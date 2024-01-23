  • 8°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 21:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份

精明消費 20:00 2024/01/23

分享：

分享：

各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。

龍年將至，各大銀行前已經大排長龍等換新鈔派利是，「e利是」能免去排隊以及選購利是封面的煩惱，成為不少人的新寵。各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。

來看看都有哪些「e利是」抽獎活動，為你的龍年添添彩~

恒生銀行：抽8888元旅遊券  68元餐飲券過萬份

  • 恒生銀行：抽8888元旅遊券  68元餐飲券過萬份 - 龍年派e利是 銀行抽獎送16888元現金 餐飲券逾萬份

恒生銀行今年推出「恒生財神轉出好運大抽獎」活動，直接在派e利是的用戶中抽取，送出12888份價值68元的餐飲券，中獎概率極大。此外還將抽取30份8888元的電子旅遊禮券。

獎品

  • 8888元電子旅遊禮券（30份） 
  • 68元電子餐飲禮券（12888份）

參與方法

  • 透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬、首次登記恒生為轉數快預設收款銀行
  • 透過HAROWhatsApp參加抽獎
  • 派1次e利是獲1次抽獎機會，最多88次
  • 活動時間：1月27日～2月25日

大新銀行：最高16888元現金獎賞

  • 大新銀行：最高16888元現金獎賞 - 龍年派e利是 銀行抽獎送16888元現金 餐飲券逾萬份

大新今年的e利是則別出心裁，可附加語音，向親朋好友傳遞你的龍年祝福。從派語音利是的用戶中抽出9名中獎者，其中頭獎有16888元現金獎賞，取「龍年行運一路發」的好寓意，每人最多可參與30次。

獎品

  • 16888元現金獎賞（1名）
  • 888元現金獎賞（8名）

參與方式：

  • 透過大新流動理財發送10元以上的語音利是
  • 派1次語音e利是獲1次抽獎機會，最多30次
  • 活動時間：1月22日～2月24日

星展銀行：最高10000元現金獎賞 贈Apple禮品卡近200名 

  • 星展銀行：最高10000元現金獎賞 贈Apple禮品卡近200名  - 龍年派e利是 銀行抽獎送16888元現金 餐飲券逾萬份

星展推「龍年大獎賞」e利是活動，給出200個中獎名額，頭獎是10000元的現金獎賞，給其他199名中獎者送出最高1000元的Apple禮品卡。透過DBS digibank HK應用程式派100元以上利是即可參與，並贈2個免費電子印花（價值20元），可惜每人最多參加1次。

獎品

  • 10000元現金獎賞（1名）
  • 1000元Apple禮品卡（9名）
  • 500元Apple禮品卡（20名）
  • 200元Apple禮品卡（70名）
  • 100元Apple禮品卡（100名）
  • 2個免費電子印花（價值20元，參與即贈）

參與方式

  • 透過 DBS digibank HK APP派100元以上e利是
  • 派一次e利是獲1次抽獎機會，最多一次
  • 活動時間：1月22日～2月29日

不過星展另有額外獎賞，eDDA客戶透過DBS digibank HK應用程式成功綁定其他本地銀行賬戶至其星展銀行賬戶，設立eDDA 授權入錢指示並在2022年6月1日起首次單次轉賬2000元及以上+參與「龍年大獎賞」抽獎，可獲得50元現金獎賞

中銀香港：BocPay派利是抽最高8888元獎賞

點擊圖片放大

中銀早前放出消息，在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」，派利是即可參與抽獎，最高8888元的獎賞。但具體抽獎詳情一日要稍後公佈。

撰文︰涂宇佳

理財最前線
垃圾徵費遲早殺到　3招慳錢兼環保　回收又有錢賺

相關文章：

【北上年貨清單】整隻帝王蟹禮盒468元／ 頂級3J車厘子每箱199元／山姆 Costco 盒馬年貨推薦

【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝　各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法） （新增利東街、奧海城、荃新天地）

【換新鈔2024】滙豐︰所有時段已爆滿　渣打︰仍可預訂「迎新鈔」！三大發鈔行預約安排　一文看清

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費錦囊】搭車回贈比較　最高慳300元　各交通工具付款方式盤點
2024/01/21
【消費錦囊】搭車回贈比較　最高慳300元　各交通工具付款方式盤點
【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝　各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法） （新增利東街、奧海城、荃新天地​​​​​​​）
2024/01/17
【農曆新年2024】陳蕾限定針織利是封套裝　各大商場／店舖龍年特色利是封一覽（附換領時間、方法） （新增利東街、奧海城、荃新天地​​​​​​​）
【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限
2024/01/03
【2024信用卡】新年條款大洗牌　邊張卡着數多？額外回贈1800元／網購8%／高回贈高上限
睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
2023/12/29
睇戲折扣大比併！一文看清香港10大院線會員比較 　零會費9折睇戯
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
2023/12/19
香港「可疑交易比率」僅1%？環聯︰疑商戶為促銷降詐騙管控　「可疑交易」判定變寬鬆
大新銀行集團（02356） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 微信支付 支付寶 Fintech 電子支付 虛擬銀行 著數優惠 手機Apps

上一篇文章

22歲畢業生6個月還清12萬元債務　只用「滾雪球法」與這兩點

下一篇文章

【消費錦囊】搭車回贈比較　最高慳300元　各交通工具付款方式盤點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款