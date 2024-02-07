【換新鈔2024】滙豐︰即日至年三十　仍可取籌換新鈔｜三大發鈔行安排一文看清

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本周末就是農曆新年！為迎接龍年，方便市民換新鈔，各大銀行早前先後推出預約制度、分行提早營業等措施。但你可能還未有空換新鈔，擔心現在去分行大排長龍？本文繼續介紹大銀行的安排。
滙豐表示，由即日截至2月9 日(年三十)，會繼續向早上前往分行的客戶即場派籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；分行亦備有足夠的迎新鈔讓客戶隨時兌換。
滙豐今年新推出ATM提取迎新鈔服務，該行指客戶反應熱列。
滙豐ATM機提取「迎新鈔」
今年3大發鈔行及恒生銀行會推出以下套裝︰
1. 總值3000元之全新鈔票；
2. 總值6000元，當中3000元全新鈔票、3000元為「迎新鈔」
1. 總值4000元，當中3000元全新鈔票、1000元為「迎新鈔」；
2. 總值3000元全新鈔票；
3. 總值1000元「迎新鈔」
總值3000元新鈔標準裝，包括100張20元及20張50元
新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔
三大發鈔行早前換新鈔盛況
4大銀行的分行安排︰
滙豐銀行 --- ATM「迎新鈔」提款功能
滙豐特設ATM「迎新鈔」提款服務︰
中銀香港 --- 設新鈔專用櫃枱
分行安排︰
渣打銀行 --- 設長者專屬櫃位及關愛座
分行安排︰
恒生銀行 --- 留意第二階段網上預約
網上預約︰
分行安排︰
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 生活理財