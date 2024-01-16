近半數CEO擔心10年内倒閉　僅20%對經濟前景樂觀

▲ 受AI與氣候變化衝擊 近半數CEO恐公司10年内將不復存在

1月16日，一年一度的達沃斯世界經濟論壇召開，全球頂級商業精英齊聚一堂——對於全球經濟，他們更加焦慮AI以及氣候變化對企業的衝擊。

達沃斯論壇上，普華永道發佈的全球CEO調查顯示，有近半數（45%）的CEO表示在AI以及氣候變化的雙重衝擊下，自己的公司如果無法跟上變革，將可能在10年内被淘汰。

該調查基於對全球4700位CEO的訪問數據。

對經濟衰退的預期明顯下降

調查顯示，38%的CEO對經濟持樂觀態度。而在去年，面對這高通貨膨脹率、經濟增長疲軟以及加息的背景下，僅有20%的CEO對經濟形勢表示樂觀。

此外，CEO對於經濟衰退的預期已經從去年破紀錄的73%下降到到45%。雖然俄烏戰爭影響持續，中東衝突仍在進行中，近期紅海再現緊張局勢，但只有少數CEO認為自己的公司面臨著地緣政治的高度風險。

CEO的經濟預期也許還算樂觀，但經濟挑戰依然客觀存在——世界銀行近期表示，預計2024年全球經濟將連續第3年放緩。

AI來勢洶洶 近半數CEO擔心10年内公司被淘汰

生成式AI風頭正盛，面對巨大的社會變革，高管也同樣焦慮自己公司的前景。調查顯示，45%的CEO擔心如果不及時進行企業變革，自己的公司可能在10年內將難以生存，被時代淘汰。受訪的CEO表示自己正在努力做出改變，但監管以及相關領域熟練工的缺失阻礙了他們的步伐。

普華永道全球主席Bob Moritz在一則聲明中表示：「無論是生成式AI的加速推廣，還是氣候變化對業務結構的影響，都意味著今年是一個轉型之年。」

對企業來說，AI應用利弊共存。調查顯示，四分之三的CEO認為「未來3年，AI將極大地改變公司生產、交付以及盈利的方式」。逾半數的CEO表示，AI能優化他們的產品和服務。但同樣有69%的CEO指出，自己的員工在使用AI前必須得到足夠的培訓，此外，亦有部分CEO擔心AI帶來的網絡安全風險以及虛假信息。

達沃斯的主辦方在近期警示業界，AI造成的錯誤虛假信息所構成的威脅是世界上最大的短期威脅。

「變革」是機遇也是挑戰

達沃斯上發表的另一則全球調查，是愛德曼發表的愛德曼信任晴雨表（Edelman Trust Barometer）。調查顯示，對創新事物管理不善加劇了兩極分化，尤其是在西方民主社會，右派比左派更容易抗拒創新。

「只有著眼於如何照顧那些工作模式將被改變的人，著眼於如何讓科學家與人們直接交流、幫助他們理解這些創新事物⋯⋯只有當人們意識到這些，創新事物才能被大衆所接受，」CEO Richard Edelman表示，「此外，AI需要以人們負擔得起的形式，讓我們生活得更便利。」

與人工智能類似，普華永道的調查顯示，氣候變化既是機遇也是挑戰。越來越多的CEO（近三分之一）表示，氣候變化有望在未來三年內改變他們的工作方式。超過四分之三的高管表示，他們已經開始或完成了提高能源效率的改革，但只有45%的高管指出，他們在財務規劃中考慮氣候風險的方面取得了進展。

撰文︰涂宇佳

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