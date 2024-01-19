71%港企已使用AI　三方面助力金融業創新

▲ 從投資角度而言， AI革新了企業的營運方式並開拓機遇，只要善用AI的力量，這是能令企業邁向成功的一項優質投資。

AI科技熱潮席捲全球，不少企業已開始採用AI解決方案來推動業務發展，務求在競爭對手中突圍而出。根據IDC調查數據顯示，目前已有 71% 的香港受訪企業使用AI服務，而每投資1美元在AI領域上，就能平均獲取3.2美元的回報，反映AI有助企業增加收入。以 Microsoft Copilot 這項AI服務為例，Microsoft 最新的《工作趨勢指數》反映七成的優先Copilot 用家的工作效率有所提升，另有68% 表示工作質素得到改善。

香港作為國際金融中心，金融服務行業亦正在加速創新的步伐。在眾多AI服務當中，超過八成半的《財富》100強企業在過去一年使用Microsoft Azure AI平台來改善業務營運，在安全和合規的環境下加強產品和服務銷售、資料挖掘、內部政策查詢和客戶互動等。

1. 提升銷售效率和成果

根據IDC另一項調查，約四成半的全球受訪金融企業考慮推行更多的銷售活動，而AI解決方案正好能滿足其需要。AI是前線員工最得力的助手，能協助他們獲得更精準的資訊及建議，例如更深入地掌握客戶背景、自己公司產品和競爭對手的產品資料，繼而接觸更多具消費力的客戶群，進行追加銷售和交叉銷售，並能更有效率地解答客戶查詢。

本地有保險公司已利用生成式AI技術來促進數碼轉型。他們其中一項措施是利用Microsoft的企業級生成式AI平台Azure OpenAI服務，在平台的標準AI模型基礎上建立自身專屬的模型，以改善客戶關係管理系統，大大縮短處理客戶查詢的時間，提升銷售團隊的工作效率，同時改善客戶體驗，從而獲得更佳的銷售成果。

2. 滿足合規要求 保護數據安全

金融企業經常處理大量資訊，例如回覆客戶電郵、處理審計報告和分析市場趨勢等等，現有的工具已逐漸不能滿足行業的需求。另外，這類企業在處理數據時需格外謹慎，既要滿足監管要求，同時亦要兼顧數據安全。一項調查指出，金融服務業是三大最常被黑客攻擊的行業之一，反映金融企業在發展業務時，尤其需要加強數據安全。日益複雜的監管要求和高漲的合規成本亦往往是金融企業的關注重點。

面對這些挑戰，金融企業可採用能提供端對端安全保護、合規性和私隱政策的企業級AI解決方案。透過這類方案，企業能更快速及妥善地處理數據，同時避免洩漏數據，亦能加強監管措施，減低合規成本。本地有金融服務企業借助Copilot服務來為客戶提供清晰全面的資訊儀表板，並偵測詐騙，在符合法規要求的同時，減少人為干預或失誤的情況，為客戶提供安全可靠的環境。

為協助企業安全和負責任地進行AI轉型，Microsoft制定了三項AI客戶承諾，包括分享有關負責任​​地開發和部署AI的知識，建立AI保障計劃，以及在企業推行AI系統時為他們提供協助。

3. 緩解數據管理人才短缺

香港金融服務業缺乏懂得處理數據的人才，根據香港銀行學會的一項研究，94%的受訪本地銀行家表示缺乏掌握AI、大數據、網絡安全及數據分析等技能的人才。而在Microsoft商業趨勢調查中，超過八成員工希望獲得有效的工具和解決方案以提高工作靈活性、自動執行日常任務，並更易獲取資訊。

不過，企業可利用AI科技來填補這個人才缺口。透過AI解決方案，企業可提升員工的生產力、競爭力及工作體驗。例如Microsoft Copilot in Dynamics 365這項綜合商業應用程式，能為企業提供跨雲端平台、應用程式及設備的統一管理營運平台，讓不同部門進行無縫協作，提升員工的工作效率，同時讓他們親身體驗AI 的輔助功能。

有本地大型銀行利用Microsoft Copilot方案在不同工作流程中建立統一的應用程式界面，並透過自動化流程簡化工序；亦有保險公司讓核數師利用其撰寫審計報告，節省近五成時間。企業採用生成式AI服務，員工可騰出更多時間專注於更複雜的任務上，或學習更高階的技能，有利企業人才及業務發展。

只要善用 AI可成優質投資

從投資角度而言， AI革新了企業的營運方式並開拓機遇，只要善用AI的力量，這是能令企業邁向成功的一項優質投資。要更有效、統一地在業務中大規模部署AI，企業需借助更全面和集中的工具，來創造未來建基於生成式AI的應用程式。尤其是金融服務業，應採用負責任的企業級AI 服務，在合規和安全的環境推動創新，追求卓越。

【關於作者】莊敬賢為Microsoft香港企業商務總監，帶領 Microsoft 香港企業商務業務的整體發展及轉型，同時協助提升客戶及夥伴體驗、制定業務增長策略、加強業務運作及人才發展。

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