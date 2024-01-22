【恒生指數跌穿15000點】內地A股也重挫　基金清盤數量5年最高

▲ 恒生指數今日跌穿15,000點大關，內地A股也重挫，上證綜指跌穿2800點，面對跌跌不休的股市，基金行業難捱，據外媒統計，內地公募基金（即互惠基金）尤其是權益類基金再現清盤潮。

恒生指數今日跌穿15,000點大關，內地A股也重挫，上證綜指跌穿2800點，面對跌跌不休的股市，基金行業難捱，據外媒統計，內地公募基金（即互惠基金）尤其是權益類基金再現清盤潮。

2023年約240隻中國公募基金清盤，是2018年來最高。

約80%清盤基金為股票和混合型基金。

基金面臨淨值大跌、投資者贖回及政府下調佣金等挑戰

彭博指出，2023年共有約240隻中國公募基金清盤，創下2018年以來的最高，其中約80%為股票和混合型基金。今年來亦已有逾10隻基金產品發布清算報告。此外，有部分基金亦已發出公告，提示基金資產淨值連續低於5000萬元（人民幣，下同），可能觸發基金合同終止情形。

中國公募基金去年清盤數量創5年高

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市場低迷 投資者贖回



公募基金清盤潮的其中一個原因，是市場低迷。公募基金新發規模於2023年創下十年最低水平，而隨著基金淨值回落和投資者贖回等因素，清盤風險增加。清盤意味著基金將會賣出其所有資產，並將資金按照佔有率返還投資者，通常情況下投資本金損失不可避免，而彭博指，在熊市中這會進一步加大賣壓，令市況承壓。



彭博引述晨星（中國）基金研究中心高級分析師李一鳴指，「業績不佳是導致基金縮水乃至清盤的重要誘因，在市場缺乏賺錢效應的時候，業績堪憂的產品淪為「迷你基金」的風險進一步加大。」內地規定，基金佔有率持有人數量不滿200人或者基金資產淨值低於5000萬元的，若連續20個工作日出現前述情形，基金管理人應當向證監會說明原因和報送解決方案。一般情況下，基金若長時間持續無法滿足監管要求，基金管理人或會提議終止基金合同，並召開持有人大會進行表決，表決通過基金進入清算程序。

競爭加劇 政府下調費率



李一鳴還指出，業績問題的背後體現的是公募基金競爭的加劇，未來基金發生清盤的數量將取決於基金公司行業競爭格局的演變，同時市場行情的走向也會對基金清盤構成重大影響。



彭博指出，本輪清盤潮和政策措施也有關係，2023年以來，監管當局為提振市場信心，推出不少措施，例如下調公募基金的證券交易佣金費率、降低股票基金的費率水平等，費率較高的基金產品面臨更多投資者贖回的壓力。

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