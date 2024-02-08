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樂活人生秉持「YOLO」精神　人生得意須盡歡？4招不用節衣縮食　也能儲蓄500萬退休

退休規劃 20:30 2024/02/08

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YOLO人生得意須盡歡？你多數比70歲更長壽！4大儲蓄方法保障退休生活

時興所謂樂活人生，很多人秉持「YOLO」（You Only Live Once）精神：

  • 以敢作敢為的態度面對生活，「天跌下來當被蓋」；
  • 強調「平凡人一生只有一次，不想知道怎終止」，提倡活在當下、及時行樂；
  • 較為推崇立即滿足︰想要的東西要即刻買下來，想去的地方要趕緊前往旅遊。
  • 比起從事穩定工作踏實賺錢，更傾向充滿浪漫氣氛的「追夢」。

人生得意須盡歡，同時人人都想健康長壽。雖然不能保證能平穩度過70大關，但醫療保健技術的進步，已大為延長現代人類的平均壽命。這是為退休作規劃的重要之處，儲蓄畢竟降低老年時資金耗盡的風險。

無論一個人壽命有多長，為未來儲蓄對實現個人目標大有幫助，不論是環遊世界又好、創業還是繼續深造都好，都可讓夢想成真。

財務獨立令人們可以更自由地探索興趣，同時不受金錢限制。此外，意外隨時都可以發生，那時候就是儲蓄派上用場，解救燃眉之急的時機。

YOLO遇上不測之風雲
隨時好頭痕

儲蓄等同織編一個安全網，解救燃眉之急，助人度過意外帶來的財政壓力，例如疾病、失業和其他緊急情況。

想像一下，要是你一直以YOLO樂活態度過日子，到了45歲卻遭逢裁員，手頭上缺乏足夠積蓄維持基本生活，也沒有任何具價值的資產可以創造被動收入以作幫補，便相當麻煩。因為為你缺乏財政後盾支援，讓你在思考下一步行動時保持鎮定同冷靜，更加容易犯錯。

在失業情況下，要是知道自己仍有部份資源可以依靠，能夠顯著減輕精神壓力和焦慮，讓你專注於解決眼前問題，並為未來做出更好的決策。

儲蓄不是單單為了自己

通脹是隨年月磨蝕金錢購買力的一種現象，考慮到生活成本不斷上升，現在預留一些現金作定期儲蓄或投資，嘗試讓財富增值，在未來保持購買力。

因為缺乏儲蓄導致財務獨立性不足，除了不能自由地作出選擇，在陷入嚴重匱乏時也會相當依賴他人照顧或外部援助。所以，儲蓄不是單單為了自己：

  • 若有足夠退休基金，你便能負擔更完善的醫療保健，追求引頸以待的愛好，享受夢寐以求的活動，確保晚年基本生活舒適，你子女或親友的財政負擔便已大為減輕。
  • 為你在乎的人留下遺產，可能是為兒孫提供教育經費，或支持對你來講很重要的慈善事業。

4大儲蓄方法保障退休生活

打工仔不需節衣省食，也能儲500萬退休？方法簡單歸納如下：

  • 強大退休計劃
  • 自動儲蓄
  • 及早開始，以發揮複息功效
  • 靈活調節，延遲滿足

強大退休計劃

最好的其中一個儲蓄方法，是啟動強大的退休計劃，先行支付費用向退休儲蓄帳戶、退休基金或公積金等供款。每次出糧，先考慮將收入的一定比例投入儲蓄，然後再把金錢花在其他事情上。

當然，香港設有強積金（MPF），參加的僱員及僱主，每月也必須按法定比例對僱員強積金作供款。

自動儲蓄

除了強積金外，你也可以選擇讓銀行每月自動將定額資金，從你的出糧戶口轉移到儲蓄/投資戶口，這已是目前大多數銀行的網上銀行或手機App具備的功能。這樣，金錢就不會落入口袋，不知不覺地用掉。

及早開始，以發揮複息功效

儲蓄總是愈早開始愈好，因為要給財富發揮複息力量，滾存擴大︰

  • 假設年利率固定於10%，對於一名25歲新存戶來說，假設目標65歲時成功累積500萬元的退休儲蓄，那麼他或她每月需要存入約900元；
  • 35歲才起步的人士，如果想要累積相同金額，每個月必須儲蓄約2,400元；
  • 45歲才起步的人士，每月則必須儲蓄6,900元。

上面的例子便凸顯複息力量。定期儲蓄的長期好處，以及明智的投資選擇，可能會讓財富​​長期內大量累積。

靈活調節，延遲滿足

儲蓄不僅僅是累積財富，而是創造安全、自由以及按照自己的方式生活的能力。

財務策劃師Justin Fitzpatrick表示，退休支出不是一個合格或不合格的問題（not pass-fail），它並非一成不變，反而是隨着時間過去，按每個人的需求和目標，而有調整的空間。

儘管由穩定薪酬過渡到收入不確定的退休生活，確是令人不安。但他也安慰，退休人士破產是「幾乎不可能發生」的一個結果。

Fitzpatrick視退休生活開支為「一系列小額負債」（a series of small liabilities），強調當中很多使費可以靈活調節。例如，出外用膳可以幫襯平民酒吧而不是上扒房，也可以選擇不去旅行。儘管節衣縮食不是人們樂見，但在財務角度看，這種狀況與破產是不同的。

要是你想退休生活比現在的職業生涯過得更豐盛，花費時不用「就住就住」，那不妨延遲滿足，現在想要的享受，留待晚年再追求。

雖然無法控制自己的壽命，但我們可以控制自己大部份生活支出，以做好準備。從今日開始儲蓄，為財務上的成功和內心平靜鋪路。

撰文：黃正軒

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