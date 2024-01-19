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法盛Natixis：產業將加速遷離中國　長期低增長及通縮「愈來愈像日本」

個人增值 08:00 2024/01/19

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法盛Natixis：產業將加速遷離中國　長期低增長及通縮「愈來愈像日本」

最新數據顯示，中國2023年GDP為5.2%超出預期；另有淡友開始「抄底」中國股市，這是否意味著中國經濟有回暖之勢？

然而，法盛投資管理（Natixis）在2024年的全球市場展望會議上表示：產業將加速遷移中國，2023年只是開始。而FDI流出數據代表中國與其他國家的脫鈎程度。

此外，市場預期美聯儲今年會減息，法盛認為，在減息前，聯儲局會事先公開減息計劃，給予市場一定心理準備。

產業將加速遷離中國 FDI流出代表脫鈎程度

盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles Investments Asia，Natixis附屬公司）全球宏觀經濟策略師莊波（Bo Zhuang）表示，2023年是產業遷移或轉移的第一年，2024年，這一步伐將會加快，這意味著對中國商品、中國製造業的需求降低，而中國的生產力將持續保持高水平——這將導致中國繼續向世界其他國家輸出通縮。

他表示，未來外國直接投資（FDI）的流出數據將代表中國與其他國家脫鈎的程度。若FDI流出數據惡化，表示中國的產能過剩問題惡化。而從中國遷移的產業鏈可能會惠及其他新興市場國家。

債市資本將呈小幅淨流出趨勢

莊波表示，2024年中國依然會面臨嚴重的通縮壓力。他表示：「換句話來説，中國將愈來愈像當年的日本，呈現長期的低增長以及通縮。」

即便中國國務院總理李強在達沃斯表示，中國經濟去年增長了5.2%，完成年初增長率5%的目標。但更多數據顯示，中國依然面臨著嚴重的通縮壓力：2023年12月中國的通脹率再度為負，中國消費價格指數（CPI）年增率為-0.3%。

莊波預計，中國債券市場的資本在2024年將呈小幅淨流出趨勢。他預計，中國不太可能在短時間內降低貸款市場報價利率（LPR）。此前有大量投資者預測中國央行將在2024年1月減息，但最終落空——1月15日，中期借貸便利（MLF）的利率並沒有變化，這一態度意味著短期內LPR也不會降低，這將進一步加劇中國的經濟壓力。

美減息將事先公布計劃 

自美聯儲釋放鴿派信號以來，市場對於減息的預期愈來愈大。法盛全球市場策略主管Mabrouk Chetouane預測，首次減息將在第二季度末開始，預計將減息4次，將累計下調50～75個基點，至2025年可下調100個基點。

他表示，美聯儲在正式減息前，有很大概率將在今年早期向市場公布具體的減息計劃，給予投資者一定的心理準備以及緩衝餘地。

撰文︰涂宇佳

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