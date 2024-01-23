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高息環境下的「奪命金」　金管局提醒這項產品的3大風險！　

保險 08:00 2024/01/23

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據金管局最新數字，2021年超低息環境時，有關保費融資的銀行投訴個案只有4宗，但加息後，2022年及2023年分別有34宗及48宗。雖然宗數不多，卻呈上升趨勢，且較2021年以倍數增長。

過去低息環境下，一項名為「保費融資」的產品被銀行力谷，不少人簽下相關貸款安排。這項產品在低息時確實透過槓桿帶來收益，但息口環境一逆轉，近兩年相關投訴個案隨即倍增。

有關保費融資的投訴個案大增

據金管局最新數字，2021年超低息環境時，有關保費融資的銀行投訴個案只有4宗，但加息後，2022年及2023年分別有34宗及48宗。雖然宗數不多，卻呈上升趨勢，且較2021年以倍數增長。

保費融資是什麼？

  • 保費融資是一項貸款安排
  • 客戶從金融機構借入資金，用作購買新保單的保費。
  • 同時，將該保單的權益作為抵押品，以支持這筆貸款。
  • 當保單回報高於貸款利息成本時，客戶便可以賺取兩者之間的息差。

金管局副總裁阮國恒最新撰文指出，保費融資有3大風險要注意︰

保費融資的三大風險︰

  • 1. 浮動的利息成本。利率上升，利息成本水漲船高。客戶應先清楚了解貸款的總利息成本是如何釐訂，及因而帶來的利率風險。
  • 2. 非保證收益及匯率波動。部分保單的回報並不是保證收益，而當保費融資貸款的利息成本高於保單實際回報時，客戶就會蒙受財務損失；如果保費融資貸款與保單採用不同貨幣，客戶更須要小心注意匯率風險。
  • 3. 提前退保虧損的風險。假如客戶想「斬纜」退保以償還貸款，保單的退保價值可能會大幅少於已繳保費連同利息支出，令客戶蒙受大幅虧損。

金管局指出，一直根據風險為本的原則對保費融資業務進行監管，於2022年，與保監局同步向業界發出指引，闡述保費融資的監管規定。包括推出「重要資料聲明書——保費融資」及防範客戶過度槓桿風險的措施。其中，聲明書列載使用保費融資須考慮的因素與涉及的風險，提高資料披露水平，加強客戶對保費融資的了解，以協助客戶作出知情決定。

但阮國恒亦在文章中強調，市民亦要致力保障自己的權利，保持警覺並審慎行事。他指出，市民在決定進行保費融資前，應仔細閱讀保單及貸款文件，清楚了解相關特點與風險；在簽署文件前，也須充分了解並同意相關內容，包括客戶的財務資料（例如流動資產及每月收入），以確定負擔能力評估反映自己的真實情況；客戶有權利，更有責任向職員查詢清楚，拒絕簽署不明白或不同意的文件。

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