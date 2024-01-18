【換新鈔2024】今日起預約換新鈔！三大發鈔行預約安排 一文看清（新增恒生銀行）

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▲ 農曆新年將至，三間發鈔銀行都推出網上預約換鈔票安排。 明日（1月18日）起開始可以預約，一文看清網上預約／分行安排詳情。