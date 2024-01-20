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【深圳好去處】萬呎室內遊樂場350元不限時／鹽田千春展覽免費打卡

精明消費 09:00 2024/01/20

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【深圳好去處】批發市場花束僅10元 文藝園區 萬呎室內遊樂場350元暢玩

想北上過休息日的你，是否有些厭倦了大商場？山姆超市、Costco確實商品多種多樣，但也常常人滿為患，更不要説是雙休日了。

如果你想規劃一次不一樣的北上之行，本文總結了幾個值得一去的地點：包括低價批發市場、文藝園區以及親子樂園——今次休息日，來點不一樣的玩法。

福田區：八卦嶺花卉中心 鮮花均價10元

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港人愛買花，不少人北上山姆/Costco的時候會順手來上一捧，但休息日人擠人購物體驗並不算好，不如試試來深圳的鮮花批發中心看看。八卦嶺花卉中心就在福田，匯集50多家花店，規模雖不算太大但品種相當齊全，不少折扣區花束均價僅10元。

雖然便宜，但還是建議大家在正式購入前貨比三家再做決定，避免亂叫價的情況。除蘭花外，鮮切花是可以順利過關帶回香港的，帶土的植物，注意切勿購買攜帶珍稀物種。

  • 地址：深圳市福田區八卦嶺3路八卦嶺工業區522棟
  • 地鐵：6或7號綫八卦嶺站B出口步行800m
  • 時間：9：00~18：00

南山區：南油服裝批發市場 高品質批發服飾

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位於南山區的南油服裝批發市場是深圳本地，乃至全中國都非常著名的服飾批發市場。與一般批發市場不同，南油主打高品質貨源，以及一些本土設計師的原創服飾。因此南油的服飾價格可能不如幾十元那樣奪人眼球，大多在300～400元左右，但質量可以與商場內的千元貨比肩。風格也是應有盡有，基本上沒有找不到的。

南油服裝批發市場是一大片建築群，這裏先放出平面圖：

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但由於南油人氣高漲，部分店鋪也出現炒高價格的現象，有在南油工作的網友分享逛街指南，可供參考（數字代表樓棟，如108棟）：

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需要注意的是，南油畢竟是批發市場，最好是能和親朋好友約好一同前去，多拿貨才能更便宜，有部分賣家不接受零售；此外，大部分南油的服飾需要先付款才可試穿，不合適可以換尺碼。

  • 地址：深圳市南山區金暉大廈
  • 地鐵：12號綫南油站F1出口

龍崗區：PartyDay萬呎室內遊樂場 350元不限時暢玩

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想要全家人親子遊的朋友。可以試試來室內遊樂場。PartyDay面積逾萬呎，主打新潮娛樂，遊樂項目非常之多，包括但不限於低空滑索、體感遊戲、卡丁車以及保齡球；若不放心孩子挑戰此類成年人運動，亦有泡沫池、蹦床等小童友好項目。場地內有飲料販賣機以及特別餐區，全家可以在此全身心娛樂。價錢也不貴，親子票（一位成年人與一位小童）工作日350元可不限時暢玩一整天，而節假日也只要383元。

  • 地址：深圳市龍崗區華南二道萬達廣場6層A號
  • 地鐵：10號綫木古站B口

南山區：深圳華僑城創意文化園

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厭倦了大商圈的喧鬧，深圳華僑城創意文化園可以給你一個放鬆的休息日。作為一個集商業、文化和藝術為一體的時尚創意園區，華僑城內有非常多藝術館、書店、唱片店、文創、咖啡以及小酒館，探索起來很有樂趣，不少酒吧在夜晚會有爵士表演，價格又只需幾十元。

除卻濃厚的文化氣息，華僑城的自然環境也非常舒適——許多建築被爬山虎覆蓋，隨處可見連片綠植。若步行前往華僑城有機會穿過連片的巨大行道樹，空氣極其清新。

  • 地址：深圳市南山區錦綉北街2號
  • 地鐵：1號綫僑城東站A口

龍華區：深圳美術館 免費鹽田千春開館展

  • 龍華區：深圳美術館 免費鹽田千春開館展 -【深圳好去處】批發市場花束僅10元 文藝園區 萬呎室內遊樂場350元暢玩
  • 龍華區：深圳美術館 免費鹽田千春開館展 -【深圳好去處】批發市場花束僅10元 文藝園區 萬呎室內遊樂場350元暢玩

深圳的展覽資源整體稍遜與上海香港，但亦有一些展覽值得一看。深圳美術館開館展請到著名日本著名藝術家鹽田千春作為開館展，面積很大且不收取門票費用。漫天紅綫交織，無論是鹽田千春的粉絲，又或者只是單純打卡拍照，都值得一去。

可以透過深圳美術館小程序提前預約入場時間，避免Walkin人滿跑空。

  • 地址：深圳市南山區錦綉北街2號
  • 地鐵：6號綫紅山站A1口

撰文︰涂宇佳

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