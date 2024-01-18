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【北上年貨清單】整隻帝王蟹禮盒468元／ 頂級3J車厘子每箱199元／山姆 Costco 盒馬年貨推薦

精明消費 20:30 2024/01/18

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【北上年貨清單】整隻帝王蟹禮盒468元 3J車厘子199元／箱 山姆 Costco 盒馬年貨推薦

年關將至，想必不少朋友已經準備北上購買年貨了。山姆超市已經叫人眼花繚亂，Costco開業後更是讓港人無從下手：到底選什麽好？本文總結歸納了北上熱門生鮮超市：山姆、Costco以及盒馬值得購買的年貨產品，幫你先人一步做好準備。

註：以下貨幣皆為人民幣。

山姆超市

菌菇禮盒268元 八種精品菌菇

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春節年貨，乾貨南北貨必不可少。山姆已早早上架的這款「叢山覓珍菌菇禮盒」內包含8種精品菌菇，其中更有榆黃蘑、黑牛肝菌、舞茸、鷄樅菌等通常只能在雲貴當地才能買到的少見菌菇。包裝亦有精心設計，無論送禮還是自留都不錯。

新鮮羊肚菌原箱 188元/450克

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如果你鍾意羊肚菌，那麼山姆超市新上架的羊肚菌原箱不要錯過。禮盒選擇來自四川大涼山5-7厘米的新鮮羊肚菌，個頭大、肉質厚。

堅果&禮盒 自用首選99元大袋裝

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年貨果盤自然少不了堅果，但如果只是自己與家人分享，更推薦大家入手山姆袋裝包裝的平價自營堅果，更具性價比。1.13kg的鹽焗開心果只需89元、500g的芥末夏威夷果99元，以及1.1kg的鹽焗腰果也只需99元。當然如果想要禮盒，山姆也有不同價位的推薦。比較高級的璀璨瑧果禮盒定價349元，含6種常見堅果，另一款龍騰四海堅果禮盒只是包裝不如前者精緻，但分量差不多，堅果種類也只是少了一種，價格便只要228元，性價比更高。

整隻帝王蟹禮盒468元 蟹1.1kg帶調料

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山姆的生鮮便宜，品質也不錯，但苦於海關相關規定，港人不能帶回家享用。但這次的整隻帝王蟹禮盒港人不用擔心了——禮盒的智利大閘蟹在捕撈後便迅速做燙熟+急凍處理，選取來自智利的帝王蟹，足足1.1kg重。禮盒附贈預調料汁以及壓縮紫菜，可以速成年夜菜。不過有評論反映還是需要自己用蔥薑料酒再加工一下去腥。

花雕熟醉蟹 149元 母蟹6隻 平均重2.5兩

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又一道熟食「硬菜」：花雕熟醉蟹。原料選擇平均2.5兩的母蟹，再用陳年花雕腌製。雖然山姆官方沒有特別提及，但商品評論區反映大多數都帶黃，可以説是非常劃算了。但亦有人反應酒味偏重，建議可以在試吃區品嘗後再決定要不要入手。

盒馬鮮生超市

山姆和Costco的「對拼」下，阿里旗下的盒馬鮮生超市似乎經常被忽視。其實盒馬亦有不少平價好物，並且由於盒馬不似山姆、Costco定位為倉儲式家庭超市，盒馬的分量對於香港小家庭來説可能更合適，位置也不會太偏，並且在盒馬購物無需辦理會員卡。覺得山姆超市分量太大、不想特意辦卡、揸車的朋友，不如看看盒馬。

盒補補 即食燕窩 40g*12罐僅369元

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燕窩是年貨裏很拿得出手的存在。盒馬這款燕窩369元即有12罐，平均一罐才30元出頭，價格平過山姆，山姆的即食燕窩6罐需要259元。此外如果你有盒馬X會員這款燕窩會更便宜，只需299元。

30顆雙J車厘子蛋糕僅99元

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盒馬烘焙的這款車厘子蛋糕一直是大熱門，99元的大蛋糕上足足放了30顆智利雙J車厘子，選用純動物奶油與黑巧，中和甜味。山姆、Costco的甜品確實量大，但在用料上，盒馬這款更勝一籌。

黑松露芝士帝王蟹腿269元8隻

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冷凍熟食，港人亦可帶著無憂過海關。選用的都是巴倫支海的10斤蟹蟹腿，搭配馬蘇裏拉芝士與黑松露，免去拆蟹烹調的煩惱，單蟹腿有手掌長，烤箱復烤便可以食用。冷凍預製菜大都評價好壞參半，但這款蟹腿是公認的品質不錯。

年宵花步步高銀柳福氣筒199元全套

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不少朋友亦愛北上買花，普通的花就不作特別推薦，過年可以試試盒馬新推出的特別年宵花：包含銀柳、冬青以及銀杏，另附有節日氛圍的豪華裝飾，以及特別設計的花瓶，十分搶眼喜慶。

Costco開市客

雖然Costco開業後成為港人北上熱話，但其實Costco的商品和山姆超市相似度較高，上文提到的禮盒，Costco很多也緊接著推出類似款，價格也不相上下，就不作重複推薦，可以按照個人喜好去挑選。

但Costco的水果品質與價格讓它脫穎而出，平過山姆、盒馬︰

智利3J車厘子 199元/2.5kg

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熟悉車厘子等級的朋友應該知道，3J是極高品質車厘子，果子的直徑在30~32mm。在香港可能1kg已經要350元左右，山姆超市也要248元一箱2.5kg。Costco直接199元可以拿下一整箱足足2.5kg，值得入手。Costco還有其他級別的車厘子，但3J以上的個頭太大容易破損，3J以下性價比又不及3J了。

大草莓 105元/1.5kg

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先前山姆超市98元1kg的草莓已經成為港人北上必選，Costco的草莓再次打破底價，做到105元1.5kg，果實也非常飽滿。但尚不清楚是否為內地丹東草莓還是普通草莓。目前價格在105元左右浮動，有時可以低到98元。

撰文︰涂宇佳

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