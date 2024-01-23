電子利是抽獎｜龍年派e利是　送$16,888現金／$1000蘋果禮品卡／餐飲券逾萬份

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龍年將至，各大銀行前已經大排長龍等換新鈔派利是，「e利是」能免去排隊以及選購利是封面的煩惱，成為不少人的新寵。各大銀行為增加龍年喜氣，紛紛推出派「e利是」的抽獎活動，最高16888元的現金獎賞，更有大手筆的抽獎贈送過萬份的餐飲券，中獎率極高。
來看看都有哪些「e利是」抽獎活動，為你的龍年添添彩~
恒生銀行：抽8888元旅遊券 68元餐飲券過萬份
恒生銀行今年推出「恒生財神轉出好運大抽獎」活動，直接在派e利是的用戶中抽取，送出12888份價值68元的餐飲券，中獎概率極大。此外還將抽取30份8888元的電子旅遊禮券。
獎品
- 8888元電子旅遊禮券（30份）
- 68元電子餐飲禮券（12888份）
參與方法
- 透過恒生Mobile App 「派e利是」、以轉數快轉賬、首次登記恒生為轉數快預設收款銀行
- 透過HAROWhatsApp參加抽獎
- 派1次e利是獲1次抽獎機會，最多88次
- 活動時間：1月27日～2月25日
大新銀行：最高16888元現金獎賞
大新今年的e利是則別出心裁，可附加語音，向親朋好友傳遞你的龍年祝福。從派語音利是的用戶中抽出9名中獎者，其中頭獎有16888元現金獎賞，取「龍年行運一路發」的好寓意，每人最多可參與30次。
獎品
- 16888元現金獎賞（1名）
- 888元現金獎賞（8名）
參與方式：
- 透過大新流動理財發送10元以上的語音利是
- 派1次語音e利是獲1次抽獎機會，最多30次
- 活動時間：1月22日～2月24日
星展銀行：最高10000元現金獎賞 贈Apple禮品卡近200名
星展推「龍年大獎賞」e利是活動，給出200個中獎名額，頭獎是10000元的現金獎賞，給其他199名中獎者送出最高1000元的Apple禮品卡。透過DBS digibank HK應用程式派100元以上利是即可參與，並贈2個免費電子印花（價值20元），可惜每人最多參加1次。
獎品
- 10000元現金獎賞（1名）
- 1000元Apple禮品卡（9名）
- 500元Apple禮品卡（20名）
- 200元Apple禮品卡（70名）
- 100元Apple禮品卡（100名）
- 2個免費電子印花（價值20元，參與即贈）
參與方式
- 透過 DBS digibank HK APP派100元以上e利是
- 派一次e利是獲1次抽獎機會，最多一次
- 活動時間：1月22日～2月29日
不過星展另有額外獎賞，eDDA客戶透過DBS digibank HK應用程式成功綁定其他本地銀行賬戶至其星展銀行賬戶，設立eDDA 授權入錢指示並在2022年6月1日起首次單次轉賬2000元及以上+參與「龍年大獎賞」抽獎，可獲得50元現金獎賞。
中銀香港：BocPay派利是抽最高8888元獎賞
中銀早前放出消息，在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」，派利是即可參與抽獎，最高8888元的獎賞。但具體抽獎詳情一日要稍後公佈。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 消費錦囊