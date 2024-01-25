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理財也要「斷捨離」？50歲必做7招規劃　改善現金流　減輕家人負擔

個人增值 20:30 2024/01/25

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退休理財也要「斷捨離」？年屆50歲必做7招規劃，改善現金流、減輕家人負擔

來自日本的收納生活概念「斷捨離」，原來也適用於退休理財？

大家或者經常覺得荷包乾塘，對於錢花到何處卻全無印象。 日本人氣理財顧問市居愛在其著作《金錢整理》提出財務上的「斷捨離」概念，著眼於整理「金錢通路」。從銀包、銀行戶口、日曆以至雪櫃，只要牽涉現金流的管道，均屬釐清精簡的對象，處理妥當方可「節流」。

50歲中年人士，趁離退休還有十年許，宜徹底檢查大大小小的財務清單，以整理好現金流，除了可防止資產蒙受損失，也有助日後處理財產繼承時避免麻煩。

年過半百面對4大​​​​​​理財危機​

台灣財經專家盧燕俐認為，50歲是開始檢視自身財務狀況和規劃的分水嶺。她指出熟齡族經常面局臨理財危機︰

  • 年金縮水
  • 平均壽命延長
  • 沒有規劃：指開源方面
  • 準備不足：指財富繼承方面

綜合《金錢整理》、盧燕俐見解及香港情事，中年人應做以下7招規劃，方可改善現金流，減輕家人負擔。

  • 1. 尋求專業投資建議
  • 2. 集中管理財產繼承
  • 3. 保持銀包清爽
  • 4. 按外出距離決定持有現金量
  • 5. 適時檢視支出
  • 6. 劃分財產種類
  • 7. 停止無用使費

尋求專業投資建議

盧燕俐表示，把名下資產包括活期存款、保險、股票基金等投資商品及物業等統計後，扣除目前仍然有的負債如樓按、車貸等，就是淨資產總額。中老年人會發覺退休金其實不太夠用。由於年長者收入很難再大幅增加，需要透過理財開源，但投資策略則應該從高風險轉為穩健。

有鑑市面上投資商品繁多，她建議不妨採交叉比對方式尋求專業建議，例如以A公司產品詢問B公司，反之亦然，以便得到相對客觀的分析，最後再從自身需求出發揀選適合的產品。

集中管理財產繼承

梳理自身資產清單並集中管理，除了有助了解自身的財務狀況，也是為了他朝有日離世時，家人不用為處理遺產疲於奔命。預早解除項目重複的保單、結清久未使用的銀行帳戶及零碎股票、投資商品等，就能免去繁雜的行政手續。

盧燕俐建議人們在50至60歲的階段，在專業律師會同下預立遺囑，既能統整檢視資產，也可跟家人預先討論財產分配，避免身後因此而生的爭端。

保持銀包清爽

《金錢整理》作者市居愛認為，金錢通道愈雜亂，便愈難掌控錢財的收支狀況，不知不覺造成損失。

她建議先從自己的銀包著手，盡可能保持清爽整齊的狀態。如果被收據、優惠券等各種雜物佔據，便不清楚身上有幾多錢、自然也不知道到底花了多少。信用卡、點數卡等，只需保留最常用的3張。

按外出距離決定持有現金量

市居愛認為，不要隨身帶着提款卡，要提款的時候才帶出門，就能減少意外花費的機會。

從香港的環境看，要是害怕出門臨時不夠錢用，除了可帶來一張自動增值的八達通外，亦可按外出距離決定持有現金量。例如當要過海時，把平日傍身的金額增倍，200港元增至400港元，至少保障了交通費。

適時檢視支出

對於中老年人多年來累積眾多的不同銀行帳戶，市居愛認為縮減至剩下單一戶口為佳。她建議每個月底，將當月結單或存摺的最後一筆金額圈起，便能輕鬆辨認出每月的帳目支出數字。

劃分財產種類

市居愛認為，財產應該分為「存下來的錢」跟「可以用的錢」。為了「強逼」自已定額儲錢，她建議為無法輕易提前贖回的定期存款，設定每個月自動轉帳目標儲蓄金額，便能避免在不知不覺中超支花費。

至於「可以用的錢」，則建議在擬定每月固定開支後，將所需金額一次過提款、放入銀包使用。如果發現未到月底便花光，就是「本月超支」的警號。

而每日使用行事曆記錄預定行程的時候，也不妨將活動的預定和實際開支一併記入，養成檢視及控制預算的習慣。

停止無用使費

很多日常生活中的瑣碎開支，例如：

  • 訂閱了卻很少看的報紙及串流服務
  • 太貴的手機月費Plan
  • 入會後卻沒去幾次的健身室

只要平日養成整理帳單的習慣，每隔一段時間如果發現以上太少使用項目，不妨果斷取消，避免花費繼續累積。

此外，定期整理家居，特別是要趁垃圾徵費8月實施前，盡早淘汰不必要的物品，在過程中醒覺自己原來花了這麼多「無謂錢」，逐漸養成購物前三思的習慣。

撰文：黃正軒

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欄名 : 退休理財

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