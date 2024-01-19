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【勵志故事】日航首位空姐出身女社長　疫情時一招維持士氣　「希望我的任命能鼓勵女性」

個人增值 14:03 2024/01/19

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日航首位空姐出身女社長，疫情時助機組人員轉工維持士氣：「希望我的任命能鼓勵女性」

日本航空公司（JAL）周三（17日）宣布新人事安排，委任59歲、現任董事兼高級管理人員鳥取三津子為社長，她將於4月1日履新，接替62歲的現任社長赤坂祐二。鳥取三津子是日航逾73年歷史上首位機艙服務員出身且為女性的社長，她在2020年新冠疫情幫助機組人員轉工以維持生計，而對於是次任命，鳥取表示希望能鼓勵女性在職業生涯上勇敢前行。

首位空姐出身的女社長

鳥取三津子福岡縣出身，於1985年加入時稱日本東亞國內航空的JAL，任職機艙服務員。根據公司發布的相關簡歷，她將成為公司首名出身空服人員的社長。而現社長赤坂祐二則將接替71歲的植木義晴，擔任具代表權的會長。

是次人事變動正逢日航羽田機場撞機空難後不久，鳥取表示事故發生當時她受到強烈衝擊，並深深烙印心中，強調飛行安全是航空公司的基石，，她對此保持堅定信念，今後也將以更強烈的想法致力其中。「安全和服務這兩項工作就是（我的）職業生涯。」

疫情時力支撐員工調職

《日經》引述航空相關人士表示，機艙服務員出身的社長「縱觀世界航空公司都極為罕見」。雖然成為日航首位女社長，鳥取謙虛稱「會繼續做自己」。

鳥取在2019年擔任客艙安全推進部長，2020年任執行董事兼客艙本部長。《日經亞洲》等報導指，身為負責乘務員的高級副總裁，鳥取在2020年新冠疫情航空業經營艱難下推進措施，協助把公司的機艙服務員借調至日本的地方市政府和其他企業，既化解人力資源上的困境，亦努力維持員工們的士氣和幹勁。

冀升職激勵女性

鳥取三津子2023年4月擔任專務執行董事等職務，同年6月起擔任代表董事、專務執行董事兼集團CCO（客戶總監）。鳥取稱，公司內部對其評價是「具有靈活性，充分聽取別人的意見」。在客戶服務部門靈活應對各種價值觀的成績，得到了包括獨立董事在內的提名委員會的高度評價。

日本政府2023年批准女性賦權相關政策，目標2030年將東京證券交易所頂級上市公司的女性董事會成員比例，提高至三成以上。

鳥取在記者會上表示，有部份女員工正在為自己的職業發展或人生大事而掙扎，希望自己被任命為社長能鼓勵她們，或給她們邁出下一步的勇氣。

撰文：黃正軒

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