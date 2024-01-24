【強積金】eMPF料加劇行業整合潮　市民更易轉換積金商　CP值高方為吸客王道

▲ 積金易平台（eMPF Platform）即將問世，預計該平台推出後，僱主和僱員在轉換其基金和積金商服務方面將更加方便。市場人士認為，這將更利好規模較大的積金商，更有利它們可能透過收購較小的同業來擴大市場份額。

經過長時間的籌備，積金易平台（eMPF Platform）即將問世，預計該平台推出後，僱主和僱員在轉換其基金和積金商服務方面將更加方便。市場人士認為，這將更利好規模較大的積金商，更有利它們可能透過收購較小的同業來擴大市場份額，而在競爭激烈的環境下，積金商或需要在收費和投資回報方面做出相應的改進，以提升自身競爭力。

什麼是「積金易」（eMPF Platform）？

目前約有460萬名計劃成員、約1000萬個帳戶，分布在24個強積金計劃當中，由12名受託人管理

「積金易」平台將成為具統一標準的行政平台

可讓計劃成員將能更有效地管理強積金帳戶，包括透過網上和手機app查閱帳戶資料、轉移基金、整合帳戶等等

「積金易」平台的軟體開發已於2023年年中完成，目標在2024年第二季起將強積金賬戶轉移至該平台，最快預計於2025年完成轉移並投入運作

「積金易」加速行業整合

強積金研究機構積金評級（MPF Ratings）主席叢川普（Francis Chung）認為，不論積金易平台是否推出，行業整合都是不可避免的，而積金易平台可能起到催化劑的作用。

調查研究機構韋萊韜悅（Willis Towers Watson，簡稱WTW）香港退休業務高級董事黃毅林（Elaine Hwang）對本網表示，隨著積金易平台的推出，僱主為員工切換或新增其他積金商將會變得容易，大型積金商亦可能透過收購合併同業，以擴大自身市場份額。當積金商轉移到積金易平台後，基金開支比率將有所下降，從目前約1.3%的水平，減少約0.2至0.3個百分點。

面對強積金行業「自助化」趨勢，強積金顧問機構GUM常務董事陳銳隆（Michael）對本網稱，隨著積金易平台推出，強積金行業將會逐漸實現整合，同時市場將迎來投資服務主導的元素，吸引經驗豐富的退休投資服務提供商參與。

陳銳隆預計，「積金易」帶來最明顯的變化之一，是所有積金商的行政部門將會被解散，轉由積金易平台公司處理，有助簡化合併門檻。

退休積金計劃協會發言人稱，一旦積金易平台全面運作，成員將全面使用中央平台處理行政事項，積金商應從產品、收費、客戶體驗、投資教育及基金表現等多方面，確保為成員提供物有所值的強積金退休方案。

整合潮早已開始

回顧過去，強積金行業經歷多次整合。例如在2023年5月，BCT銀聯集團與景順（Invesco）就強積金計劃達成長期協議，銀聯金融（BCTF）將成為景順強積金策略計劃的保薦人；

渣打香港亦在2022年1月宣布收購加皇信託香港，經過監管機構的批准後，於2023年5月正式進入強積金市場。

積金評級的叢川普指出，規模較大的計劃逐漸在該行的評級中在公布「2024強積金計劃評級」時指出，獲金級評級的強積金計劃（提供最高「性價比」水平的計劃）佔強積金總資產87%；相比之下，當評級在2013年首次推出時，獲金級評級的計劃僅佔強積金總資產的17%。

叢川普表示，規模較大的強積金計劃，例如滙豐強積金智選計劃和宏利環球精選（強積金）計劃，當收費下降時相對受惠，因為他們在營運上比規模較小的競爭對手能產生更有效的規模效益，使他們能為成員帶來更佳的價值。

大型積金商具優勢、評級因而較佳

▼ 點擊圖片放大

收費水平至為關鍵

性價比高是吸客王道

在這波浪潮下，積金商該如何保持自身競爭力？陳銳隆指出，強積金的收費水平將是一項關鍵訊息，投資者傾向選擇回報率高且收費合理的基金。積金商需在收費和投資回報方面做出適當調整，以在激烈競爭的環境中提升競爭力。

叢川普則強調，積金商應該提供具有「性價比最高」的強積金計劃，以確保其在競爭激烈中保持競爭力且維持金級評級。他指出，雖然績效對成員而言極為重要，但計劃無法完全掌握所有績效變數，並且強積金制度並不會直接影響金融市場的波動。

他續解釋說，積金商在風險管理上扮演著關鍵角色，透過確保成員採用充分多元化、以長期為重點的投資策略來管理風險，例如坊間俗稱的「懶人基金」的強積金預設投資策略（DIS）基金。另外，積金商可透過提供全面的解決方案，包括退休前和退休後的多種選擇，以維持並提升競爭力，更有效地吸引成員。

撰文：蔡穎霖

更多MPF攻略︰

【強積金】「懶人基金」資金流首破150億記錄 2023年哪類MPF最「吸金」？

MPF強積金帳戶太多數不清？三步輕鬆整合

【MPF】4大積金商攻略、MPF扣稅大全、提取整合 強積金懶人包一文看清！

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經