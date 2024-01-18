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全球首例以比特幣租樓 惡性通脹下的現象

個人增值 12:36 2024/01/18

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阿根廷男子以比特幣BTC租樓，成世界首例

阿根廷一名男子日前簽署一份以比特幣（BTC）為代價的的住宅租賃合約，是該國乃至世界上的首個例子，有外媒稱這次交易標誌着加密貨幣採用的一個重要里程碑。

阿根廷傳媒Paginal12報導，阿根廷第三大城市羅薩里奧（Rosario）一套公寓的業主上周和一名男租戶簽署了一份租賃協議，規定每月以比特幣支付租金。商定的月租金額相當於100泰達幣（Tether，簡寫USDT），泰達幣是一種與美元掛鈎的穩定幣。換言之，擬定月租相當於100美元，即約0.0023 BTC（至截稿前）。

經手是次租約簽訂的阿根廷金融公司Fiwind表示，付款將透過Fiwind平台進行，雙方都是該平台的活躍成員，又指這是此類協議有史以來的第一次簽署，「至少在阿根廷是這樣」。

通脹嚴重本幣大貶　以加密貨幣交易者日多

阿根廷新任總統米萊（Javier Milei）力撐比特幣，在他於2023年12月實施的「300項經濟改革措施」，其中一項新法令允許民間在支付、簽訂合約中使用比特幣作有效結算貨幣。

近年，該國法定貨幣阿根廷披索在惡性通脹下大幅貶值，阿根廷人愈來愈接受使用加密貨幣作交易媒介。財經新聞媒體FX Empire報導，加密貨幣專家認為，阿根廷在合約中使用比特幣，可能代表加密貨幣將在該國更廣泛使用。

撰文：黃正軒

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