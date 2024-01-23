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【機管局債券】本周四截止　有人拆100萬元大額認購｜中銀︰客戶平均抽9手（不斷更新）

個人增值 18:00 2024/01/23

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【機管局債券】中銀︰客戶平均抽9手　料超額認購｜滙豐︰需求強勁　宜盡早認購（不斷更新）

機管局發售的零售債券將於1月25日（本周四）下午2時截止認購，年期2.5年，一般市民1萬元本金便可參與，亦每季派息，保證回報達每年4.25厘。

  • 滙豐銀行

滙豐表示，是次認購機管局零售債券的客戶人數與去年港府零售綠色債券的首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求。

該行指出，約四分三的接獲申請是經由數碼渠道遞交，可引證流動理財日漸受客戶喜愛，又預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，建議有需要者盡早認購，可利用網上理財及流動理財等數碼渠道。

  • 中銀香港

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，該行首日認購反應理想，客戶平均認購9手，經電子渠道認購比例約佔7成。

她認為，是次機管局零售債券能為投資者鎖定未來2年半、每年定息4.25厘，加上市場普遍預期美國今年開始減息，而近期港息亦見回落，對尋求低風險及穩定投資回報的投資者來說具有吸引力，預期會錄得超額認購。

  • 信銀國際

信銀國際客戶的平均認購金額為8萬港元，該行就機管局發行的零售債券推出「七免」優惠。而截至1月18日周四，信銀國際客戶的平均認購金額為10萬港元，亦接獲100萬港元的大額認購，認購反應理想。

  • 老虎證券

老虎國際創始人兼行政總裁巫天華表示，客戶認購反應踴躍，平均認購9手，當中更不乏新客戶參與認購，整體認購情況令人滿意。是次零售債券設有提早贖回機制，反映市場對回報穩定、較低風險且靈活的投資選擇有強勁需求。

詳情可看此文︰【機管局債券】懶人包一文看清︰發售詳情／3倍套利攻略／銀行抽獎／免手續費

是次機管局零售債券設有百分百贖回機制，市民可要求在到期日前提早贖回，機管局會歸還本金連同截至贖回日的應計及未付利息，讓投資者得享資金靈活性。滙豐表示，每季支援投資者透過網上渠道向機管局提出提早贖回債券要求。

恒生銀行早前宣布，推出網上認購債券大抽獎。客戶經恒生手機或網上銀行，成功申請及獲分配首次公開發售之債券（包括機管局零售債券）即可自動參加大抽獎。恒生指，客戶有機會贏取$10,000元的電子版Apple Store禮品卡，名額共3名。

不少銀行及券商都有推出費用豁免，例如滙豐、恒生有8免，券商更有高達12免。

詳情可看︰【【機管局債券】1.17起認購　恒生送$10,000禮品卡吸客／滙豐8免耀才12免、認購優惠一覽

撰文︰黃正軒

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