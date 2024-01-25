【換新鈔2024】滙豐︰首日2.7萬人換新鈔　渣打︰人流增3成｜恒生尚有次階段預約｜三大發鈔行安排一文看清

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橋水基金︰中國估值已具吸引力 救市無可避免 不對下行市場抱有偏見
最新消息︰滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港的網上預約兌換新鈔都已經滿額。恒生銀行的第一階段網上預約已經滿額了，第二階段的網上預約日期於1月30日開始。（文末有預約詳情）
還有大約兩星期就是農曆新年了！今年大家會封幾多利是？三大發鈔行今日（1月25日）起一連3日提早分行營業時間，讓大家兌換新鈔及「迎新鈔」過龍年。
滙豐銀行︰首日為約2.7萬名客戶兌換鈔票
滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，今年是疫後復常的首個農曆新年，大家都不用再戴口罩，相信市民拜年意欲會增加。
渣打銀行︰首日分行人流增3成
渣打香港區個人、私人及中小企業銀行零售網絡主管羅倩兒表示，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成。
中銀香港亦表示，今日早上有不少市民到本行分行兌換新鈔及「迎新鈔」，整體運作暢順。
今年3大發鈔行及恒生銀行會推出以下套裝︰
1. 總值3000元之全新鈔票；
2. 總值6000元，當中3000元全新鈔票、3000元為「迎新鈔」
1. 總值4000元，當中3000元全新鈔票、1000元為「迎新鈔」；
2. 總值3000元全新鈔票；
3. 總值1000元「迎新鈔」
總值3000元新鈔標準裝，包括100張20元及20張50元
新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔
三大發鈔行今早換新鈔盛況
4大銀行的分行安排︰
滙豐銀行 --- ATM「迎新鈔」提款功能
滙豐特設ATM「迎新鈔」提款服務︰
中銀香港 --- 設新鈔專用櫃枱
分行安排︰
渣打銀行 --- 設長者專屬櫃位及關愛座
分行安排︰
恒生銀行 --- 留意第二階段網上預約
網上預約︰
分行安排︰
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 生活理財