【機管局債券】明日開售　懶人包一文看清︰發售詳情／3倍套利攻略／銀行抽獎／免手續費

機管局發售的零售債券於1月17日(明日)起發售，一般市民1萬元本金便可參與，保證回報達每年4.25厘！發售詳情如何？抽幾多手好？有什麼銀行或券商免手續費，更有抽獎可參與？以下逐一介紹詳情︰

機管局零售債券 保證年利率 4.25厘 每手 1萬元 預計每手收息

（全期2.5年合共） 2.5年共1062.5元 派息頻率 每季 認購期 2024年1月17日至1月25日下午2時 發行日期 2024年2月5日 掛牌日期 2024年2月6日 總發行額 50億元（50萬手）

4.25厘是什麼概念？

目前的高息產品有很多，但保本產品有4厘以上並不太多︰

高息產品比較 產品 保證年利率 機管局零售債券 4.25厘 港元定期存款 1年期最高4.25厘；

2年期最高3.2厘 外幣定期存款 美元1年期4.8厘；

澳元1年期4.5厘 高息藍籌股 建行(00939)、工行(01398)現價股息率逾9厘 高息ETF 恒生高股息ETF（03110）現價股息率8.4厘 儲蓄保險 3年期保證回報，最高4.75厘

如果要符合低入場費、長年期、4厘以上回報率這3個條件，又能夠保本的產品，實在不多。

以港元定存為例，4厘以上的長息，多數要大額新資金；

若做外幣定存有更高息率，但要承受外匯風險；

港股有不少在6厘以上的高息股，但主要因為價殘，恒指最新跌穿16,000點，股票絕非保本產品；

如何配合定期存款 創造3倍利息？

抽機管局債券，資金要鎖足2年半，但可能只有區區數千元的利息，對大戶而言似乎聊勝於無。

實際上，「醉翁之意不在酒」，許多銀行的高息定期存款都要求為新資金，讀者可趁今次認購機管局債券，靈活調撥新資金，一部分買債、一部分做高息定期，抽不中債券的部分還可以做退款優惠，一舉多得，創造比「三跑債」多3倍的利息。

詳情可看此文︰【創造3倍利息！做5厘定存 再抽4.25厘債券 長短高息通吃】

應該抽幾多手？

中銀香港預計，最終或有約20萬人參與，建議有意申請者可申購3至5手（即3萬至5萬港元）。

中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀稱，認購金額應是你預算的3倍，「若你本身打算要3手，就要申請9手。」

富途證券香港首席策略師陸秉鈞預期，市場反應非常踴躍，建議投資者可申購3至5手。如欲增加分配的份額，也可以考慮申購8至10手。

由於本次是採用循環配發機制發行，若果想增加分到的手數，也可以採用「人海戰術」全家總動員去申購。

銀行有沒有優惠？

最新有恒生銀行宣布，推出網上認購債券大抽獎。客戶經恒生手機或網上銀行，成功申請及獲分配首次公開發售之債券（包括機管局零售債券）即可自動參加大抽獎。恒生指，客戶有機會贏取$10,000元的電子版Apple Store 禮品卡，名額共3名。

不少銀行及券商都有推出費用豁免，例如滙豐、恒生有8免，券商更有高達12免！

詳情可看︰【【機管局債券】1.17起認購 滙豐8免耀才12免、認購優惠一覽】

責任編輯︰廖毅然

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