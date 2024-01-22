▲ 澳洲暫停黃金簽證 擬推新計劃吸引少量高質移民

澳洲今日（1月22日）起暫停投資移民的「黃金簽證」（即重大投資者簽證（Significant Investor Visa，SIV），政府指該簽證無法滿足國家和經濟的需求，轉而計劃推出新的人才和創新簽證，以吸引少量的高質移民。

黃金簽證暫停 11年吸金619億元

商業創新和投資移民計劃（Business Innovation and Investment Program, BIIP，即188類別）停止接受新申請。

這包括商業創新、投資者、重大投資者、高級投資者和企業家類別。

過去15年中，已有超過10萬名外國人利用BIIP獲得澳洲居留權。

僅重大投資者簽證自2012年11月開放以來就了吸引約120億澳元（約619.17億港元）資金。

内政部長指黃金簽證無法滿足國家經濟需求

擬推新計劃引入少量高質移民

據《澳洲人報》消息，澳洲政府計劃用擴大的技術工人簽證配額取代BIIP計劃，並指出從長遠來看，這將對澳洲的經濟更有利。政府表示，一個新的人才和創新簽證計劃（Talent and Innovation Visa）將創造一條精簡高效的途徑，「吸引數量相對較少的高素質移民來到澳洲，例如業績突出的企業家、重要投資者和全球研究人員」。

內政部長：國家經濟需求無法滿足

彭博援引澳洲內政部長Clare O’Neil指，黃金簽證是澳洲政府計劃改變移民制度的「許多方面」之一，以「創建一個為我們國家服務的制度」。她在一份聲明中稱：「多年來，顯而易見的是，這種簽證並不能滿足我們國家和經濟對移民系統的需求。」

O’Neil早在2022年就表示，她認為沒有理由為富裕移民保留特殊的移民設置，因此有意向廢止該簽證計劃。她當時說，黃金簽證「實際上讓我們每個人都付出了平均成本，因為這些移民通常在人生的較晚階段，通常是在職涯結束時才來到澳洲，基本上是為了安定下來並退休。」

黃金簽證廣受批評

重大投資者簽證也遭到澳洲智庫和媒體的抨擊。Grattan Institute 2022年9月的一份報告發現，它為澳洲政府提供的稅收收入微乎其微，而為新移民提供的服務卻讓經濟損失慘重。《澳洲人報》早前則揭露，有中國犯罪分子和腐敗官員利用BIIP計劃獲得澳洲公民身份。

彭博指，與澳洲類似的投資者簽證在世界各地都面臨批評，有意見指控這些簽證被富人濫用，並且未能使各國本身受益。其中一個關鍵問題是，投資移民帶來的資金往往進入房地產或金融資產，而不是經濟生產領域。

撰文：葉雨

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