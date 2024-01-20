【北上福利】港人申請東莞敬老卡攻略　享4大福利　短期居住都可辦

▲ 港人申請東莞敬老卡攻略 享4大福利 短期居住都可辦

大灣區融合之下，北上養老成為港人新選擇，不少廣東城市的敬老政策也惠及香港長者。除深圳的頤年卡外，港人還可申請東莞敬老優待卡，憑卡可享受免費乘坐巴士地鐵等福利，短期居住者都可辦理。即睇申領資格、方法︰

港人男性滿70歲、女性滿65歲可辦

根據東莞市民政局規定，港澳台及華僑老年人，只要男性年滿70歲、女性年滿65歲，且在東莞辦理了「港澳台居民居住證」或《境外人員臨時住宿登記表》，可以申領東莞市敬老優待卡。

4大優待福利

憑優待卡可在東莞享有4項福利：

免費搭乘東莞大部分巴士、地鐵

免費進入東莞享有財政補助的所有公立的公園、庭園、旅遊景區（點）

免費進入公立的各類博物館、美術館、科技館、展覽館、圖書館等公共文化場所

純老年戶租住鎮街產權的出租房屋，優先選擇樓層

【所需材料】

居住滿半年：港澳台居民居住證

如果居住滿半年，提供在東莞辦理的廣東省港澳台居民居住證正本。辦理方法：

▼ 點擊圖片放大

短期居住：境外人員臨時住宿登記表

如果短期在内地居住，提供在東莞辦理的《境外人員臨時住宿登記表》正本。辦理方法：

▼ 點擊圖片放大

【申辦方法】

東莞敬老優待卡可以本人申領，也可以親屬代辦，有線下線上兩種方式。申請人提交資料、系統審核通過後，8個工作日內完成製卡並郵寄，可以選擇郵寄到内地住址或郵寄到東莞社區黨群服務中心後自行領取。

線下：前往各政務服務中心

香港老人或代辦人攜帶上述材料（代辦需攜帶代辦人的身分證正本），可至東莞市民服務中心，各鎮街（園區）35個政務大廳綜合窗口或五百多個村（社區）黨群服務中心的服務窗口辦理。（地址、服務時間按此）

線上：透過「i莞家」App申請

老年人或代辦人可透過「i莞家」App進行線上申請。該App需以内地手機號注冊登錄，並進行實名認證。（認證過程將跳轉微信小程式「粵信簽」，港人首次認證需先注冊個人賬號，填寫個人信息、身份證件，支持回鄉證、護照、港澳台居民居住證，審核通過或需時間。）

完成實名認證後，在「i莞家」App首頁「更多服務」-「民政服務」-「敬老優待卡的核發」，填寫老人信息提交申請。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

撰文：葉雨

相關文章：

【大灣區醫保】 北上就醫 哪些保險有得claim？ 牙科、癌症治療、住院有何保障？

【北上就醫】全流程攻略 挂號30元 即時出報告 除港大深醫還有哪些選擇？

【北上消費】中伏想退貨？山姆超市&Costco退換貨攻略 食品安全賠償1000元起

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App