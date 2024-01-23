▲ 恒生指數大跌｜「撈底」港股單月勁蝕2成 星洲基金宣布關閉 去年曾稱「中港市場40年最好機遇」

不少投資者看好中港股市低估值潛力，想趁機「撈底」，但在市況持續大跌之下，有「撈底」者不幸翻車，損失慘重。新加坡對沖基金亞洲創世紀資產管理（Asia Genesis Asset Management Pte)，因買入中港股、同時沽空日本股而在1月大虧近20%，近日宣布即將關閉其宏觀基金。

CIO︰「已失去作為交易員的信心」

彭博援引亞洲創世紀宏觀基金（Asia Genesis Macro Fund）一封給投資者的信指，該基金在一月份的前幾周縮水了 18.8%。信中稱，該基金在做好中港股票、沽空日經指數虧損後，正向投資者返還資金。

其創始人兼首席投資官Chua Soon Hock寫道：「我已經到了失去作為交易員信心的階段。」自十月以來的艱難交易和「災難性」的1月「已證明我過去的經驗不再有效，反而對我不利。」

他在信中表示，該基金在試圖「撈底」恒生指數時犯了一個「大錯誤」。他也對日經指數與恒生指數的價差感到「震驚」，該價差使得中國和日本股票的估值與1991年時相同。

Chua在信中說：「我已失去知識、交易和心理的優勢，短期和長期風險回報原則已發生轉變。」

中國股票持續低迷 政策未能救市

日股本月漲至34年來的新高，近日突破36,000點，但恒指踏入2024年繼續頹勢，本周一度失守15,000點。同時，中國持續的房地產市場低迷抑制了經濟成長，滬深300指數1月22日觸及五年新低。國務院總理李強要求採取更有力的措施，穩定中國低迷的股市和投資者信心。

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但到目前為止，中國政府尚未採取激進措施來促進經濟增長。李強本月稍早前在達沃斯世界經濟論壇上演講時稱，中國經濟在沒有採取「大規模刺激」的情況下，就超過了去年5%的成長目標。

Chua Soon Hock在給投資者的信中說：「我仍不明白中國政策制定者不對抗通縮的原因。」

壓垮亞洲創世紀宏觀基金的最後一根稻草，是中國人民銀行1月15日宣布維持貸款基準利率不變，令押注減息的投資者感到失望。此外，Chua Soon Hock還在信中提到，習近平1月16日的講話向股票投資者表明，他的重點不是金融市場。該基金隨後在1月18日前平倉了所有頭寸。

去年曾稱「中港市場40年最好機遇」

Chua Soon Hock據報曾任新加坡金管局投資經理，1999年創辦Asia Genesis，2020年成立Asia Genesis Macro Fund。去年12月底，他曾在《南華早報》的訪問中表示，中港股票已消化所有壞消息，「風險回報是我40年投資和交易以來見過最好的」。他當時認爲：「中國決策者正在採取更多經濟措施來應對熊市和投資者信心喪失。對於尋求未來大幅上漲的長期投資者來說，優質中國股票是理所當然的選擇。這是投資香港和內地股市前所未有、千載難逢的機會。」

撰文：葉雨

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