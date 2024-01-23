  • 7°C
香港時間 : 2024123日 (週二) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Fintech達人】定存到期要用來交稅？「咁係因為你太悲觀...」

博客 08:30 2024/01/23

分享：

分享：

交稅對很多人來說都是個財務挑戰，但其實又真是不用「太悲觀」。很多銀行及財務公司都有推出稅務貸款，協助打工仔交稅和周轉。

踏入2024，首次朋友聚會，大家討論到期的定期存款應該繼續做定期，還是重新在市場上尋求機遇。在眾人熱議之際，其中一位朋友嘆了口氣說：「我會用來交稅。」另一人馬上笑著回應：「咁係因為你太悲觀，我睇到…」，言未畢就被眾人打斷，然後又是一輪哄堂大笑。誠然，一月是傳統稅季，交稅對很多人來說都是個財務挑戰，但其實又真是不用「太悲觀」。很多銀行及財務公司都有推出稅務貸款，協助打工仔交稅和周轉。

稅貸三大注意事項

一般而言，稅貸的利息支出較私人貸款及信用卡低，不少更設有現金回贈或禮品等優惠，貸款額多數為月薪12至18倍，還款期一般由6個月到24個月不等，而且流程簡單，由申請至過數，全程均可在手機上完成。如果讀者有需要貸款交稅，在選擇稅貸時，有三點值得留意︰

  • 1. 「實際年利率（APR）」和「月平息」大有不同

實際年利率是把貸款利息加上手續費、行政費及回贈等所有條款後而轉化成的一個參考年利率，方便申請者比較不同金融機構間的借貸成本。而「月平息」則只反映每月要支付的利息，未包含各種費用。申請者可用投委會的利率計算機將月平息換算成實際年利率。

  • 2. 最低利率須符合多項條件

貸款利率視乎貸款額、還款期甚至客戶類別（如理財客戶/按揭客戶/一般客戶）而改變，通常貸款額愈高，利率愈低。金融機構標榜的「最低APR」，往往只有合資格的貸款才可以獲得最低APR。除了申請者的信貸評分、職業和收入等關鍵因素外，每間機構的附帶條件都不一樣，例如貸款額須達一定要求，或須在指定還款期內清還貸款等。各種條件，缺一不可。申請前務必了解清楚。

  • 3. 借稅貸做定存可賺息，但需留意風險

雖然稅貸的原意是用作繳交稅項，但亦有不少人趁機會借平錢做定期存款。由於高息環境持續，令今年稅貸利率未必及往年低，但市場上仍不乏低息稅貸。筆者就有朋友以2厘借稅貸，再敍造4.7厘定期，從中賺取約差額。不過要留意定期存款會鎖定資金，貸款者應確保手頭有足夠現金應付每月還款額。萬一逾期還款，除了會有罰息，更會影響個人信貸紀錄，影響日後貸款申請。

只要周轉得宜，稅季也可以很樂觀。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

＝＝＝＝＝

開市追揸沽
【開市追揸沽】PCE出爐前美股續強？港股迫近投降點怎部署？

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : Fintech達人

最新專欄文章 更多

備戰2024︰定存回報勢必下調　如何抓緊高息尾巴？
2023/12/19
備戰2024︰定存回報勢必下調　如何抓緊高息尾巴？
Fintech新趨勢：全新的士付款方式、存款Web3代幣化
2023/11/21
Fintech新趨勢：全新的士付款方式、存款Web3代幣化
金融科技夜繽紛　網銀滲透率逾80%　晚8至朝4佔近半使用量
2023/10/24
金融科技夜繽紛　網銀滲透率逾80%　晚8至朝4佔近半使用量
【iPhone 15攻略】善用金融科技 「先扣後供」　低價入手新手機
2023/09/19
【iPhone 15攻略】善用金融科技 「先扣後供」　低價入手新手機
別怪原子彈　科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能
2023/08/23
別怪原子彈　科技無好壞之分 ─ 從《奧本海默》反思人工智能
借貸 投資者及理財教育委員會 WeLab 稅務 稅務貸款 定期存款 虛擬銀行 信用卡 著數優惠 金融
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款