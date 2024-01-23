電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份

▲ 各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。

龍年將至，各大銀行前已經大排長龍等換新鈔派利是，「e利是」能免去排隊以及選購利是封面的煩惱，成為不少人的新寵。各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。

來看看都有哪些「e利是」抽獎活動，為你的龍年添添彩~

恒生銀行：抽8888元旅遊券 68元餐飲券過萬份

▲ 恒生銀行：抽8888元旅遊券 68元餐飲券過萬份 - 龍年派e利是 銀行抽獎送16888元現金 餐飲券逾萬份

恒生銀行今年推出「恒生財神轉出好運大抽獎」活動，直接在派e利是的用戶中抽取，送出12888份價值68元的餐飲券，中獎概率極大。此外還將抽取30份8888元的電子旅遊禮券。

獎品 8888元電子旅遊禮券（30份）

68元電子餐飲禮券（12888份）

參與方法 透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬、首次登記恒生為轉數快預設收款銀行

透過HAROWhatsApp參加抽獎

派1次e利是獲1次抽獎機會，最多88次

活動時間：1月27日～2月25日

大新銀行：最高16888元現金獎賞

▲ 大新銀行：最高16888元現金獎賞 - 龍年派e利是 銀行抽獎送16888元現金 餐飲券逾萬份

大新今年的e利是則別出心裁，可附加語音，向親朋好友傳遞你的龍年祝福。從派語音利是的用戶中抽出9名中獎者，其中頭獎有16888元現金獎賞，取「龍年行運一路發」的好寓意，每人最多可參與30次。

獎品 16888元現金獎賞（1名）

888元現金獎賞（8名）

參與方式： 透過大新流動理財發送 10元以上的語音利是

派1次語音e利是獲1次抽獎機會，最多30次

活動時間：1月22日～2月24日

星展銀行：最高10000元現金獎賞 贈Apple禮品卡近200名

▲ 星展銀行：最高10000元現金獎賞 贈Apple禮品卡近200名 - 龍年派e利是 銀行抽獎送16888元現金 餐飲券逾萬份

星展推「龍年大獎賞」e利是活動，給出200個中獎名額，頭獎是10000元的現金獎賞，給其他199名中獎者送出最高1000元的Apple禮品卡。透過DBS digibank HK應用程式派100元以上利是即可參與，並贈2個免費電子印花（價值20元），可惜每人最多參加1次。

獎品 10000元現金獎賞（1名）

1000元Apple禮品卡（9名）

500元Apple禮品卡（20名）

200元Apple禮品卡（70名）

100元Apple禮品卡（100名）

2個免費電子印花（價值20元，參與即贈）

參與方式 透過 DBS digibank HK APP派100元以上e利是

派一次e利是獲1次抽獎機會，最多一次

活動時間：1月22日～2月29日

不過星展另有額外獎賞，eDDA客戶透過DBS digibank HK應用程式成功綁定其他本地銀行賬戶至其星展銀行賬戶，設立eDDA 授權入錢指示並在2022年6月1日起首次單次轉賬2000元及以上+參與「龍年大獎賞」抽獎，可獲得50元現金獎賞。

中銀香港：BocPay派利是抽最高8888元獎賞

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中銀早前放出消息，在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」，派利是即可參與抽獎，最高8888元的獎賞。但具體抽獎詳情一日要稍後公佈。

撰文︰涂宇佳

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