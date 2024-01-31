電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份（新增PayMe 888元萬用券）

▲ 各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。

龍年將至，各大銀行前已經大排長龍等換新鈔派利是，「e利是」能免去排隊以及選購利是封面的煩惱，成為不少人的新寵。各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。

來看看都有哪些「e利是」抽獎活動，為你的龍年添添彩~

Tap&Go：最高3888元儲值額

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Tap&Go拍住賞將送出最高3888元的拍住賞儲值額，抽獎獎金在38元到3888元不等，除派發e利是外，完成指定操作便可參與抽獎，每人最多8次。Tap&Go今年的e利是設計依舊與人氣男團Mirror成員呂爵安合作，時尚鮮活。

獎品 3888元拍住賞儲值額（3名）

388元拍住賞儲值額（10名）

38元拍住賞儲值額（100名）

38元The Club優惠碼（1000名）

參與方式 完成任意1個項目可獲得1次抽獎機會， 最多8次

派發e利是

透過APP-to-APP增值功能完成增值

兌換人民幣

於支援PromptPay商戶以「掃碼付款功能付款」

完成智能身份認證

於The Club購物及獎賞平台完成一筆交易或拍住賞app内的Club Mini Shop完成交易

活動時間：1月26日～2月25日

PayMe：「狂派利是」AR遊戲 邊行街邊抽最高888元萬用券

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滙豐旗下PayMe今年推出「狂派利是」AR遊戲，更新PayMe應用程式後透過手機鏡頭透過手機鏡頭掃描全港多個地點廣告牌上的活動二維碼或點擊網上廣告後，即可玩AR遊戲，只要捕捉到喵大仙（PayMeow）即可搶PayMe開運利是，有機會獲取高達888元萬用券獎賞。

此外，透過PayMe派群組利是可獲8元PayMe折扣萬用券。

獎品 888元萬用券（參與AR遊戲獲得）

8元PayMe折扣萬用券

參與方式 需更新最新PayMe應用程式

透過手機鏡頭掃描全港多個地點廣告牌上的活動二維碼參與AR遊戲

點擊網上廣告參與AR遊戲

以PayMe群組利是功能，向5位或以上的親友派發總值100元或以上的群組利是

活動時間：2月1日～2月29日（AR遊戲）；2月10日～2月16日（群組利是）

恒生銀行：抽8888元旅遊券 68元餐飲券過萬份

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恒生銀行今年推出「恒生財神轉出好運大抽獎」活動，直接在派e利是的用戶中抽取，送出12888份價值68元的餐飲券，中獎概率極大。此外還將抽取30份8888元的電子旅遊禮券。

獎品 8888元電子旅遊禮券（30份）

68元電子餐飲禮券（12888份）

參與方式 透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬、首次登記恒生為轉數快預設收款銀行

透過HAROWhatsApp參加抽獎

派1次e利是獲1次抽獎機會，最多88次

活動時間：1月27日～2月25日

大新銀行：最高16888元現金獎賞

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大新今年的e利是則別出心裁，可附加語音，向親朋好友傳遞你的龍年祝福。從派語音利是的用戶中抽出9名中獎者，其中頭獎有16888元現金獎賞，取「龍年行運一路發」的好寓意，每人最多可參與30次。

獎品 16888元現金獎賞（1名）

888元現金獎賞（8名）

參與方式 透過大新流動理財發送 10元以上的語音利是

派1次語音e利是獲1次抽獎機會，最多30次

活動時間：1月22日～2月24日

星展銀行：最高10000元現金獎賞 贈Apple禮品卡近200名

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星展推「龍年大獎賞」e利是活動，給出200個中獎名額，頭獎是10000元的現金獎賞，給其他199名中獎者送出最高1000元的Apple禮品卡。透過DBS digibank HK應用程式派100元以上利是即可參與，並贈2個免費電子印花（價值20元），可惜每人最多參加1次。

