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施羅德：紅海危機不太可能令通脹飆升　應警惕供應鏈過長風險

個人增值 08:00 2024/01/17

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施羅德：紅海危機不太可能令通脹飆升 應警惕供應鏈過長風險

最近，中東衝突使蘇彝士運河航運中斷，氣候變化又導致巴拿馬運河水位下降，令人想起疫情期間的供應鏈噩夢。新的供應鏈問題會否推高通脹，影響減息預期？

施羅德：紅海危機不太可能令通脹飆升

施羅德投資資深新興市場經濟師David Rees認爲，這在很大程度上取決於紅海中斷情況會持續多久。目前環球經濟環境至少有三方面不同於疫情期間，因此紅海問題不太可能導致通脹大幅上升。

與疫情時狀況三大不同

  • 現時市場需求疲弱。在疫情初期，為應對供應鏈中斷問題，環球各國紛紛採取大規模的貨幣和財政刺激措施來提振經濟，但目前環球經濟增長呈放緩趨勢。
  • 目前的消費模式已回復均衡。昔日環球各國為遏制新冠疫情擴散而實施封鎖措施，導致疫情期間市場需求集中於商品領域，但在經濟重啟的背景下，市場需求在過去幾年重新轉向服務業，從而導致環球製造業陷入衰退。
  • 環球經濟供應面亦明顯改善。對比之下，疫情期間持續實施的封鎖措施導致生產處於停業狀態，但目前的中斷程度並不像當時那樣嚴重。雖然船隻繞道非洲南部會延長交貨時間，但貨物仍會被送達目的地，因此，不太可能出現供應極度短缺的情況。

應警惕供應鏈過長風險

Rees認爲，與環球通脹相關的一項更緊逼的風險是，中東緊張局勢是否開始影響大宗商品供應，尤其是推高能源價格水平。除了貿易摩擦外，施羅德預測一旦中東緊張局勢加劇，將導致油價大幅上升至每桶120美元。模擬預測顯示，環球經濟趨向滯脹發展，原因是能源成本上升推高通脹，而考慮到勞動市場緊縮，第二輪效應的風險對經濟增長造成拖累，並逼使環球央行放棄減息，甚至可能進一步加息。

但到目前為止，油價表現良好，其中布蘭特原油價格維持在略低於每桶80美元的水平。Rees指，然而近期航線受阻再次提醒投資者，在較波動的金融市場環境下，應警惕依賴過長供應鏈可能引致的風險。

撰文：葉雨

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