【消費錦囊】搭車回贈比較　最高慳300元　各交通工具付款方式盤點

▲ 電子支付/銀行卡搭車回贈比較 最高慳300元 各交通工具付款方式盤點

1月25日起，搭乘已安裝商用版八達通的的士，可以用AlipayHK、支付寶、銀聯雲閃付二維碼支付車資。去年年底起，港鐵也開始接受用Visa卡出入閘。目前本港各大交通工具都支援哪些感應式銀行卡、二維碼、流動支付方式？不同電子支付/銀行卡有什麽回贈優惠？一起來看看吧！

各交通工具接受的支付方式

港鐵、巴士、電車均支持感應式支付，同時也支持綁定相應卡的Apple Pay、Google Pay等流動支付，比較普遍的是Visa、Mastercard、銀聯。包括幾條渡輪航線、綠色專線小巴在内的全港大部分交通工具都接受二維碼支付，AlipayHK、支付寶、銀聯雲閃付覆蓋率較大。具體整理如下：

感應式支付 二維碼支付 流動支付 港鐵（不適用於機場快綫、輕鐵及港鐵巴士） Visa AlipayHK易乘碼 、 支付寶乘車碼 、銀聯雲閃付乘車碼、微信支付/WeChat Pay HK乘車碼、MTR Mobile車票二維碼 綁定Visa卡的手提電話或智能手錶 九巴、龍運 Visa、Mastercard、銀聯 、JCB 、 美國運通、 Discover、Diners Club AlipayHK易乘碼 、 支付寶乘車碼 、銀聯雲閃付App乘車碼、 BoC Pay 乘車碼 、WeChat Pay HK / 微信支付乘車碼 Apple Pay、Google Pay （Android）、Samsung Pay 城巴 Visa、Mastercard、銀聯 AlipayHK易乘碼、 支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼、WeChat Pay HK/微信支付乘車碼、BoC Pay乘車碼 新巴 AlipayHK易乘碼、 支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼 電車 Visa、Mastercard、銀聯、JCB AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、銀聯雲閃付乘車碼、BoC Pay乘車碼 Apple Pay、Google Pay （Android）、Samsung Pay、HUAWEI Pay 進智公交

（綠色專線小巴） / AlipayHK易乘碼 / 天星小輪 AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、BoC Pay乘車碼 港九小輪、新渡輪 AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼 的士（適用已安裝商用版八達通App者） AlipayHK易乘碼、支付寶乘車碼、 銀聯雲閃付乘車碼（1月25日起）

8大支付方式車費回贈 最高慳300元

現時4種二維碼支付、4種銀行卡都有不同乘車優惠，詳情如下：

支付方式 優惠適用交通工具 優惠内容 推廣期 WeChat Pay HK 九巴、龍運 HK$8優惠券（4張滿HK$2.01減HK$2券，每月可領1張） 2023年12月15日~2024年4月30日 微信支付 CNY￥8優惠券（4張滿CNY￥2.01減CNY￥2券，每月可領1張） 銀聯雲閃付 港鐵、九巴、龍運、城巴、電車、新渡輪、港九小輪 每程賞HK$1乘車賞，供下次使用乘車碼時抵扣 2023年7月20日~2024年3月31日 BoC Pay 九巴、龍運、城巴、電車 每周五車費半價2次，每次最高享折扣HK$5 2024年1月5日~3月29日之逢周五 Mastercard 的士（在HKtaxi App付車資） 3%回贈 2023年11月1日~2024年3月31日 Visa 電車 每程滿HK$3減HK$1 2023年7月6日~2024年7月31日 JCB信用卡（限香港發行卡） 九巴、龍運 20%回贈 2022年12月19日~2024年12月18日 Citi信用卡及扣款卡 港鐵、巴士、渡輪、電車、綠巴 每月簽賬滿HK$3,000~ HK$9,999，可獲15%車費回贈，最高可獲HK$300（存入Citi八達通信用卡中以繳付下一期自動增值金額） 2024年1月1日~3月31日

撰文：葉雨

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