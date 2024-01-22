【日股新高】日券商急聘50歲以上交易員　高薪厚職為一件事作準備

▲ 【日本加息】當地券商高薪急聘50歲以上資深交易員，迎戰利率轉正市況。

有云「三十年河東，三十年河西」，日本經濟今年有望走出「迷失三十年」，金融界普遍預期日本央行將於4月結束負利率，為30年以來的寬鬆政策劃上休止符。隨着日經指數續創34年新高，作為全球第三大政府公債市場的日債市場也開始熱鬧起來，東京各大證券公司正在高薪招募在昭和末年至平成早期活躍的資深交易員，他們的待遇受惠於底薪大幅上揚之餘，獎金穩定而優渥。

為何年長交易員受歡迎？

他們經歷過80-90年代初的牛市

應付過加息周期的市況

更擅於應對利率走高引發的市場波動

加息預期高漲

資深交易員炙手可熱

日本央行早前進行的調查顯示，日本缺乏合適的債券交易員來應對未來央行政策轉變下的波動市況。

獵頭公司Morgan McKinley金融服務招聘總監Yoshiki Kumazawa表示，一名副總裁級的日圓匯率交易員獲得的薪酬報價每年高達3,000萬日圓（約159萬港元），比同級員工的傳統上限高出約500萬日圓，可見其待遇提升了一個級數，反映人才競爭再次激烈，「是我們已經有一段時間沒有看到的了。」

但即使是工作了幾十年的金融界人士，也幾乎不記得日本在加息周期的市況。 三菱日聯資產管理公司執行首席基金經理Masayuki Koguchi是一位擁有25年資產管理經驗的資深人士，他表示，從未在1%至2%的相對溫和基準利率下發揮過。

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牛市經驗吃香

中年職涯迎第二春

利率互換（利率掉期）經紀、德利萬邦（Tullett Prebon）（日本）前行政總裁Tadashi Masumoto現年54歲，他承認已接近金融業公認的退休年齡，更坦言幾年前原本打算放慢工作步伐，迎接第四名孩子出生。

不過，Masumoto近期卻接連收到工作邀請，現進入BGC集團任職董事總經理，管理一個專攻日圓利率互換全新日本團隊：「對於我這個年紀的人來說，收到錄用通知或有人聘請真是令人高興。」

Masayuki Koguchi因為自身對正利率的經歷較少，相當感激寫字樓內少數比他任職時間更長的前輩，他表示公司有一些從80年代起便進入市場的老手，大家正在交流和討論那個時代的市場趨勢。

市場看好資金回流日本

「龐大的日本利率市場似乎正在恢復生機。」前摩根大通交易員Ville Vaataja表示，他去年設立一支針對日本利率市場的宏觀基金，堅信未來幾年甚至幾十年，日本的實際波動率將在結構上處於更高水平。

報導又指，不斷變化的前景正在吸引更多的國際投資者重返日本。隨着日本央行減少買債，投資者有望再次成為政府債務的重要力量。有市場觀察人士預計，近幾十年來在日本外尋求更高利率的4萬億美元資金中，有部份將隨央行收緊政策而開始回流日本。

巴克萊日本分支表示，從日本內外獲得更多與日圓匯率相關的訂單，很多海外機構客戶押注當地利率將會上升。Ken Griffin旗下對沖基金Citadel停辦日本業務十多年後，現正計劃於東京設立辦公室。

東京金融交易所批發業務部主管Ryosuke Seo表示，為適應不斷變化的環境，去年3月新增三個月期利率期貨，部份是由於日本央行政策可能逆轉。他預計正利率將使期貨合約交易量從去年10月的日均1,570份增至每日數萬份。

有人看好，自然有人看淡。大和證券首席市場經濟學家Mari Iwashita表示，雖然物價上漲可能會促使日本央行在4月取消負利率，但不會很快加息至零厘以上，她稱：「作為對負利率取消的反應，10年期國債孳息率可能會暫時上升，但不太可能長期保持在1%以上。」

撰文：黃正軒

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