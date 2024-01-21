垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 精明消費 09:00 2024/01/21 分享： 分享： 政府宣布把垃圾徵費實施日期延至今年8月，雖然延期但無得避，為打造更慳錢的生活模式，今集《理財最前線》教你3個超實用建議，解決囤積在家的各類雜物，回收同時賺錢！即用2分鐘睇片︰ 理財最前線 垃圾徵費遲早殺到 3招慳錢兼環保 回收又有錢賺 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 2024/01/14 直擊港人北上成風 連垃圾桶都在深圳買 香港人「其實好無奈」？ 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 2024/01/07 交稅限期將至！「零息」稅貸留意條件 2厘以下門檻高 留意4件事 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 2023/12/31 交稅優惠如何賺到盡？合併交稅、回贈最大化 【北上攻略】消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 2023/12/24 【北上攻略】消費受騙／不小心過錯數？3大渠道 教你如何投訴追回 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 2023/12/17 台灣高鐵攻略 國際旅客二人同行一人免費 兌票注意事項 廢物管理 產品回收 儲蓄 環境及生態局 環保措施 著數優惠 網絡熱話 垃圾徵費