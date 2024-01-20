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【財富自由】30歲新婚夫婦目標10年內儲2,000萬　不犧牲生活能成功嗎？

退休規劃 21:45 2024/01/20

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【財富自由】30歲新婚夫婦目標10年內儲2,000萬！不犧牲生活能成功嗎？

一對30歲新婦夫婦目標在40歲出頭時淨資產達到250萬美元（逾1,950萬港元），太太Jenna Bhaloo接受CNBC訪問表示，她和先生Neil Desai的儲蓄目標是改善生活，讓他們可以隨時休假六個月旅居外國、僱用私人廚師，或者再轉行，同時不必擔心錢從何來。

出奇的是，這對來自美國芝加哥的千禧世代伉儷雖然努力實現經濟獨立，他們並沒有為了實現目標而過度節衣縮食。Bhaloo更稱：

你應該能夠享受生活，並體驗所有你想要的事情，當你享受（生活）並把錢花在你喜歡的事情上，（你的）投資就會為你發揮作用。

他們的財富自由之夢，不犧牲生活真的能夠成功實現嗎？從兩人目前儲蓄投資額約885,500美元（約690多萬港元）來看，似乎進展順利，勝券在握。先看Desai和Bhaloo有何「財自」優勢。

  • 優勢1：高收入

老套說句，賺得多也較易儲得多。兩夫妻均是年薪百萬專業人士，2023年收入總計227,071美元（近178萬港元）。

Bhaloo在去年初完成工商管理碩士（MBA），修讀期間一直兼職，到7月轉全職收入急增69,314美元，年薪達125,000美元（約98萬港元）。Desai在科技行業工作的收入約158,000美元（約124萬港元）。

  • 優勢2：無負債

Bhaloo擁有兩個碩士和一個學士學位，慶幸在求學旅程中沒有負任何學生債務。她在本科和部份公共衛生碩士學費由獎學金支付，她父母則資助了研究生階段的其餘費用。

Bhaloo也在獎學金、儲蓄、兼職和父母幫補下，全無負債地修畢MBA。

  • 優勢3：早開始

儲蓄要趁早，是老生常談。在入學MBA前，她年薪已達80,000美元。在學兼職第一年賺約30,000美元，第二年的實習崗位也變成了目前的全職工作。

換言之Bhaloo從本科畢業便一直有工作收入，儲蓄生涯很早開始也未曾中斷至零。她在讀MBA期間的收入雖然回落，但仍然可觀。

Bhaloo自MBA畢業不久後與Desai結婚，Desai在婚後也入讀商學院，學費由他自己和他父母支付，這筆費用計入夫婦倆的共同預算中，未造成債務，更令他們能夠為未來做更多規劃。

  • 優勢4：無子女

Bhaloo和Desai未打算生小朋友，二人世界「自己搵、自己使」，財務更具彈性。

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雖然你未必如Bhaloo和Desai般幸運，收入高又無負債，但兩夫婦以下花費及理財策略，也值得參考。

  • 策略1：量入為出

憑兩夫婦的財力，可以租更大公寓，但他們仍選擇留在目前居所，同時「不斷評估」租樓和未來供樓的支出，哪樣更舒適化算。

他們的兩房公寓月租3,300美元，略高於芝加哥同類物業的平均2,744美元月租，但仍只佔Bhaloo和Desai合共年薪的17%，更遠低於專家建議租金比例維持30%以下的標準。Bhaloo的心得是：

（租金）佔支出很大一部份，如果你能控制這個數字，你就可以把年中剩下的金錢花在你喜歡做的其他事情上。

  • 策略2：用理財App控制開支

兩夫婦使用預算應用程式Tiller來追蹤開支，該App有一個中心位置可以查看完整財務狀況，協助他們合併共同支出。

Bhaloo表示這樣的系統支援實時查看他們帳戶的淨資產規模、交易紀錄、信用卡消費金額等，非常有用。

  • 策略3：信用卡賺獎賞

兩夫婦將很多開支記入信用卡，以賺取獎賞。但他們每個月都會還清卡數，繼續過着無債生活。

  • 策略4：應使則使

儲蓄就像減肥，太慳儉容易引發報復式消費，適得其反，因此要給自己保留值得期待的生活樂趣。Bhaloo欣賞Desai只會在他真正喜歡的興趣上花錢，並對相關物品進行明智投資，不會白白浪費。

例如，Desai在2020年買了一台鋼琴。Bhaloo看到他願意投資購買一件製作精良的高質素產品，學會要花錢買自己真心喜歡的東西，而不要花在那些不會帶來快樂和幸福的東西。

旅行和飲食是Bhaloo和Desai優先考慮的兩大消費範疇。他們均為遙距工作者，享受在任何地方工作的機會，希望繼續探索不同城市，甚至可能移居海外。夫婦在出街食飯、烹飪美食方面也很疏爽。Bhaloo稱：

對我們來說其中一項真正重要的事情，是確保我們享受今天的生活，而不是等到60歲才開始。

  • 策略5：終身學習

雖然Bhaloo和Desai的家庭都擁有相當堅實的財務基礎，但他們仍不斷閱讀書籍和看理財YouTuber，繼續提升自己的金融知識。Bhaloo稱：

財務健康是一個持續的過程，它永遠不會是完美的，但你總是可以努力追求更好，並隨着生活的變化而做出調整。

撰文：黃正軒

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