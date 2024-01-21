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【消費錦囊】搭車回贈比較　最高慳300元　各交通工具付款方式盤點

精明消費 11:00 2024/01/21

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電子支付/銀行卡搭車回贈比較 最高慳300元 各交通工具付款方式盤點

1月25日起，搭乘已安裝商用版八達通的的士，可以用AlipayHK、支付寶、銀聯雲閃付二維碼支付車資。去年年底起，港鐵也開始接受用Visa卡出入閘。目前本港各大交通工具都支援哪些感應式銀行卡、二維碼、流動支付方式？不同電子支付/銀行卡有什麽回贈優惠？一起來看看吧！

各交通工具接受的支付方式

港鐵、巴士、電車均支持感應式支付，同時也支持綁定相應卡的Apple Pay、Google Pay等流動支付，比較普遍的是Visa、Mastercard、銀聯。包括幾條渡輪航線、綠色專線小巴在内的全港大部分交通工具都接受二維碼支付，AlipayHK、支付寶、銀聯雲閃付覆蓋率較大。具體整理如下：

 感應式支付二維碼支付流動支付
港鐵（不適用於機場快綫、輕鐵及港鐵巴士）VisaAlipayHK易乘碼 、 支付寶乘車碼 、銀聯雲閃付乘車碼、微信支付/WeChat Pay HK乘車碼、MTR Mobile車票二維碼綁定Visa卡的手提電話或智能手錶
九巴、龍運Visa、Mastercard、銀聯 、JCB 、 美國運通、 Discover、Diners ClubAlipayHK易乘碼 、 支付寶乘車碼 、銀聯雲閃付App乘車碼、 BoC Pay 乘車碼 、WeChat Pay HK / 微信支付乘車碼Apple Pay、Google Pay （Android）、Samsung Pay
城巴Visa、Mastercard、銀聯AlipayHK易乘碼、 支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼、WeChat Pay HK/微信支付乘車碼、BoC Pay乘車碼
新巴AlipayHK易乘碼、 支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼
電車Visa、Mastercard、銀聯、JCBAlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、銀聯雲閃付乘車碼、BoC Pay乘車碼Apple Pay、Google Pay （Android）、Samsung Pay、HUAWEI Pay
進智公交
（綠色專線小巴）		/AlipayHK易乘碼/
天星小輪AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、BoC Pay乘車碼
港九小輪、新渡輪AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼
的士（適用已安裝商用版八達通App者）AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼（1月25日起）

8大支付方式車費回贈 最高慳300元

現時4種二維碼支付、4種銀行卡都有不同乘車優惠，詳情如下：

支付方式優惠適用交通工具優惠内容推廣期
WeChat Pay HK九巴、龍運HK$8優惠券（4張滿HK$2.01減HK$2券，每月可領1張）2023年12月15日~2024年4月30日
微信支付CNY￥8優惠券（4張滿CNY￥2.01減CNY￥2券，每月可領1張）
銀聯雲閃付港鐵、九巴、龍運、城巴、電車、新渡輪、港九小輪每程賞HK$1乘車賞，供下次使用乘車碼時抵扣2023年7月20日~2024年3月31日
BoC Pay九巴、龍運、城巴、電車每周五車費半價2次，每次最高享折扣HK$52024年1月5日~3月29日之逢周五
Mastercard的士（在HKtaxi App付車資）3%回贈2023年11月1日~2024年3月31日
Visa電車每程滿HK$3減HK$12023年7月6日~2024年7月31日
JCB信用卡（限香港發行卡）九巴、龍運20%回贈2022年12月19日~2024年12月18日
Citi信用卡及扣款卡港鐵、巴士、渡輪、電車、綠巴每月簽賬滿HK$3,000~ HK$9,999，可獲15%車費回贈，最高可獲HK$300（存入Citi八達通信用卡中以繳付下一期自動增值金額）2024年1月1日~3月31日

撰文：葉雨

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