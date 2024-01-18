  • 23°C
香港時間 : 2024118日 (週四) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元短期儲蓄保險比較2024】保證回報邊間好？有3年期產品回報高達4.75%

博客 08:00 2024/01/18

分享：

分享：

【港元短期儲蓄保險比較2024】保證回報邊間好？有3年期產品回報高達4.75%

港元短期儲蓄保險保單期一般為3年或5年，目前有3年期產品保證內部回報率（IRR）高達4.75%。對於不想受港股波動煎熬、追求穩定回報的投資人有一定吸引力。市面上同類產品眾多，想知那一款回報高，立即比較一下。

表：比較短期儲蓄保險保證回報（港元）

註：除萬通保險、中銀人壽外，其他下述產品均可網上投保

點擊圖片放大

美國聯邦基金利率很大機會於今年見頂，有投資者可能擔心高息定存不再，但透過短期儲蓄保險，投保人便可以鎖定未來幾年的回報率。上表短期儲蓄保險比較中，產品全是港元保單，且絕大部份可於網上投保，供款期1年至2年不等，保單年期為3年或5年，期滿時保險公司會繳付保證現金價值。

10Life以整個現金流計算產品年化保證內部回報率(IRR)。上表所列出的3年期儲蓄保險產品保證IRR最少2.38%，當中最高的，是立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2，其3年保證回報率達到4.75%。

保單年期3或5年 須注意流動性風險

值得留意，短期儲蓄保險若提早退保，通常會有一定損失，例如在投保一年後退保，大部分產品將錄得負回報，最誇張的首年退保保證IRR低至負13.46%。個別保險例如立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2、眾安人壽ZA 儲蓄保、富邦人壽3年儲蓄易網上保險計劃，首年退保毋須罰款，兼且有一定回報。

另外，短期儲蓄保險與銀行存款不同，不受存款保障計劃保障，故此保險公司的營運及財務狀況極為重要。假如保險公司不幸未能履行保單的財務和合約義務，保單持有人或會損失所有已繳保費及保障。

註：本文最後更新日期: 2024年1月11日。

【文章來源：10Life；原題︰港元短期儲蓄保險比較2024  保證回報邊間好？有3年期產品回報高達4.75%！

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

理財最前線
直擊港人北上成風　連垃圾桶都在深圳買　香港人「其實好無奈」？
開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

最新專欄文章 更多

【門診保險比較2024】10款產品大比拼　普通科、專科、中醫 收費及保障全披露
2024/01/04
【門診保險比較2024】10款產品大比拼　普通科、專科、中醫 收費及保障全披露
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
2023/12/21
退休自製長糧要點揀？一文比較股票、股票基金、派息基金及香港年金
【儲蓄保險呃人 ？】社交媒體保險廣告勁吸睛　拆解儲蓄保險伏位
2023/12/14
【儲蓄保險呃人 ？】社交媒體保險廣告勁吸睛　拆解儲蓄保險伏位
【長者旅遊保險】老人家買旅遊保　要睇年齡限制同保障額　6間不設年齡上限
2023/12/07
【長者旅遊保險】老人家買旅遊保　要睇年齡限制同保障額　6間不設年齡上限
【扣稅年金2023】退休後關鍵20年　比較扣稅年金　保證回報相差32%
2023/11/30
【扣稅年金2023】退休後關鍵20年　比較扣稅年金　保證回報相差32%
保險種類 投資型保險 財富及資產管理 退休規劃產品 財富及退休規劃 港元定期存款 儲蓄產品 債券 虛擬銀行 退休
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款