歐央行冷卻減息預期　歐股走勢多面睇

▲ 現時，市場正等待1月底歐央行的議息會議，以調節降息時點的預期。然而，在經濟增長缺乏明顯動力之下，單憑降息預期上升帶來的樂觀情緒，又怎能支持已高升的股市？

歐、美央行透過一年多以來的緊縮貨幣政策令原本熾熱的經濟冷卻，成功令通脹在高位並進入目標水平的「最後一公里」。回想起去年12月，美聯儲主席於議息會議後提及「希望在實現2%通脹目標之前，顯著地降低政策利率限制性」的時候，歐央行仍然強調未有討論減息議題。然而，歐央行官員近日就降息的態度可說得上是有所變化，其中行長拉加德表示當通脹有望回落至2%目標水平時才開始考慮降息，亦有不同歐洲央行管委認為市場過早預測了今年的降息時點。

市場消化減息預期 歐股高位震盪

由於歐央行貨幣政策的首要任務是維護歐元區的物價穩定，筆者相信歐央行官員方向不一，主要是由於對過早宣布成功控制通脹仍有一定的擔憂。然而，利率期貨仍然預期歐央行4月降息機率超過100%，市場的樂觀情緒支持歐股年初的表現。誠如去年10月時，筆者提及通脹回落令貨幣政策有望轉向，有利歐股表現。結果歐洲Stoxx 600指數在去年11月開始升勢並於今年1月初創出新高，升至482點，上升超過12%。

本輪上升主要由於市場對美聯儲降息預期上升帶來的樂觀情緒，不過隨著市場對降息預期陸續消化，歐洲Stoxx 600指數於高位有所震盪，出現先高後回的走勢。然而，並非所有板塊錄得下跌，一些防守性板塊，包括醫療保健、電訊及媒體，今年至今的表現反而錄得2%以上升幅。

歐洲經濟缺增長動力 美股吸引力更大

防守性板塊表現突出，某程度上反映出市場對歐洲經濟的憂慮。事實上，德國日前公布的2023年本地生產總值（GDP）按年收縮0.3%，已表明了高利率對歐洲經濟的影響。

現時，市場正等待1月底歐央行的議息會議，以調節降息時點的預期。然而，在經濟增長缺乏明顯動力之下，單憑降息預期上升帶來的樂觀情緒，又怎能支持已高升的股市？儘管歐股現時估值較美股低，但從經濟層面比較，若然歐洲經濟未有明顯改善，而歐央行又繼續維持較鷹派的取態，在此情況下，預期美股的吸引力將大於歐股。

看好中長線表現 再上高位需更大催化劑

但從中長線看，由於歐洲就業市場依然存在韌性，在過去一年工資上升的情況下，隨著通脹回落及能源成本下降，將令當地的實質工資進一步上升，有望支持消費，改善當地的經濟，從而支持歐股中長線表現。然而，歐股經過自去年底的一輪急升後，要向上再突破高位還需要更大催化劑。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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