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利率將回「舊常態」　2024環球經濟展望：增長前景好淡紛呈

博客 08:00 2024/01/23

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市場即將經歷重大轉變，相信長線投資者可以找到具吸引力的股票及債券投資機會。

在高通脹及高利率的環境下，全球主要經濟體的表現分歧。美國、日本及印度展現意料之外的韌力，有助提振2024年環球經濟前景 ; 而歐洲及中國持續呈現疲軟跡象，削弱市場對明年經濟表現的預期。國際貨幣基金組織預測，2024年環球經濟有望實現2.9%的平均增長率，略低於2023年的3%。

美國經濟韌力非凡 衰退風險大降

值得注意的是，考慮到消費物價的漲幅及聯儲局加息的進取程度，美國經濟展現出非凡韌力，這證明了美國消費者及勞工市場的韌性，無疑紓緩市場對經濟衰退的憂慮。縱然衰退仍有機會發生，我們認為其風險已大幅降低。

歐洲料反彈 惟幅度較小

相較之下，歐洲及中國陷於日益艱難的貿易環境及地緣政治的升溫，預期將拖累環球增長。其中，歐洲最大經濟體德國的製造業活動大幅放緩，加上中國作為其最大貿易夥伴的需求減少，經濟因而出現收縮。同時，歐元區20個成員國及英國的經濟停滯不前，假若能源價格如過去兩年般繼續急漲，處境將會更加艱難。

能源衝擊及利率上升令工業活動減少，而中國經濟持續放緩令情況雪上加霜，許多歐洲公司因而面對存貨過剩的問題。整體而言，我們依然預期歐洲經濟將於2024年反彈，但復甦幅度相對輕微。

利率將回歸「舊常態」

另外，我們樂觀認為，即使利率在長時間內維持較高水平，消費者活動將繼續支持經濟，這部分歸因於工資及房屋價值仍高於疫情前水平，有助支撐消費市道。

展望2024年，我們認為10年期美國國庫券收益率可能徘徊於3.5%至5.5%區間，屬環球金融危機前的正常水平，稱之為「舊常態」。回顧1870年至今，在大約61%的時間裡，美債息率處於3.0%至6.0%的區間。當10年期美國國庫券收益率處於4.0%至6.0%區間時，標普500指數從1976年起的年均回報率則為10.38%，而彭博美國綜合債券指數的回報率為6.59%。（數據為1976年12月31日至2023年10月31日期間的數據。）美債息率上升縱然令金融市場受壓，但相信投資者能漸次適應這種環境。

資金重投股債的機會

假設大部分央行大致接近完成加息，將為投資者帶來重新入市的機會。過去兩年，不少投資者撤出股市及債市並轉持現金，但持續不作投資或將令他們錯失配置投資組合，實現長遠目標的機會。由加息週期結束至開始減息的期間，是投資者重新調配資金，買入股票和債券的良機，這種「窗口期」將平均維持10個月。

綜觀聯儲局過去四個貨幣緊縮週期，在當局最後一次加息後的第一年，股票及債券的回報均大幅跑贏3個月美國國庫債券。相反，3個月美國國庫債券的收益率，在聯儲局最後一次加息後18個月平均急速下跌2.5%。總而言之，我們認為市場即將經歷重大轉變，相信長線投資者可以找到具吸引力的股票及債券投資機會。

【關於作者】Jared Franz是資本集團的經濟師，擁有16年投資行業經驗。Jared持有美國伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）經濟學博士學位及西北大學（Northwestern University）數學學士學位。

Robert Lind是資本集團的經濟師，擁有34年投資行業經驗。Robert持有英國牛津大學（Oxford University）哲學、政治學及經濟學學士學位。

Pramod Atluri是資本集團的固定收益基金經理，擁有至少23年投資行業經驗。Pramod持有美國哈佛大學工商管理碩士學位及芝加哥大學（University of Chicago）學士學位，並為特許財務分析師。

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撰文 : Pramod Atluri 資本集團固定收益基金經理
Robert Lind 資本集團經濟師
Jared Franz 資本集團經濟師

欄名 : 資本智庫

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