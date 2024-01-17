【理財個案】單身女教師持逾200萬資產　猶豫做定存收息　或用居屋換私樓？

▲ 單身女教師持逾200萬資產 猶豫做定存收息 或用居屋換私樓？專家：有能力更應謹慎

過去兩年本港樓市持續下跌，市場上平盤處處，不少人考慮應否趁低入市。今次「你財策劃師」的主角Noelle也一樣，今年37歲的她，是一位學校教師，持有一個居屋單位自住的她，正考慮應否再換入私樓單位。Noelle提供的資料中，有不少問題期望得到指點，包括：

1、應將儲蓄用來償還按揭還是繼續做定期？

2、現時市場上有零首期置業計劃，應否將儲蓄作為首期買另一個單位收租，但又擔心樓價持續下跌；

3、應否買車位投資及收租？

4、現在的自住單位是居屋，之前一直住私人樓宇，應否賣出居屋，買回私人物業保值？

5、應該繼續用P按還是H按供樓？

6、保險保障範圍不高，希望加大保障，自願醫保及儲蓄保險是否值得投資？

7、不想承受太高風險，除了定期存款外，還有什麼合適的投資？

儲200萬欠280萬 糾結賣樓或還清按揭入新樓

相信Noelle還有更多理財問題需要處理，我擔心她可能只專注個別問題而忽略了其他同樣重要的事項，所以開始時我便問他有否想過未來的計劃。Noelle便開始講述這幾年發生的事情。她工作是教師，由於之前居住的地方距離學校很遠，每天交通來回便要花近四小時時間，影響了日常工作及休息。但近年因教師職位空缺增加，她成功地找到了心儀及安穩的教席，加上因政府推出居屋，所以嘗試申請而最後成功買到單位。

因工作原因，她可以向銀行爭取到較優惠的按揭貸款利率，而她評估過自己日常生活需要，她不喜歡購物，晚上仍要進修，所以沒有多少時間消閒娛樂，因此每月能夠儲起近三成多收入，是很不錯的儲蓄能力。雖然差不多3年前便買入居屋，但因裝修工程延誤，只是年多前才搬入去現址居住。

第一次置業便是居屋，住了年多後，感覺質素始終私人物業較高，而另外困擾他的事情是鄰居孩子所製造的噪音。工作需要，她要早睡早起，但鄰居孩子凌晨兩時多仍未睡覺，製造很多聲浪，父母又不管，而因為單位隔音情況一般，所以對他造成很大困擾，就算向管理處多次投訴，問題始終持續，這導致他在考慮是否應該將現時物業賣出，再轉購買私人物業。現時尚欠銀行276萬元，而他有儲蓄200多萬元，所以亦考慮可以清還按揭後再買入私樓。

理財或投資都是獨立事件 而非人生規劃

但她又掙扎，因為供樓利息目前是3厘多，但不少銀行定存都能夠達到4厘以上，所以與其用儲蓄來還款，不如用作製造收益。而且將儲蓄全部用來還款的話，會令她感覺不踏實，擔心要周轉時沒有資金。有朋友建議她將資金用作投資車位，而她又想將現時百多萬儲蓄用作買入私人物業，假如工作上有改變，就算失去工作，而她生活費需要不大，相信租金收入亦能夠應付基本生活需要。

當Noelle一口氣將她的想法說出來之後，我跟她說，其實我問的問題，她並沒有直接回應，她所說的只是考慮是否應該買多個單位收租，還是投資車位；又或者應否將存款用作支付銀行貸款。這些都是一些獨立決定，而我問她是有否為未來人生規劃，我期望聽到的是她想將來不同時間有甚麼發生。

人生規劃與心態偏保守 短期無移民/拍拖計劃

我再用其他個案說明後，她便恍然大悟。她認識的老師中的確有些早幾年已移居英國，但並非個個都能夠找到心目中的工作，她知道有些老師在香港時收入有六至七萬元，但去到英國未能夠找回教師工作，但因生活需要亦唯有選擇一些倉務員之類的工作，她不希望如此，所以首先她不打算離開香港。反而她有考慮過轉換跑道，由教師轉做公務員，但因自己心態偏向較保守，所以擔心萬一自己不能適應改變，又要重新開始，實在極不情願。

至於感情生活方面，Noelle現時單身，過去曾經和同樣是老師的男士拍拖，但因大家思想有分歧而分開了，而她亦不急於尋找伴侶，原因是不希望因為心急而降低要求，所以這方面便只會隨緣，而目標是希望工作到60歲才退休。

