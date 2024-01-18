【換新鈔2024】今日起預約換新鈔！三大發鈔行預約安排　一文看清（新增恒生銀行）

還有不夠1個月就是農曆新年了！今年大家會封幾多利是？每逢過年前，市民總要排長龍等候換迎新鈔，有見及此，三間發鈔銀行都推出網上預約換鈔票安排。
今日（1月18日）起開始可以預約了！今年3大發鈔行會推出以下套裝︰
滙豐銀行︰
1. 總值3000元之全新鈔票；
2. 總值6000元，當中3000元全新鈔票、3000元為「迎新鈔」
渣打銀行︰
1. 總值4000元，當中3000元全新鈔票、1000元為「迎新鈔」；
2. 總值3000元全新鈔票；
3. 總值1000元「迎新鈔」
中銀香港︰
總值3000元新鈔標準裝
以下即睇3間銀行的預約詳情︰
滙豐銀行 --- 會以短訊確認預約
網上預約︰
- 由1月18日起，滙豐客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站（www.hsbc.com.hk），可預約在1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔／「迎新鈔」套裝。
- 每份套裝總值港幣 3,000元或6,000元。
- 滙豐銀行會以短訊向客戶確認預約。
分行安排︰
- 1 月25日至27日，滙豐分行會提早一小時於早上8時開始營業。
- 客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔。
- 分行設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。
- 客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」。
- 滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。
滙豐特設ATM「迎新鈔」提款服務︰
- 指定自動櫃員機可提取港幣20元及50元「迎新鈔」。
- 1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、 以及三間流動銀行的ATM提取。
中銀香港
網上預約︰
- 1月18日起，中銀香港客戶透過手機銀行或網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。
- 提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000元的「新鈔標準裝」。
分行安排︰
- 中銀香港分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業。
- 設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。
渣打銀行 --- 預約設有名額
網上預約︰
- 1月18日早上9時起，渣打銀行開放網上預訂新鈔兌換服務。
- 市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取。
- 預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。
- 渣打提供三款兌換套裝以供選擇。
分行安排︰
- 渣打香港分行將於1月25日(星期四)至2月9日(星期五)提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。
- 全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務
- 上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔。
- 分行將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。
- 每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。
恒生銀行
網上預約︰
- 1月23日起，恒生銀行客戶可分階段登入恒生e-Banking作網上預約
- 恒生優越私人理財及優越理財的客戶，可與專屬客戶經理預約換領新鈔。需登入恒生Mobile App，透過Prestige RM Connect登記，並以WhatsApp或WeChat等渠道聯繫專屬客戶經理，預約於1月25日起到分行換領新鈔
- 新鈔換完即止
分行安排︰
- 恒生銀行分行將在1月25日至27日，提早於上午8時30分開始營業
- 6間指定分行將於2月17及24日（星期六）延長營業時間至下午5時
- 分別為中環總行、銅鑼灣分行、九龍總行、尖沙咀分行、又一城分行、新豐路分行
責任編輯︰廖毅然
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