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【強積金】「懶人基金」資金流首破150億記錄　2023年哪類MPF最「吸金」？

收息攻略 15:08 2024/01/19

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「懶人基金」資金流首破150億記錄 2023年哪類MPF最「吸金」？

強積金預設投資策略（DIS）基金，即坊間俗稱的「懶人基金」愈來愈受歡迎。積金評級發表2023年強積金資產類別資金流報告顯示，DIS基金在2023年的資金凈流入首破150億元，成為資產類別層面最受歡迎的基金類別。

2023年，哪類強積金最「吸金」？10大資金淨流入基金排行榜被誰「瓜分」？先看表格：

2023年強積金資產類別資金流
基金類別2023年全年强積金資金净流入（港幣/億元）
預設投資策略基金（DIS）

+157.11億元
當中︰
核心累積基金（+98.06億元）

65歲後基金（+59.05億元）

股票基金（美國）+132.86億元
股票基金（香港及中國）+88.51億元
貨幣市場基金（强積金保守基金）+78.91億元
股票基金（環球）+77.44億元
股票基金（歐洲）+37.89億元
債券基金+31.57億元
股票基金（亞洲）+30.87億元
貨幣市場基金（非强積金保守基金）+0.61億元
混合資產基金（61至80%股票）-7.32億元
混合資產基金（81至100%股票）-14.67億元
保證基金-93.21億元
總計+521.88億元
資料來源:  積金評級

 

2023 年全年資金淨流入最高的強積金成分基金
排名强積金計劃强積金成分基金2023年全年强積金資金净流入（港幣/億元）
1宏利環球精選（强積金）計劃宏利MPF北美股票基金+39.38億元
2宏利環球精選（强積金）計劃宏利MPF核心纍積基金+25.24億元
3宏利環球精選（强積金）計劃宏利MPF康健護理基金+21.30億元
4永明彩虹强積金計劃永明强積金美國股票基金+19.72億元
5宏利環球精選（强積金）計劃宏利MPF日本股票基金+19.09億元
6滙豐强積金智選計劃核心累積基金+17.80億元
7滙豐强積金智選計劃智優逸北美股票追蹤指數基金+15.71億元
8永明彩虹强積金計劃永明强積金核心纍積基金+15.64億元
9宏利環球精選（强積金）精選宏利MPF香港股票基金+12.66億元
10滙豐强積金智選計劃北美股票基金+9.82億元
資料來源:  積金評級
  • DIS基金是最受歡迎的類別

調查數據顯示，2023年DIS基金吸引了約157.1億港元的資金净流入，佔年度強積金資金淨流入的30.1%。研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，這是DIS自2017年推出以來前所未有的規模。

從歷史上看，當強積金錄得正回報時，股票基金通常會吸引大部分強積金資金流入——而DIS突破了這一慣性。顯示成員們正在聽從積金局的指導，將退休前的投資策略集中於多元化和長線投資。

  • 在個別基金層面，美股基金成主導

10大資金淨流入基金排行榜中，有4隻均為美股主題。其中宏利MPF北美股票基金最受歡迎，估算吸引了約39.4億元的資金淨流入。考慮到美國股市的強勁表現，美國股票基金仍是強積金資金淨流入的主導並不意外，但排行榜中有3隻基金是 DIS 核心累積基金——這一點是不能忽視的。

撰文︰涂宇佳

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