提高居住質素不等於買新樓 急於換樓得不償失

了解過人生規劃後，我和她再逐項問題商討。她現時獨居的居屋是一房單位，只要步行約10分鐘便能到達家人居所，很方便互相照顧。雖然這兩年因加息原因而令供樓負擔增加，但因每年老師的加薪幅度都能夠追到供樓支出的升幅，所以財政上沒有憂慮。反而她憂慮的是居住地方的質素，只是入伙3年，已覺得物業開始變舊，所以才令她萌生賣出居屋買入私樓的念頭。

撇除鄰居孩子的噪音問題，Noelle最初亦考慮會在現時的單位居住最少6年時間，因為入伙時花了30多萬元裝修，如果住時間不夠長便會很浪費。除了是《iMoney》的忠實讀者，Noelle亦會收看其他媒體和物業相關的節目，所以她留意到一些評論指出，物業價格可能會有進一步下跌空間，而他現在賣出單位亦可能會比買入價錢低才能成交，加上是居屋，所以有機會賣出時需要補地價，所以她持有的單位，潛在買家方面亦會受局限。

總結Noelle之前的分享，我告訴她有兩個考慮因素決定是否要留在目前的地方居住：第一便是鄰居孩子的噪音問題是否不能解決，又或者需要長時間面對。第二方面便是樓價問題。現時樓價下跌所以賣出現有物業可能會蒙受損失。不過她現時買入新單位亦可算是低買低賣，相對3年前肯定便宜了。

而且Noelle在考慮是否轉換新居住環境時亦有幾個因素影響他的決定，首先因為目前物業已經是3年前買入，及支付了不少的費用及裝修等，所以現時便搬走有機會牽涉一筆支出，而新居亦有不同費用，例如裝修費要支付。她又考慮到年幼時在港島區居住，環境很好，所以到自己有能力時，都想回復以往的居住質素。管理費都要考慮，購買樓齡較新的物業的管理費必然較一些舊式物業或樓齡較高的物業高，少數怕長計，這亦是他需要考慮的問題。很多考慮因素，肯定不是容易做的決定，所以我又向Noelle強調，她要知道自己的目標是甚麼？

當前換樓需求不等於退休需求 應分階段計議

據我了解，由於現時Noelle財政能力容許，希望可以提升生活質素，所以轉換物業是合理的做法。但提升生活質素並不等同於購買一個單位用作退休，尤其是她亦預計60歲才會退休，還有23年，相比上她目前的需要並不一定等同於廿多年後退休的需要。

目前居住的單位特點應該是方便工作及生活，所以預算需要的環境可以滿足最少未來10至15年的生活安排。而提升生活質素是否一定要買新樓呢？這亦未必，她考慮的物業樓齡在20年內的便可以接受，因為到居住多十年八載之後，便有機會開始面對維修支出增加，還有是屋苑老化而帶來的改變，包括設施及隔離鄰舍的組成。

而在未來新單位居住十多年後便要再考慮搬遷，下一站應該是為退休做安排。所以物業需要樓齡較低，還有設施及環境要配合50歲以上人士及退休人士的需要。

計算自身房貸承受能力 有能力入市更應看準時機

除了Noelle提出的問題外，我發覺她還有些基本及心理問題未有定案。例如她會擔心自己的收入未能負擔500萬元以上樓價的貸款。這方面只要透過一些銀行的網上計算機便能夠知道答案。我亦為她計算，以銀行的「75減樓齡」方法來計算按揭還款年期，他其實有機會獲批最少23年至30年還款期，有機會獲批452萬元至533萬元的按揭貸款，代表絕對有能力購買500萬元或以上的物業。

有能力不代表一定要做，只是要清楚個人財政狀況才可以了解最配合個人需要的理財計劃，所以我亦在此鼓勵其他讀者可以直接向我咨詢個人理財大計。另外心理因素亦導致他出現決策困難。Noelle爸爸建議她可以先賣出現時單位，之後先租住方便工作的單位，到考慮清楚才買入新居亦不遲。但Noelle認為這樣便似是重回到「無殼蝸牛」的人生，感覺不好。

我向Noelle解釋，她的情況不是如此。她現在有足夠資金買樓，只是未決定而未有行動。如果到有心儀單位時便可以立即行動，所以決定權在她手上，而並非能力限制她。聽到我的說法和家人的建議一樣時，她亦認同這是一個可行的方案。

目前Noelle擁有的優勢包括工作穩定，更因環境因素而增加了升職加薪機會。另外，她自信是用錢很有節制的人，她舉例說，不少同事都喜歡去旅行，更不論假期長短，都會把握機會外遊，而她則只考慮一年去一次長假期旅行，她笑說因為這種支出模式才能夠令她有今天的儲蓄。所以只要繼續現時的收支模式，Noelle的財務狀況只會更好，不用想太多，可以放心為提升生活質素而進行換樓大計。

【原文刊於《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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