恒生指數｜韓媒：港股臭名遠播　南韓掛鈎港股產品血流不止　轉掃日股急增9倍

▲ 【港股股災】南韓掛鈎國指產品血流不止！老散戶虧損倍增至近2,300億韓圜！轉掃日股資金急增9倍！

港股股災，已成定局。恒生指數昨日跌穿萬五關，今日（23日）雖在內地「2萬億救市」消息刺激下回升至萬五點以上，但前景未可指望。早前報導的南韓掛鈎恒生國企指數ELS危機愈演愈烈，當地金融機構最新一批到期ELS票據令散戶損失2,296億韓圜，較上周（12日）的本金損失1,067億韓圜急升一倍。

這些香港指數掛鉤的產品大多在2021年的低利率時期大賣，相關投資帳戶據報約40萬個。而超過九成的票據由散戶持有，當中近三分一為65歲以上長者。韓媒早前估計，若國指在到期日前不大幅反彈，ELS虧損恐造成老年破產浪潮，令南韓當局大為憂慮。國指今日收市報5140點，2021年2月曾升至12,000點。

詳見早前報導：港股跌浪波及南韓 當地散戶恐暴蝕350億！12機構涉不當銷售國指產品被查

韓媒：港股臭名遠播

南韓傳媒《The Korea Herald》直指港股指數「臭名遠播」（notorious），南韓今年上半年就需要準備迎接規模約10.2萬億韓圜的與國指相關股票掛鈎證券的到期，當地金融界人士透露，到期之ELS虧損狀況慘不忍睹︰

2024年至今國指下跌逾10%，預計將導致虧損率升至近60%。

本月初當地券商公佈的港股相關ELS產品損失率約50%；但僅過去一周就急升至近56%。

另一韓媒《每日經濟新聞》引述銀行界消息稱，南韓散戶的損失勢將加劇︰

截至本月19日，南韓5間主要銀行出售的國指ELS本金損失達2,296億韓圜。

亦即約4,353億韓圜的本金中，僅償還了2,057億韓圜，總損失率為52.8%。

考慮到截至12日的本金損失為1,067億韓圜，即代表一周內增加了1,229億韓元。

散戶今年轉戰日股

資金流入急增9倍

除了不少南韓長者因港股股災而血本無歸，南韓主要股市指數KOSPI（韓國綜合股價指數）今年來表現低迷，相較日經指數卻表現強勁，近日已升穿35000點續創34年高。因此，對本國股市失望的南韓散戶紛紛轉戰鄰國日本，以尋求更高投資回報。

韓媒《The Korea Times》報導引述韓國交易所統計，日經指數今年以來累漲6.3%，在全球20個主要國家股市中排名第三。相比下KOSPI同期下跌4.9%，排名墊底。下跌的主要原因是機構投資者瘋狂沽貨。截至本周一，韓股拋售規模達到7.2萬億韓圜。

根據韓國證券存託處（即南韓證券集中保管公司，簡寫KSD）數據，今年以來南韓投資者已淨買入約5,618萬美元的日股，較12月時增加九倍。報告顯示，這些投資者特別關注晶片零件和遊戲等產業。遊戲大廠格外受南韓投資者青睞，超買最多的日股三甲分別為：

遊戲開發商CAPCOM

遊戲開發商Square Enix

半導體設備商Tokyo Electron

撰文：黃正軒

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