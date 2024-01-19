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【理財個案】一家五口90萬現金　3步完成置業夢

博客 08:30 2024/01/19

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【理財個案】一家五口90萬現金　3步完成置業夢

樓價雖然下跌，但剛性需求仍在。不少人一家幾口，一直未有物業，或可趁現在「上車」。今次個案手頭現金有90萬元，但屋企人多，暫時未夠買心儀的自住樓。怎樣可以三步完成置業夢？看看龔成是如何回應︰

 

讀者︰

我有現金90萬，無物業，暫時吾夠買樓自住，家有老婆、一對小學仔女、一個工人。

請問宜家應該買其他投資產品，例如股票、基金、定期，定係買個新樓蚊型單位放租，等樓價升換大單位呢？

我未試過任何投資，宜家租緊樓，只買保險。其實好想一步步，買到自己買要的物業。謝謝。

個案重點︰

  • 未有物業
  • 現金90萬
  • 家有老婆、一對小學仔女、一個工人

重點目標︰

  • 應該投資甚麼產品
  • 這刻應該置業
  • 最終想買入心頭好物業

 

龔成︰

你應該用3步去完成買樓自住這個目標。

第一，儲錢。

你上述沒有具體說明你目標物業的樓價，以及你的收入等資料，因此，較難給你一些具體的意見，但相信你現時與目標物業的首期，仍有一段距離。

你現時有$90萬，可以作投資增值，但有可能仍未足夠，因此，你要同時增加儲蓄，去提高你本金並滾存更多財富，你有小朋友及工人，相信家庭開支不少，但如果以買樓為目標，就要盡力減少不必要的開支，令你做好第一步「儲蓄」，才有機會完成置業夢。

第二，投資。

在投資之前，要先確定你打算買樓的時期，如果你會在1、2年買樓，投資年期就會較短，由於投資始終有風險，短期市況可以很波動，無人知你買樓一刻市況如何，如果遇著較差市況而你又要用資金，就會對你不利。因此，如果你打算1、2年內買樓，就不建議投資，應該只儲現金。

相反，如果你3、4年後才打算買樓，就可以利用投資，將財富增值，但要留意，買樓前的一年，就要開始賣出投資項目，並預留現金準備買樓。

至於投資甚麼工具，最好是流動性較高的項目，因此，車位、較長年期的基金、有較長年期限制的銀行產品，都不建議。

你可以部分持有現金及做定期，部分則投資股票，可以考慮優質的平穩增長股+收息股。

但要留意，不是叫你炒股，而是將資金，投資有質素，能平穩增長的股票，同時加大儲蓄，令你的首期金額加大。如果你無投資經驗，你只能投資一半以下的資金，同埋要在這段時間，努力學投資知識。

第三步，買樓。

到這一步會再睇你的情況，再分開兩個方案，如果你的目標物業樓價不太大，當首期足夠就直接買樓。

但如果目標物業金額很大，就有機會要買細價樓先收租，日後再換成目標大價樓，因為如果不這樣做，而遇著樓市處上升週期，你就較難追到目標物業。

因為太多人以「人工追資產」，但正確的方法是「資產進資產」，之前的買優質股，以及這一步買細單位，目的都是幫你追大單位。因為，如果你最終目標物業金額很大，就建議你先買入細價樓，等你有基本一層物業在手，同時再儲錢，日後換樓。否則，如果你一直儲錢去等日後買大價樓，而所需時間太長，若果樓市上升，而你連一個基本物業都無，就會對你不利。

相反，如果你目標物業金額不太大，就可以直接在第三步，買入目標物業。

記住，買樓最重要是「供得起」原則，如果未能做到，就不要太勉強，可以將計劃延後。

【本文獲龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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