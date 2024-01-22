車主長用15年以上的10大車款　4大優點制勝　均由一個國家囊括

▲ 車主長用15年以上10大車款，均由這東亞國家囊括！憑可靠性等4大優點制勝？

車主都希望自己的愛車可靠、耐用、「長揸長有」，是一筆物有所值的長期投資，尤其在當今汽車價格上揚和庫存有限之情況下，包括美國在內的多個地方駕駛者更傾向長時間保養車輛，多過添置新車。

車輛要供要養，花的都是辛苦錢。車主追求一些最不可能放棄的車輛，除了經濟實惠等優良條件外，以下也是一些選購時的重要考慮因素：

高可靠性

高耐用性

低維護成本

低能源成本（慳油）

汽車市場資訊網iSeeCars分析了2020年售出的逾66萬輛二手車，所涉車款均為1981至2005年間出產 ，編制出一份車主最傾向保留15年以上的汽車名單（由低名次數起）。

車主長用15年以上10大車款 車廠 車款 由原車主保留15年以上的汽車百分比（%） 與平均值相比（倍） 豐田 Toyota Sequoia 9.1 1.5 豐田 Toyota 4Runner 9.4 1.5 富士 Subaru Forester 9.8 1.6 本田 Honda Pilot 10.4 1.7 本田 Honda CR-V 10.7 1.8 豐田 Toyota Tundra 11.3 1.8 豐田 Toyota Sienna 11.5 1.9 豐田 Toyota Tacoma 11.6 1.9 豐田 Toyota Highlander 12.4 2 豐田 Toyota Prius 13.7 2.2 資料來源：iSeeCars

研究顯示，日本車廠無疑囊括美國車主最傾向擁有至少15年的車款頭十位。消費者著眼於日本汽車的先進技術和可靠的燃油經濟特性（solid fuel economy，即慳油）。在精密製造和技術上致力持續改進，令日本汽車品牌得以可靠著稱。

iSeeCars執行分析師Karl Brauer歸納出以下研究所得：

所有車款的平均保有率為6.1%。

豐田和本田車款主導「頭十」排名，分別佔七名和兩名。

車主傾向長期保留實用車款。「頭十」只有一輛掀背車；其餘為六輛SUV、兩輛貨車及一輛小型貨Van。

受訪車主保有時間最長的車款為Toyota Prius（豐田普銳斯）。

Prius有13.7%的汽車保留15年或以上，是平均保有率的2.2倍。

Prius吃香原因1：車主多是混能車技術的早期採用者，特具環保意識，多數希望盡量長期保留車輛。

Prius吃香原因2：實用取向的司機，看中該車款的燃油經濟特性和較低的擁有成本而長期保留車輛，得以盡量地慳油。

Brauer續稱，日本汽車尤其是豐田和本田，以其可靠性和耐用性而聞名，吸引了那些希望車輛能「長揸長有」的消費者。司機更傾向保留可信賴的車款，同時不需要付出昂費的維護成本。

無獨有偶，2023年美國《消費者報告》發布年度汽車品牌可靠性排名亦顯示，日本和韓國車廠佔據了頭十名最可靠汽車品牌中的七個。豐田在最可靠品牌排行榜上名列前茅，除了兩款外，其所有車款的可靠性得分均高於或遠高於平均水平。

撰文：黃正軒

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