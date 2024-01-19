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【換新鈔2024】滙豐︰所有時段已爆滿　渣打︰仍可預訂「迎新鈔」！三大發鈔行預約安排　一文看清

個人增值 17:20 2024/01/19

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農曆新年將至，三間發鈔銀行都推出網上預約換鈔票安排。 明日（1月18日）起開始可以預約，一文看清網上預約／分行安排詳情。

最新消息︰滙豐銀行表示，網上預約反應相當踴躍，所有預約時段已經爆滿。於1月25日至31日期間，客戶可使用全港首創的自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，在指定自動櫃員機隨時提取港幣20/50元「迎新鈔」。此外，滙豐會在1月25日至2月9日，安排換新鈔的客戶在分行即場取籌及分流。分行亦準備了足夠的迎新鈔，客戶無需預約亦可到場提取。

最新消息︰渣打銀行宣布，由於網上預訂新鈔反應熱烈，新鈔預訂名額已滿，不過市民仍可於網上預訂「迎新鈔」，於1月25日（星期四）至2月9日（星期五）期間在渣打香港分行兌換。

還有不夠1個月就是農曆新年了！今年大家會封幾多利是？每逢過年前，市民總要排長龍等候換迎新鈔，有見及此，三間發鈔銀行都推出網上預約換鈔票安排。

即日起開始可以預約了！今年3大發鈔行會推出以下套裝︰

滙豐銀行︰

1. 總值3000元之全新鈔票；

2. 總值6000元，當中3000元全新鈔票、3000元為「迎新鈔」

渣打銀行︰

1. 總值4000元，當中3000元全新鈔票、1000元為「迎新鈔」；

2. 總值3000元全新鈔票；

3. 總值1000元「迎新鈔」

中銀香港︰

總值3000元新鈔標準裝

 

以下即睇3間銀行的預約詳情︰

滙豐銀行 --- 會以短訊確認預約

網上預約︰

  • 由1月18日起，滙豐客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站（www.hsbc.com.hk），可預約在1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔／「迎新鈔」套裝。
  • 每份套裝總值港幣 3,000元或6,000元。
  • 滙豐銀行會以短訊向客戶確認預約。

分行安排︰

  • 1 月25日至27日，滙豐分行會提早一小時於早上8時開始營業。
  • 客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。
  • 分行設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。
  • 客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」。
  • 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

滙豐特設ATM「迎新鈔」提款服務︰

  • 指定自動櫃員機可提取港幣20元及50元「迎新鈔」。
  • 1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、 以及三間流動銀行的ATM提取。

中銀香港

網上預約︰

  • 1月18日起，中銀香港客戶透過手機銀行或網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。
  • 提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000元的「新鈔標準裝」。

分行安排︰

  • 中銀香港分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業。
  • 設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

渣打銀行 --- 預約設有名額

網上預約︰

  • 1月18日早上9時起，渣打銀行開放網上預訂新鈔兌換服務。
  • 市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取。
  • 預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。
  • 渣打提供三款兌換套裝以供選擇。

分行安排︰

  • 渣打香港分行將於1月25日(星期四)至2月9日(星期五)提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。
  • 全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務
  • 上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔。
  • 分行將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。
  • 每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。

恒生銀行

網上預約︰

  • 1月23日起，恒生銀行客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約
  • 恒生優越私人理財及優越理財的客戶，可與專屬客戶經理預約換領新鈔。需登入恒生Mobile App，透過Prestige RM Connect登記，並以WhatsApp或WeChat等渠道聯繫專屬客戶經理，預約於1月25日起到分行換領新鈔
  • 新鈔換完即止

分行安排︰

  • 恒生銀行分行將在1月25日至27日，提早於上午8時30分開始營業
  • 6間指定分行將於2月17及24日（星期六）延長營業時間至下午5時
  • 分別為中環總行、銅鑼灣分行、九龍總行、尖沙咀分行、又一城分行、新豐路分行

責任編輯︰廖毅然

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