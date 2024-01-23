【Fintech達人】定存到期要用來交稅？「咁係因為你太悲觀...」

▲ 交稅對很多人來說都是個財務挑戰，但其實又真是不用「太悲觀」。很多銀行及財務公司都有推出稅務貸款，協助打工仔交稅和周轉。

踏入2024，首次朋友聚會，大家討論到期的定期存款應該繼續做定期，還是重新在市場上尋求機遇。在眾人熱議之際，其中一位朋友嘆了口氣說：「我會用來交稅。」另一人馬上笑著回應：「咁係因為你太悲觀，我睇到…」，言未畢就被眾人打斷，然後又是一輪哄堂大笑。誠然，一月是傳統稅季，交稅對很多人來說都是個財務挑戰，但其實又真是不用「太悲觀」。很多銀行及財務公司都有推出稅務貸款，協助打工仔交稅和周轉。

稅貸三大注意事項

一般而言，稅貸的利息支出較私人貸款及信用卡低，不少更設有現金回贈或禮品等優惠，貸款額多數為月薪12至18倍，還款期一般由6個月到24個月不等，而且流程簡單，由申請至過數，全程均可在手機上完成。如果讀者有需要貸款交稅，在選擇稅貸時，有三點值得留意︰

1. 「實際年利率（APR）」和「月平息」大有不同

實際年利率是把貸款利息加上手續費、行政費及回贈等所有條款後而轉化成的一個參考年利率，方便申請者比較不同金融機構間的借貸成本。而「月平息」則只反映每月要支付的利息，未包含各種費用。申請者可用投委會的利率計算機將月平息換算成實際年利率。

2. 最低利率須符合多項條件

貸款利率視乎貸款額、還款期甚至客戶類別（如理財客戶/按揭客戶/一般客戶）而改變，通常貸款額愈高，利率愈低。金融機構標榜的「最低APR」，往往只有合資格的貸款才可以獲得最低APR。除了申請者的信貸評分、職業和收入等關鍵因素外，每間機構的附帶條件都不一樣，例如貸款額須達一定要求，或須在指定還款期內清還貸款等。各種條件，缺一不可。申請前務必了解清楚。

3. 借稅貸做定存可賺息，但需留意風險

雖然稅貸的原意是用作繳交稅項，但亦有不少人趁機會借平錢做定期存款。由於高息環境持續，令今年稅貸利率未必及往年低，但市場上仍不乏低息稅貸。筆者就有朋友以2厘借稅貸，再敍造4.7厘定期，從中賺取約差額。不過要留意定期存款會鎖定資金，貸款者應確保手頭有足夠現金應付每月還款額。萬一逾期還款，除了會有罰息，更會影響個人信貸紀錄，影響日後貸款申請。

只要周轉得宜，稅季也可以很樂觀。

【關於作者】李家達，虛擬銀行WeLab Bank的行政總裁。土生土長的他，科大畢業後第一份工是跨國銀行的「IT仔」。其後轉戰信貸風險管理業務，短短數年已登上管理層。後來放棄高薪厚職，投身金融科技界，先後參與建立兩間最成功的本地企業，當中包括榮獲中大企業創新指數第一位的WeLab Bank。

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