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【換新鈔2024】滙豐︰即日至年三十　仍可取籌換新鈔｜三大發鈔行安排一文看清

個人增值 11:15 2024/02/07

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滙豐表示，由即日截至2月9 日(年三十)，會繼續向早上前往分行的客戶即場派籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。

本周末就是農曆新年！為迎接龍年，方便市民換新鈔，各大銀行早前先後推出預約制度、分行提早營業等措施。但你可能還未有空換新鈔，擔心現在去分行大排長龍？本文繼續介紹大銀行的安排。

滙豐表示，由即日截至2月9 日(年三十)，會繼續向早上前往分行的客戶即場派籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔；分行亦備有足夠的迎新鈔讓客戶隨時兌換。

滙豐今年新推出ATM提取迎新鈔服務，該行指客戶反應熱列。

  • 提供特別服務的7日期間
  • 11部指定自動櫃員機
  • 共錄得逾4.6萬宗交易
  • 客戶每次平均提取約1,000元迎新鈔

滙豐ATM機提取「迎新鈔」

點擊圖片放大

今年3大發鈔行及恒生銀行會推出以下套裝︰

  • 滙豐銀行︰

1. 總值3000元之全新鈔票；

2. 總值6000元，當中3000元全新鈔票、3000元為「迎新鈔」

  • 渣打銀行︰

1. 總值4000元，當中3000元全新鈔票、1000元為「迎新鈔」；

2. 總值3000元全新鈔票；

3. 總值1000元「迎新鈔」

  • 中銀香港︰

總值3000元新鈔標準裝，包括100張20元及20張50元

  • 恒生銀行︰

新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔

三大發鈔行早前換新鈔盛況

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4大銀行的分行安排︰

滙豐銀行 --- ATM「迎新鈔」提款功能

  • 1 月25日至27日，滙豐分行會提早一小時於早上8時開始營業。
  • 客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。
  • 分行設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。
  • 客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」。
  • 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

滙豐特設ATM「迎新鈔」提款服務︰

  • 指定自動櫃員機可提取港幣20元及50元「迎新鈔」。
  • 1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、 以及三間流動銀行的ATM提取。

中銀香港 --- 設新鈔專用櫃枱

分行安排︰

  • 中銀香港分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業。
  • 設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。
  • 分行同時備有充裕「迎新鈔」，市民無須領籌也可兌換。

渣打銀行 ---  設長者專屬櫃位及關愛座

分行安排︰

  • 渣打香港分行將於1月25日(星期四)至2月9日(星期五)提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。
  • 全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務
  • 上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔。
  • 分行將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。
  • 部份分行特設長者專屬櫃位及關愛座。
  • 每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。

恒生銀行 --- 留意第二階段網上預約

網上預約︰

  • 第一階段已滿額，第二階段的網上預約日期於1月30日至2月5日，兌換日期為2月1日至2月7日。
  • 恒生優越私人理財及優越理財的客戶，可與專屬客戶經理預約換領新鈔。需登入恒生Mobile App，透過Prestige RM Connect登記，並以WhatsApp或WeChat等渠道聯繫專屬客戶經理，預約於1月25日起到分行換領新鈔

分行安排︰

  • 恒生銀行分行將在1月25日至27日，提早於上午8時30分開始營業
  • 6間指定分行將於2月17及24日（星期六）延長營業時間至下午5時
  • 分別為中環總行、銅鑼灣分行、九龍總行、尖沙咀分行、又一城分行、新豐路分行
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