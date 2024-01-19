【強積金】「懶人基金」資金流首破150億記錄　2023年哪類MPF最「吸金」？

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強積金預設投資策略（DIS）基金，即坊間俗稱的「懶人基金」愈來愈受歡迎。積金評級發表2023年強積金資產類別資金流報告顯示，DIS基金在2023年的資金凈流入首破150億元，成為資產類別層面最受歡迎的基金類別。
2023年，哪類強積金最「吸金」？10大資金淨流入基金排行榜被誰「瓜分」？先看表格：
|2023年強積金資產類別資金流
|基金類別
|2023年全年强積金資金净流入（港幣/億元）
|預設投資策略基金（DIS）
+157.11億元
65歲後基金（+59.05億元）
|股票基金（美國）
|+132.86億元
|股票基金（香港及中國）
|+88.51億元
|貨幣市場基金（强積金保守基金）
|+78.91億元
|股票基金（環球）
|+77.44億元
|股票基金（歐洲）
|+37.89億元
|債券基金
|+31.57億元
|股票基金（亞洲）
|+30.87億元
|貨幣市場基金（非强積金保守基金）
|+0.61億元
|混合資產基金（61至80%股票）
|-7.32億元
|混合資產基金（81至100%股票）
|-14.67億元
|保證基金
|-93.21億元
|總計
|+521.88億元
|資料來源: 積金評級
|2023 年全年資金淨流入最高的強積金成分基金
|排名
|强積金計劃
|强積金成分基金
|2023年全年强積金資金净流入（港幣/億元）
|1
|宏利環球精選（强積金）計劃
|宏利MPF北美股票基金
|+39.38億元
|2
|宏利環球精選（强積金）計劃
|宏利MPF核心纍積基金
|+25.24億元
|3
|宏利環球精選（强積金）計劃
|宏利MPF康健護理基金
|+21.30億元
|4
|永明彩虹强積金計劃
|永明强積金美國股票基金
|+19.72億元
|5
|宏利環球精選（强積金）計劃
|宏利MPF日本股票基金
|+19.09億元
|6
|滙豐强積金智選計劃
|核心累積基金
|+17.80億元
|7
|滙豐强積金智選計劃
|智優逸北美股票追蹤指數基金
|+15.71億元
|8
|永明彩虹强積金計劃
|永明强積金核心纍積基金
|+15.64億元
|9
|宏利環球精選（强積金）精選
|宏利MPF香港股票基金
|+12.66億元
|10
|滙豐强積金智選計劃
|北美股票基金
|+9.82億元
|資料來源: 積金評級
調查數據顯示，2023年DIS基金吸引了約157.1億港元的資金净流入，佔年度強積金資金淨流入的30.1%。研究機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，這是DIS自2017年推出以來前所未有的規模。
從歷史上看，當強積金錄得正回報時，股票基金通常會吸引大部分強積金資金流入——而DIS突破了這一慣性。顯示成員們正在聽從積金局的指導，將退休前的投資策略集中於多元化和長線投資。
10大資金淨流入基金排行榜中，有4隻均為美股主題。其中宏利MPF北美股票基金最受歡迎，估算吸引了約39.4億元的資金淨流入。考慮到美國股市的強勁表現，美國股票基金仍是強積金資金淨流入的主導並不意外，但排行榜中有3隻基金是 DIS 核心累積基金——這一點是不能忽視的。
撰文︰涂宇佳
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欄名 : MPF理財