外資撤離只是開始　法國Natixis：未來漸進式撤離中國　2023只是開始

▲ Natixis：外資將逐漸撤離中國 2023只是開始 美減息將事先公布計劃

最新數據顯示，中國2023年GDP為5.2%超出預期；另有淡友開始「抄底」中國股市，這是否意味著中國經濟有回暖之勢？

然而，法盛投資管理（Natixis）在2024年的全球市場展望會議上表示：外資將會漸進式撤離中國，2023年只是一個開始，若無有力政策挽回中國將逐漸與全球市場脫鈎。

此外，市場預期美聯儲今年會減息，該行認為，在減息前，聯儲局會事先公開減息計劃，給予市場一定心理準備。

外資將逐漸撤離中國 2023只是開始

盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles Investments Asia，Natixis附屬公司）全球宏觀經濟策略師莊波（Bo Zhuang）表示，2024年中國依然會面臨嚴重的通縮以及外資流出的壓力。他表示：「換句話來説，中國將愈來愈像當年的日本，呈現長期的低增長以及通縮。」

即便中國國務院總理李強在達沃斯表示，中國經濟去年增長了5.2%，完成年初增長率5%的目標。但更多數據顯示，中國依然面臨著嚴重的通縮壓力：2023年12月中國的通脹率再度為負，中國消費價格指數（CPI）年增率為-0.3%。

早在2023年11月，英國《金融時報》就已報道：基於香港股票通（Stock Connect）的數據計算，2023年流入中國股市的凈額已暴跌77%，從8月初政府釋放積極財政支持信號後達到的2350億人民幣峰值，跳水至547億人民幣。

將使中國與全球市場脫鈎

​​​​​​​莊波表示，2023年只是外資撤離中國的開始。他認為2024年中國的外資依然呈淨流出趨勢，但規模較小，將呈漸進式逐步撤離中國。他表示，若中國政府遲遲不推出強有力的支持政策，外資撤離的趨勢將使中國逐漸與全球市場脫鈎，撤出的產業資本將大概率流向新興市場。

同時，​​​​​​​莊波預計，中國不太可能在短時間內降低貸款市場報價利率（LPR）。此前有大量投資者預測中國央行將在2024年1月減息，但最終落空——1月15日，中期借貸便利（MLF）的利率並沒有變化，這一態度意味著短期內LPR也不會降低，這將進一步加劇中國的經濟壓力。

美減息將事先公布計劃

自美聯儲釋放鴿派信號以來，市場對於減息的預期愈來愈大。法盛全球市場策略主管​​​​​​​Mabrouk Chetouane預測，首次減息將在第二季度末開始，預計將減息4次，將累計下調50～75個基點，至2025年可下調100個基點。

他表示，美聯儲在正式減息前，有很大概率將在今年早期向市場公布具體的減息計劃，給予投資者一定的心理準備以及緩衝餘地。

撰文︰涂宇佳

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