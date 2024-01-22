恒指一周跌近千點　宏利︰中央政策被低估　經濟可望見底

▲ 宏利投資管理撰文指，港股已反映2023年內地的經濟趨勢，而投資者忽略了一些亮點，中央推出的多項政策亦被低估。

恒生指數上周急跌，累計挫近千點，失守萬六點，內地上證綜指也一度失守2800點。市場對中港股市原本已較審慎，現在氣氛更差。但宏利投資管理撰文指，港股已反映2023年內地的經濟趨勢，而投資者忽略了一些亮點，中央推出的多項政策亦被低估。

宏利投資管理指出，上周恒生指數急跌，主要受4大因素影響︰

中國第四季GDP低於預期

宏觀經濟數據好淡紛呈

中國企業潛在制裁風險

內房問題揮之不去

該行針對以上幾點有以下看法︰

恒指已基本反映2023年GDP增長趨勢，事實上全年5.2%的增長仍略高於中央的5%目標。

市場忽略經濟數據的一些亮點，例如製造業指數優於預期、工業生產轉強。

市場低估了中央推出的重大政策措施

對於中央推出的重大政策措施，包括多年來首诬下調首期比率、加大支持開發商融資力度、放寬政策擴大至一線城市、抵押補充貸款（PSL）單月投放高等等。

該行指出，去庫存進展於預期及更多政策措施出台， 意味著經濟可望見底，相信踏入2024年 ， 中國內地的四大主要增長動力將維持不變。

四大增長動力包括︰

加速（Acceleration）：在中國內地的穩增長政策措施下，消費可望進一步改善。

走出去（Abroad）：中國內地龍頭企業正 走向國外

發展（Advancement）：大中華區人工智能供應鏈應繼續強勁增長。

自動化（Automation）：中國內地人口呈 現老齡化，應可令自動化需求增加。

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