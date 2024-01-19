【強積金】「懶人基金」資金流首破150億記錄　2023年哪類MPF最「吸金」？

▲ 「懶人基金」資金流首破150億記錄 2023年哪類MPF最「吸金」？

強積金預設投資策略（DIS）基金，即坊間俗稱的「懶人基金」愈來愈受歡迎。積金評級發表2023年強積金資產類別資金流報告顯示，DIS基金在2023年的資金凈流入首破150億元，成為資產類別層面最受歡迎的基金類別。

2023年，哪類強積金最「吸金」？10大資金淨流入基金排行榜被誰「瓜分」？先看表格：

2023年強積金資產類別資金流 基金類別 2023年全年强積金資金净流入（港幣/億元） 預設投資策略基金（DIS） +157.11億元

當中︰

核心累積基金（+98.06億元） 65歲後基金（+59.05億元） 股票基金（美國） +132.86億元 股票基金（香港及中國） +88.51億元 貨幣市場基金（强積金保守基金） +78.91億元 股票基金（環球） +77.44億元 股票基金（歐洲） +37.89億元 債券基金 +31.57億元 股票基金（亞洲） +30.87億元 貨幣市場基金（非强積金保守基金） +0.61億元 混合資產基金（61至80%股票） -7.32億元 混合資產基金（81至100%股票） -14.67億元 保證基金 -93.21億元 總計 +521.88億元 資料來源: 積金評級

2023 年全年資金淨流入最高的強積金成分基金 排名 强積金計劃 强積金成分基金 2023年全年强積金資金净流入（港幣/億元） 1 宏利環球精選（强積金）計劃 宏利MPF北美股票基金 +39.38億元 2 宏利環球精選（强積金）計劃 宏利MPF核心纍積基金 +25.24億元 3 宏利環球精選（强積金）計劃 宏利MPF康健護理基金 +21.30億元 4 永明彩虹强積金計劃 永明强積金美國股票基金 +19.72億元 5 宏利環球精選（强積金）計劃 宏利MPF日本股票基金 +19.09億元 6 滙豐强積金智選計劃 核心累積基金 +17.80億元 7 滙豐强積金智選計劃 智優逸北美股票追蹤指數基金 +15.71億元 8 永明彩虹强積金計劃 永明强積金核心纍積基金 +15.64億元 9 宏利環球精選（强積金）精選 宏利MPF香港股票基金 +12.66億元 10 滙豐强積金智選計劃 北美股票基金 +9.82億元 資料來源: 積金評級

DIS基金是最受歡迎的類別

調查數據顯示，2023年DIS基金吸引了約157.1億港元的資金净流入，佔年度強積金資金淨流入的30.1%。研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，這是DIS自2017年推出以來前所未有的規模。

從歷史上看，當強積金錄得正回報時，股票基金通常會吸引大部分強積金資金流入——而DIS突破了這一慣性。顯示成員們正在聽從積金局的指導，將退休前的投資策略集中於多元化和長線投資。

在個別基金層面，美股基金成主導

10大資金淨流入基金排行榜中，有4隻均為美股主題。其中宏利MPF北美股票基金最受歡迎，估算吸引了約39.4億元的資金淨流入。考慮到美國股市的強勁表現，美國股票基金仍是強積金資金淨流入的主導並不意外，但排行榜中有3隻基金是 DIS 核心累積基金——這一點是不能忽視的。

撰文︰涂宇佳

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