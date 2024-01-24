JobsDB︰轉工中位數減至19個月　招聘廣告平均申請年增37%

▲ JobsDB: 2023招聘廣告平均申請按年升37% 人才跨地工作意願增加

Jobsdb公布最新年度招聘平台數據，指出疫後求職市場氣氛復熾，打工仔重拾積極求職心態、傾向主動出擊，跨地人才流動料成全球大趨勢。其中︰

2023年求職市場氣氛轉趨活躍，更多求職者主動出撃，整體招聘廣告平均申請人數按年上升37%；另外，旅遊業及前線員工招聘需求跑贏大市。

香港打工仔轉工中位數縮短至19個月，按年縮減14%，職場初哥轉工中位數維持14個月。

人才跨地工作意願增加。持合資格工作簽證海外申請人數量較2018年上升37%。香港打工仔亦期望獲海外工作機會（如出差、海外交流等）的意向增加，出現相關關鍵詞的招聘廣告，平均申請數字按年升54%。

招聘廣告平均申請年增37%

Jobsdb數據顯示，相較於2022年招聘市場強勁表現，2023年呈放緩趨勢，市場整體招聘廣告數字放緩10%，但經濟活動的復甦加強求職者對招聘市場的信心和期望，積極尋找心水職位，進一步刺激求職意欲，Jobsdb平台上的整體招聘廣告平均申請人數按年上升37%，求職者活躍度持續高企。

招聘需求最高的五大工種保持不變，分別為「企業銷售及業務發展」、「資訊科技」、「行政及人力資源」、「銀行/金融」及「會計」。而旅遊業、飲食業及美容業等前線行業仍維持強勁人才需求，去年「酒店及餐飲業」及「美容及健康業」招聘廣告數字分別按年上升9%和8%，加幅成功跑贏五大工種，前線招聘市場表現向好。

轉工頻率中位數減至19個月

求職者福利要求增加

去年的求職者除積極搵工外，整體轉工頻率亦更加頻繁。根據Jobsdb數據，僱員轉工的中位數僅為19個月，按年縮短14%，即大多打工仔不足兩年就會考慮轉工。18-25歲的職場初哥轉工頻率保持不變，中位數為14個月。

另外，隨著社會經濟逐步復甦，打工仔對於公司福利和工作模式均提出更高要求。2023年招聘廣告的熱門關鍵詞主要包括：混合工作模式（按年+154%）、在家辦公（按年+48%）及雙糧或花紅（按年+55%），出現以上關鍵詞的招聘廣告均較其他廣告獲得更多求職者申請，分別取得59%、72%及47%的按年加幅，求職者面對理想職位的競爭加劇。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示：「2023年整體社會氣氛向好，打工仔對所屬公司有所期盼，希望員工福利和薪酬都有所改善，但當現有職位或行業未能夠達到他們對於員工福利的要求時，必然會積極主動尋求其他能夠滿足個人需求及期望的工作。故此，求職市場較往年更為活躍，打工仔宜更積極裝備自己，以獲取心儀的工作。同時，作為僱主亦可定期檢視相關的福利政策，主動採取行動，例如創造良好工作環境和文化、為僱員提供更多培訓機會等，以進一步吸納和留住人才，保持企業在招聘市場的競爭力。」

出差/外派職位平均申請按年升五成

本港企業繼續各施其法吸引各地人才，外地專才同樣積極尋求在港工作機會。Jobsdb數據顯示，持合資格工作簽證海外申請人數量較疫情前（2018年）上升37%，搜索相關關鍵詞（如「歡迎海外申請者」、「歡迎外籍人士」、「持有工作簽證」、「擁有海外經驗」）的次數按年增加26%，反映海外人才對於在港工作的興趣呈上升趨勢。

此外，外地工作機會（包括出差、海外派遣等）對打工仔而言亦很吸引，出現「海外工作機會」、「願意出差」等關鍵詞的職位招聘廣告平均申請數字按年上升54%，其中香港永久性居民搜索該類職位的次數按年增加18%，可以預見愈來愈多本地打工仔希望通過在外地工作的體驗，豐富個人經驗，開拓眼界。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳認為：「隨著世界各地經濟活動重拾動力，全球企業爭相『搶人才』，對於本地和外地人才而言，工作的選擇和機會變得更多，帶動人才向外地發展的意願提升。加上現時求職氣氛復熾，求職者更願意踏出舒適圈，探索其他市場的工作機遇，相信全球人才流動性高將繼續成為大趨勢。」

撰文：葉雨

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