獎品 10000元現金獎賞（1名）

1000元Apple禮品卡（9名）

500元Apple禮品卡（20名）

200元Apple禮品卡（70名）

100元Apple禮品卡（100名）

2個免費電子印花（價值20元，參與即贈）

參與方式 透過 DBS digibank HK APP派100元以上e利是

派一次e利是獲1次抽獎機會，最多1次

活動時間：1月22日～2月29日

不過星展另有額外獎賞，eDDA客戶透過DBS digibank HK應用程式成功綁定其他本地銀行賬戶至其星展銀行賬戶，設立eDDA 授權入錢指示並在2022年6月1日起首次單次轉賬2000元及以上+參與「龍年大獎賞」抽獎，可獲得50元現金獎賞。

花旗銀行：最高8888元大利是 贈88元利是1000名

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花旗銀行（Citi Bank）今年與人氣歌手張敬軒及本地插畫師「Dear me」合作，推出「Citi 派利是大抽獎」活動。最高將送出價值8888元的新春利是，88元的利是更是有1000個名額，中獎率較大，但先提醒大家派利是前需要登記參加活動。

獎品 8888元新春利是（1名）

888元新春利是（10名）

88元新春利是（1000名）

參與方式 於 Citi Mobile App 按「Get More」登記參加「Citi 派利 是大抽獎」

透過 Citi Mobile App「派利是」功能派利是可獲抽獎機會

派一次e利是獲1次抽獎機會

或以手機號碼設定 Citi 為「轉數快」預設收款銀行收利是亦可獲抽獎機會

每人最多8次抽獎機會

活動時間：2月初～2月24日

Citi亦加推額外現金獎賞：Citi NextGen戶口客戶，首100位於Citi Mobile App Get More 登記「Citi 派利是」大抽獎兼設定 Citi 為「轉數快」預設收款銀行收利是，就可以領取88元的現金利是。

ZA Bank：最高8888元獎賞 送定存加息券

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衆安銀行ZA Bank推出龍年抽獎活動，無需派e利是，只要完成指定的「簽到發發發」與「龍年利是雨」活動，均有機會獲得最高8888元的獎賞，兩個活動的獎賞可同時獲取。所有獎賞將有逾500名幸運兒獲得，此外還有定存加息券、餐飲券贈送。

ZA Bank今年的e利是使用了曾經大受歡迎的百家姓設計，極具新意又有節日氣息。

獎品 扭蛋抽獎送高達888,888 ZA Coins（相當於8888.88元）

扭蛋抽獎送定存加息券、消費回贈券及商戶優惠券等

各類餐飲券

888,888 ZA Coins（相當於8888.88元，每日遊戲第1名）

88,888 ZA Coins（相當於888.88元，每日遊戲第2～30名）

8,888 ZA Coins（相當於88.88元，每日遊戲第31～130名）

888 ZA Coins（相當於8.88元，每日遊戲第131～500名）

參與方式 「簽到發發發」簽到扭蛋活動：於指定日子前往 ZA Quest簽到1次，每次簽到可獲得1個扭蛋， 最多8次

「龍年利是雨」遊戲：每位用戶 每天有1次機會 參與遊戲，最好成績的5次累計總分數排名前500名用戶，將獲對應 ZA Coin獎賞

參與遊戲，最好成績的5次累計總分數排名前500名用戶，將獲對應 ZA Coin獎賞 「最勁抽」：用戶每次完成最少10元的合資格簽賬，即可參與「最勁抽」

活動時間：2月5日～2月24日

中銀香港：BocPay派利是抽最高8888元獎賞

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中銀早前放出消息，在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」，派利是即可參與抽獎，最高8888元的獎賞，透過Boc Pay「派利是」還有百佳超市優惠券相贈，纍計「派利是」給10個用戶便可獲得最高128元的優惠券。

獎品 8888元現金獎賞（經中銀香港手機銀行參加：5名）

8888元現金獎賞（經 BoC Pay 參加：5名）

百佳優惠券最高128元

參與方式 合資格用戶於中銀香港手機銀行「Phone 利是」或BoC Pay的「利是」功能轉賬給第三方

轉賬1次，獲得1次抽獎機會（重複轉賬至同一收款人只計算一次）

中銀手機銀行與Boc Pay各最多30次機會， 總計60次

BocPay「利是」功能纍計轉賬人數合格即贈百佳優惠券

活動時間：2月7日～2月23日

撰文︰涂宇佳

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