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從下棋機器人到智能枱燈︰ AI軟硬件結合解決家庭痛點

博客 07:30 2024/01/23

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AI 大模型的時代，技術快速且深度發展，不但為各行各業帶來革命性的變化，同時亦將為每個家庭生活帶來全新的面貌。

「人工智能」從曾經只在科幻電影中才出現的科技，隨著 ChatGPT於上年成為熱話，並以前所未有的速度發展和普及，AI已經成為了受大眾瞩目的產品。現在我們邁進了AI 大模型的時代，技術快速且深度發展，不但為各行各業帶來革命性的變化，同時亦將為每個家庭生活帶來全新的面貌。

AI下棋機器人：充當益智陪練

商湯於2022 年發佈「元蘿蔔SenseRobot」品牌，並推出第一款下棋機器人，是商湯對消費者市場的第一次嘗試，亦透過這個產品讓AI看得見、摸得著，且買得起、用得上，將AI真正帶進家庭生活。這款下棋機器人看似簡單，卻是頂尖AI技術與硬件的强强聯合，展現了商湯多年來研發的圖像處理演算法、機械臂演算法和強化學習的對應演算法的成果。下棋機器人帶來的不只是下棋的樂趣，而是給予孩子更健康的選擇，讓他們在實際的棋盤上下棋，能時刻充當孩子的陪練，益智不傷眼睛。

AI枱燈：護眼、矯姿、提高專注力

下棋機器人廣受用戶歡迎，他們對產品的評價亦印證了元蘿蔔「致力於讓AI融入生活、為孩子的健康成長保駕護航」的品牌使命。這個產品的成功，同時成為一個契機，讓商湯推出另一款消費級的AI產品 ——「光翼燈」。

對於家庭而言，枱燈是一個比下棋機器人需求更高的產品，與孩童的學習與健康息息相關。不良的學習姿勢或環境，會嚴重影響學童的健康發展，對視力及骨骼的發展尤甚。看似小事，但選購一盞具備高品質光源的專業護眼枱燈，對保護孩子視力、預防近視有著積極的作用。

光翼燈設有創新的AI糾正坐姿提醒、AI專注力檢測、AI光隨書動等功能，集護眼、矯姿、提高專注力三大功能為一體。同時，光翼燈通過AI技術識別的數據都可以在手機APP實時生成報告，讓家長「默默關注」孩子的成長記錄，以及觀察孩子的成長變化，讓「光翼燈」不僅成為「孩子的AI伴讀」，更是「家長的AI幫手」。

從小事入手 解決家庭痛點

無論是下棋機器人，或最新推出的「光翼燈」，都是商湯腳踏實地著手解決當下家庭裏可能遇到的痛點，而AI就能為這些看似很小的事提供一個解決方案。或許有人會問，為何不能發明一個能夠在更多家庭場景中應用的機器人呢？現時通用人工智能的發展正正朝著這個方向，然而技術的發展是一個進程。AI的發展亦應該以為人服務，為我們創造更美好的生活為產品創新的理念，不久的將來，我們將會見證更多令人驚艷、以人為本的AI產品的誕生。現在，我們就要從一些「小事」入手，為日常生活創造更多價值。正如商湯科技聯合創始人、元蘿蔔總裁馬堃先生指出，「任何行業都值得用AI再重做一遍。」

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撰文 : 商湯君

欄名 : 大AI無疆

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