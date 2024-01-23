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瑞士盈豐： 去年市場對中港股期望太高　「大水漫灌」式救市難復現

個人增值 10:21 2024/01/23

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瑞士盈豐資管：中港股未來走勢仍未有定論 「大水漫灌」式救市難復現

昨日恒指一度跌穿15000點又見新低，雖然今日見反彈，但市場信心難短期內恢復。瑞士盈豐資產管理在2024年第一季環球市場展望中表示，中國市場正承受著2023年年初投資者對其預期過高的影響，投資市場需要重新調整預期，並對中港股市未來走向發表見解。

中港股未來走勢仍未有定論

瑞士盈豐資產管理中國基金經理李思卉表示，近期中國股市跌跌不休，重要原因在於，2023年年初市場對中國經濟復甦的過高預期與實際經濟情況的落差，投資市場正在重新調整預期。

對於市場不斷呼籲政府出台更有力的支持政策，她表示，中國政府對於目前經濟形勢的政策顯示其看重政策精準性，注重長期的高質量發展，而非以往的「大水漫灌」式救市，美國通脹回落使中國有了更多政策空間。李思卉稱而對於未來股市的走向，依然尚未有定論——需要後續季度政府的更多動作，才能判斷政府具體的政策支持力度，並進一步分析市場走向。

瑞士盈豐資產管理預計2024年中國的GDP增長為4.5%，略遜於2023年的官方數據。

環球經濟將軟著陸 料最快3月減息

瑞士盈豐資產管理投資管理副總監趙國江表示，2024年環球經濟軟著陸是基本預設。預計美國最快3月份將開始減息，約5次減息後至2024年末利率可到4厘以下。

他表示，在2024年AI（人工智能）依然會是投資市場的重要關註點之一。但與過往關註AI強相關的領域，如晶片製造領域不同，2024年可能還會重點關註實際應用最新AI技術的公司。此外，減肥藥GLP-1亦是投資市場重點關註的對象，亦可留意與其相關的產業，如醫療保健、零食生產商、消費者固定開支領域的機會。

趙國江同樣看好投資債券的表現，因美國降息在即，利用長期債券鎖定當前的高息尾聲依然是不錯的投資策略。他建議投資者實時關注央行消息，第一時間調整投資策略。

撰文︰涂宇佳

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