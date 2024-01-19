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七成青年指躺平因對未來氣餒　理財路上，可以選擇躺平嗎？

博客 08:00 2024/01/19

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在個人理財方面，過度陷入躺平狀態可能導致錯失投資機會，甚至長期缺乏財務安全感，使人難以維持基本生活需求。

「躺平」近年成為社會上的熱門話題，引發了不少討論和爭議。「躺平」一詞在2021年在內地網路開始流行，指的是「放棄跟隨社會期望奮鬥、選擇待在自己的舒適圈的生活環境中」的生活態度。然而，躺平的現象並不止出現在內地， 如日本的「啃老族」，即那些到了就業年齡仍不願工作，在經濟上完全依賴父母的成年人，其實背後亦反映了相似的社會結構問題。

七成青年指躺平因對未來氣餒

隨著社會結構趨向穩定，上流機會比以往少，貧富不均等問題亦日益加劇。著名哲學家馬克斯（Laura Marx）的女婿——古巴傳奇作家保爾 • 拉法格（Paul Lafargue）早在1911年於《懶惰的權利》一書中曾經預言：「21世紀是工作的世紀，也是痛苦、不幸、墮落的世紀。」

香港社區組織協會在2022年透過問卷訪問了100位基層青年，當中近七成受訪者認為自己產生「躺平」的現象，主要原因是看不到人生未來而感到氣餒，六成受訪者表示或因看不到改善生活的機會，或對當前面對的問題感到手足無措及無法解決，反映目前香港青年面對極大無力感。

做好理財 才能合理躺平

在資本社會中，名成利就常常被視為成功和社會地位的象徵。然而，這種觀點並不適用於每個人。每個人對於追求成功和成就的定義不同，物質財富之外的領域也能找到真正的幸福和滿足感。俗語云：「一樣米養百樣人」，每個人也有選擇生活的櫂利。然而，究竟躺平的人是真正追隨內心抉擇，還是只是人云亦云，為不敢打拼找理由？對於那些早就做好個人理財、收支平衡的人來說，躺平的確有可能是他們遠離繁忙的工作壓力、享受生活的選擇，但若在經濟上自顧不暇，躺平或許就只是一種消極的發洩。

無論躺平與否 財務健康都重要

其實，無論選擇躺平生活與否，健康的財務狀況都是至關重要的。妥善理財能令人更從容面對各種突發狀況，亦有助實現更豐富的人生目標。世上沒有免費的午餐，即使是躺平也需要承擔基本生活成本。通脹之下衣食住行的價格都會上漲，如果我們希望維持每年與過去相同的「躺平」生活水平，我們也必須先站起來，追趕通脹的速度。

過度躺平將失投資機會

或許，躺平可以帶來短暫的安逸和舒適，但同時也意味著錯過了發展和成長的機會。在個人理財方面，過度陷入躺平狀態可能導致錯失投資機會，甚至長期缺乏財務安全感，使人難以維持基本生活需求。我們可以尋求一種舒適的平衡，但同時也需要保持警覺，不斷學習和成長，以免自己的工作競爭力下降。

西方成功學之父奧里森 • 馬登（Orison Marden）在他的經典勵志讀本《偉大的勵志書》中，以其乾淨的文字、質樸的故事和精煉的道理，教導我們如何克服困難，勇往直前。他強調：「要麼是抓住機會順流而下，乘風破浪，要麼是神色黯然，望河興嘆。」這句話提醒我們，在面對機遇時，我們應該勇於迎接挑戰，積極主動地前進。回顧一生時，我們會發現短暫的快樂並不能帶來真正的成長。只有當我們勇敢地離開自己的舒適區，面對痛苦和困難時，我們才能真正成長。

無分對錯 認清選擇就好

每個人都有權利選擇自己喜歡的生活方式，有人覺得躺平後的生活沒有負擔、比較舒適，也有人認為躺平似乎會讓自己再也無法感受到持續進步的成就感。

你認為你也是躺平的一份子嗎？躺平與否，或許並沒有明確的對錯之分，最重要是認清自己的選擇，不要隨波逐流，才能善用自己的一生。

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撰文 : 張子恒 香港家庭福利會理財教育中心 認可理財社工

欄名 : 從心學理財

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