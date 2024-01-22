Tesla已非被沽空最多的美股　排名跌至第三　科技巨頭被沽爆

▲ Tesla已非最受沽空美股，排名回落第三，科技巨頭被沽爆。

電動車公司特斯拉（Tesla，美：TSLA）已不再是被沽空最多的美股，淡倉排名回落第三。金融科技公司S3 Partners近日表示，Tesla淡倉已不及科技巨頭微軟及蘋果。

蘋果微軟爬頭

據S3 Partners預測分析董事總經理Ihor Dusaniwsky在社交平台分享數據顯示，截至1月12日，約185.2億美元的Tesla股票為淡倉持有，在沽空榜排名跌至第三位，落後於蘋果（美：AAPL）和微軟（美：MSFT），它們的淡倉規模分別約186.3億美元和186.1億美元。

英偉達（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）和Meta等其餘在標指及納指佔巨大權重的「科技七雄」也被嚴重沽空，排名緊隨其後分別位列第四、第五和第六名，它們的淡倉規模分別達142.6億美元、117.9億美元和114.7億美元。

「七雄」中唯一不在沽空榜頭十的是Google母公司Alphabet（美：GOOGL），淡倉規模62.8億美元，但也排在第11位。

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仍為「七雄」中淡倉比例最高

儘管排名走低，但Tesla的淡倉淨額比率在「七雄」中仍然是最高。據納斯達克的報告，Tesla淡倉佔其總流通股的3.06%。

Ihor Dusaniwsky後續指出，Tesla淡友在2023年損失了125億美元，平均淡倉189億美元，下跌64.64%。

他又補充稱，自2010年以來，特斯拉淡倉累蝕619億美元，超過福特（美：F）和通用汽車（美：GM）目前的市值，兩者分別445.3億美元及479.6億美元。

撰文：黃正軒

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