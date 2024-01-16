【機管局債券】明日開售　懶人包一文看清︰發售詳情／3倍套利攻略／銀行抽獎／免手續費

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【機管局債券】創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃
機管局發售的零售債券於1月17日(明日)起發售，一般市民1萬元本金便可參與，保證回報達每年4.25厘！發售詳情如何？抽幾多手好？有什麼銀行或券商免手續費，更有抽獎可參與？以下逐一介紹詳情︰
|機管局零售債券
|保證年利率
|4.25厘
|每手
|1萬元
|預計每手收息
（全期2.5年合共）
|2.5年共1062.5元
|派息頻率
|每季
|認購期
|2024年1月17日至1月25日下午2時
|發行日期
|2024年2月5日
|掛牌日期
|2024年2月6日
|總發行額
|50億元（50萬手）
4.25厘是什麼概念？
目前的高息產品有很多，但保本產品有4厘以上並不太多︰
|高息產品比較
|產品
|保證年利率
|機管局零售債券
|4.25厘
|港元定期存款
|1年期最高4.25厘；
2年期最高3.2厘
|外幣定期存款
|美元1年期4.8厘；
澳元1年期4.5厘
|高息藍籌股
|建行(00939)、工行(01398)現價股息率逾9厘
|高息ETF
|恒生高股息ETF（03110）現價股息率8.4厘
|儲蓄保險
|3年期保證回報，最高4.75厘
如果要符合低入場費、長年期、4厘以上回報率這3個條件，又能夠保本的產品，實在不多。
以港元定存為例，4厘以上的長息，多數要大額新資金；
若做外幣定存有更高息率，但要承受外匯風險；
港股有不少在6厘以上的高息股，但主要因為價殘，恒指最新跌穿16,000點，股票絕非保本產品；
如何配合定期存款 創造3倍利息？
抽機管局債券，資金要鎖足2年半，但可能只有區區數千元的利息，對大戶而言似乎聊勝於無。
實際上，「醉翁之意不在酒」，許多銀行的高息定期存款都要求為新資金，讀者可趁今次認購機管局債券，靈活調撥新資金，一部分買債、一部分做高息定期，抽不中債券的部分還可以做退款優惠，一舉多得，創造比「三跑債」多3倍的利息。
詳情可看此文︰【創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃】
應該抽幾多手？
銀行有沒有優惠？
最新有恒生銀行宣布，推出網上認購債券大抽獎。客戶經恒生手機或網上銀行，成功申請及獲分配首次公開發售之債券（包括機管局零售債券）即可自動參加大抽獎。恒生指，客戶有機會贏取$10,000元的電子版Apple Store 禮品卡，名額共3名。
不少銀行及券商都有推出費用豁免，例如滙豐、恒生有8免，券商更有高達12免！
詳情可看︰【【機管局債券】1.17起認購 滙豐8免耀才12免、認購優惠一覽】
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息