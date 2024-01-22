22歲畢業生6個月還清12萬元債務　只用「滾雪球法」與這兩點

▲ 22歲畢業生6個月還清12萬元債務 只用「滾雪球法」與這2點

還債時，你是否習慣第一時間將高利率、高金額的債務還清，卻發現好像怎麽勒緊褲腰帶都是杯水車薪？Dominique Jonae作為剛剛畢業的大學生，卻已經有了1.5萬美元（約12萬元）債務，但她卻反而從「小」著手，使用滾雪球法以及2個技巧，半年内還清債務，一時間成為國外社交平台熱話。

精明的還債法不一定是最合適的

Dominique使用這2個技巧，還債同時依然兼顧娛樂與社交

「滾雪球法」帶來激勵 不夠精明但更易堅持

Dominique分享的第一個建議是使用「滾雪球法」還債而不是「雪崩法」。

雪崩法以及滾雪球法都是最常見的還款策略：

雪崩法： 按照利率從高到底償還債務

按照利率從高到底償還債務 滾雪球法：按照債務金額的多少，從小額債務開始償還

Dominique表示，大多數人會選擇雪崩法，因為從長遠來看，雪崩法讓你第一時間還清高利率債務，從而省下更多的錢。

她最開始也是這樣想，但真正實施起來，卻發現雪崩法還債像一場沒有盡頭的馬拉松：「最終，我開始變得灰心喪氣，而還債進度並沒有任何真正的進展。」

於是Dominique開始轉向使用滾雪球法，小額債務的迅速償還使得她不斷地獲得激勵與滿足，促使她持續地堅持下去，「當時我的最低債務是一張刷爆的信用卡，大概500美元（約3900元），我在一個月內就還清了。」

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明確預算清單與當月債務

她的另一個快速還債的技巧則是：列出預算清單。

Dominique首先列出了自己的所有賬單以及當月需要償還的債務，但並沒有特意為其他事情做出預算。

她表示，核心在於減少所有非必要開支，將其限定在最低範圍內，將其他的所有金額都拿來還債。

無聊就想花錢？廉價愛好幫你轉移注意力

這並不意味著你完全不能有娛樂愛好，但Dominique建議，最好能真正培養一些免費或廉價的愛好。「你的目標就是集中注意力在還債上，因為至少對我來説，當我感到無聊的時候就會開始花錢⋯⋯」

她表示，她的兩大愛好：棋牌以及電子遊戲都是相當便宜又極其有趣味的活動。此外，她還推薦徒步旅行以及露營。

為了第一時間還錢債務，儲蓄計劃也只能暫時犧牲。Dominique表示，她只能儲蓄下月薪的極小一部分錢，每月大約100～200美元（約780元~1560元）。

撰文︰涂宇佳

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