一隻比特幣ETF甫上市即遭拋售　FTX勁沽10億美元　BTC曾跌破4萬關

▲ 一隻比特幣ETF甫上市即遭拋售！FTX勁沽10億美元！BTC跌破4萬關！

一隻比特幣現貨ETF甫上市即連遭拋售。雖然貝萊德等金融機構發行的相關基金已有資金流入，但同時亦有數十億美元資金流出，GBTC是當中「缺口」。

CoinDesk周一（22日）發表報告指出，自本月初灰度比特幣信託（Grayscale Bitcoin Trust，簡寫GBTC）獲批准轉換為管理資產規模逾286億美元的交易所買賣基金（ETF）以來，已進入破產程序的加密貨幣交易所FTX已出售了2,200萬股，價值近10億美元，將其GBTC持倉「清零」。

有報導指出，FTX此舉是利用GBTC價格與其ETF中基礎比特幣資產淨值之間的差異而獲利︰

據FTX於2023年11月3日提交的文件，截至同年10月25日，FTX持有2,230萬枚GBTC，價值5.97億美元。

GBTC EFT在11日掛牌當天，FTX持有的GBTC價值已升至9億美元左右，該ETF當日收市價報40.69美元。

灰度比特幣ETF上市後累失20億美元

《路透》引述CoinDesk及兩名知情人士的私人數據指，自轉換為ETF以來，GBTC總共流出逾20億美元。《彭博》則援引CoinShares報告稱，上周全球對加密貨幣投資產品的需求放緩，相關基金資金流出2,100萬美元。

Grayscale發言人回應外傳查詢稱，大型資本市場ETF用於各種投資策略，預計GBTC的多元化股東基礎將繼續部署影響資金流入和流出的策略。

美國證券交易委員會（SEC）本月10日「無奈批准」現貨比特幣ETF上市，9隻新基金隨即於翌日掛牌，推出以來錄得41億美元資金流入。《彭博》彙編的數據顯示，貝萊德和富達投資主導了這股潮流，其IBIT和FBTC吸引約三分二的資金流入。

GBTC遭狂沽，BITO亦不好過。《彭博》數據也顯示，追蹤比特幣期貨的ProShares Bitcoin Strategy ETF（美：BITO）錄得9,400萬美元淨流出，股價亦已跌至19.57美元，為12月初以來的最低水平。

BTC跌破4萬關

幣市對比特幣現貨ETF在美國上市的熱情正在消退，充分體現「Buy the rumors, Sell the fact」的操作，比特幣近日一度跌穿4萬美元，是去年12月初以來首度。

11日當天，比特幣曾升穿49,000萬美元，創2021年12月以來新高，日內彈6.8%。然而回吐亦快，比特幣當天轉跌回46,000萬美元下方。Coindesk實時報價顯示，過去24小時，比特幣曾低見39,424美元，截稿時則回升至暫報40,083美元水平。若以外媒驚訝的39,500美元水平計算，比特幣已從近月高位累積回調20%，步入定義上的技術性熊市。美國股評人Peter Schiff亦於社交平台稱，所有現貨比特幣ETF目前均處於熊市。

就比特幣跌破4萬關的向下行情，數碼資產衍生品流動性供應商Orbit Markets行政總裁Caroline Mauron有以下觀察：

所有數碼資產均表現疲軟，因為新ETF的資金流入至今未能抵消投機者為SEC公告前建立的倉位套現獲利。

雖然40,000美元可能是個重要的心理關口，但不認為跌破此水平會引發連串平倉。

預計比特幣下一個支撐位約於38,000美元。

撰文：黃正軒

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