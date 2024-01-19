美國第二大退休基金　20年來首次變陣　「重新部署只是剛開始」

▲ 債券估值20年來最吸引！美國第二大退休基金再部署，2024年債市有3大催化劑？

美國第二大公共退休基金「加州公立學校教師退休基金」（CalSTRS）管理資產規模達3,180億美元，在過去20年來一直穩步削減在政府、企業和抵押貸款債務的投資比重，直至2023年已由原本的四分一降至僅10%的低位。不過隨着美國息口見頂，寬鬆貨幣有望重臨，該基金再度瞄準公共債務的潛在回報，增加此方面的倉位配置。

CalSTRS投資總監Christopher Ailman自20年前上任後一直為基金減持債券，他近日接受《彭博》訪問表示：「固定收益又回來了。」指出除了債券孳息率（殖利率）上升外，隨着世界各國政府啟動貨幣寬鬆政策，公共債務或帶來顯著收益，因此更加吸引。自從美聯儲去年底「放鴿」後，債市已急彈一輪，令全球債券三年來首次實現盈利。

CalSTRS是次轉向是云云大型基金重返固收的一例。法盛投資管理（Natixis）最新調查顯示，近70%機構投資者對進入2024年債券市場感到樂觀，高過對股票、私募股權和私募信貸等任何其他資產類別。

債券3大潛在催化劑

雖然對央行2024年大幅寬鬆的預期推動債價去年底反彈，但很多資產管理公司表示，重振才剛剛開始。報導指出，普遍認為債券有3大潛在催化劑：

預期減息： 美國等大多數主要市場的通脹均呈下降趨勢，隨着央行官員尋求貨幣政策正常化，市場預計今年將減息約6個基點。

美國等大多數主要市場的通脹均呈下降趨勢，隨着央行官員尋求貨幣政策正常化，市場預計今年將減息約6個基點。 寬鬆回歸： 美聯儲已開始透露放緩縮表步伐的計畫。

美聯儲已開始透露放緩縮表步伐的計畫。 硬著陸：美國經濟衰退，利率進一步下滑。

摩根大通資產管理公司投資組合經理Priya Misra表示，2024年減息的原因更多，這是他今年對持有債券信念更高的理由：「無論是軟著陸還是硬著陸，債券都具備價值。」

債券尤其長債 估值20年來最吸引

根據《彭博》彙編的數據，股票風險溢價（equity risk premium）顯示標普500指數的利潤收益率與10年期美國國債孳息率相比，徘徊在2004年以來的最低水平。

美國國債被金融市場普遍視為無違約風險。先鋒威靈頓基金（Vanguard Wellington Fund）投資組合經理Loren Moran表示，10年期公債息率超過4%，美國投資級別信貸收益率則約5.2%，因此公債仍頗具吸引力。

她形容固定收益步入轉捩點，投資機會幾年來最吸引：「我們看到了銀根緊縮的早期影響跡象，並有機會以更高的收益率來部署資本。」去年底以來，Moran已轉向長期國債，一改近年瞄準短債的做法。

機構審慎未All-in

儘管孳息率上升促使世人重新評估債券在倉位中的作用，但未有跡象顯示機構投資者退出其他投資選項。

根據CalSTRS最新的長期計劃，該基金打算在2024年中將其固定收益目標配置提高至13%，到2025年中期提高至14%；另外未來幾年也會將其公開股票的曝險從現時的目標42%削減至38%。

將於今年6月離任的Christopher Ailman表示，CalSTRS仍依靠多元化策略來對沖經濟低迷，目前將投資組合的10%用於趨勢追蹤、全球宏觀和風險溢價等「風險緩解策略」；另外15%倉位則部署房地產投資；同時重點依賴私募信貸以提高回報，過去五年該部門的平均回報率達8.2%，超過基金總體的7%回報目標。「鑑於美聯儲的轉向，我們可能會稍微轉向更多公共（債務）而非私人。」

貝萊德諮詢服務主管Ursula Marchioni也認為，債券重新配置只是剛開始：「我們已經過渡到新的宏觀制度，看到客戶再次回到固定收益領域。」

撰文：黃正軒

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