【換新鈔2024】滙豐︰首日2.7萬人換新鈔　渣打︰人流增3成｜恒生尚有次階段預約｜三大發鈔行安排一文看清

▲ 三大發鈔行今日（1月25日）起一連3日提早分行營業時間，讓大家兌換新鈔及「迎新鈔」過龍年，有銀行表示今早人流較往年多3成，反應湧躍。

最新消息︰滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港的網上預約兌換新鈔都已經滿額。恒生銀行的第一階段網上預約已經滿額了，第二階段的網上預約日期於1月30日開始。（文末有預約詳情）

還有大約兩星期就是農曆新年了！今年大家會封幾多利是？三大發鈔行今日（1月25日）起一連3日提早分行營業時間，讓大家兌換新鈔及「迎新鈔」過龍年。

滙豐銀行︰首日為約2.7萬名客戶兌換鈔票

滙豐香港區財富管理及個人銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，今年是疫後復常的首個農曆新年，大家都不用再戴口罩，相信市民拜年意欲會增加。

渣打銀行︰首日分行人流增3成

渣打香港區個人、私人及中小企業銀行零售網絡主管羅倩兒表示，市民對新鈔的需求較往年熱烈，今早來分行兌換新鈔的人流比去年增加約3成。

中銀香港亦表示，今日早上有不少市民到本行分行兌換新鈔及「迎新鈔」，整體運作暢順。



今年3大發鈔行及恒生銀行會推出以下套裝︰

滙豐銀行︰

1. 總值3000元之全新鈔票；

2. 總值6000元，當中3000元全新鈔票、3000元為「迎新鈔」

渣打銀行︰

1. 總值4000元，當中3000元全新鈔票、1000元為「迎新鈔」；

2. 總值3000元全新鈔票；

3. 總值1000元「迎新鈔」

中銀香港︰

總值3000元新鈔標準裝，包括100張20元及20張50元

恒生銀行︰

新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔

三大發鈔行今早換新鈔盛況

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4大銀行的分行安排︰

滙豐銀行 --- ATM「迎新鈔」提款功能

1 月25日至27日，滙豐分行會提早一小時於早上8時開始營業。

客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。

分行設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。

客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」。

滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

滙豐特設ATM「迎新鈔」提款服務︰

指定自動櫃員機可提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、 以及三間流動銀行的ATM提取。

中銀香港 --- 設新鈔專用櫃枱

分行安排︰

中銀香港分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業。

設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

分行同時備有充裕「迎新鈔」，市民無須領籌也可兌換。

渣打銀行 --- 設長者專屬櫃位及關愛座

分行安排︰

渣打香港分行將於1月25日(星期四)至2月9日(星期五)提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務

上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔。

分行將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。

部份分行特設長者專屬櫃位及關愛座。

每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。

恒生銀行 --- 留意第二階段網上預約

網上預約︰

第一階段已滿額，第二階段的網上預約日期於1月30日至2月5日，兌換日期為2月1日至2月7日。

恒生優越私人理財及優越理財的客戶，可與專屬客戶經理預約換領新鈔。需登入恒生Mobile App，透過Prestige RM Connect登記，並以WhatsApp或WeChat等渠道聯繫專屬客戶經理，預約於1月25日起到分行換領新鈔

分行安排︰

恒生銀行分行將在1月25日至27日，提早於上午8時30分開始營業

6間指定分行將於2月17及24日（星期六）延長營業時間至下午5時

分別為中環總行、銅鑼灣分行、九龍總行、尖沙咀分行、又一城分行、新豐路分行

責任編輯︰廖毅然

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