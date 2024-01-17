施羅德：紅海危機不太可能令通脹飆升　應警惕供應鏈過長風險

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最近，中東衝突使蘇彝士運河航運中斷，氣候變化又導致巴拿馬運河水位下降，令人想起疫情期間的供應鏈噩夢。新的供應鏈問題會否推高通脹，影響減息預期？
施羅德：紅海危機不太可能令通脹飆升
施羅德投資資深新興市場經濟師David Rees認爲，這在很大程度上取決於紅海中斷情況會持續多久。目前環球經濟環境至少有三方面不同於疫情期間，因此紅海問題不太可能導致通脹大幅上升。
與疫情時狀況三大不同
應警惕供應鏈過長風險
Rees認爲，與環球通脹相關的一項更緊逼的風險是，中東緊張局勢是否開始影響大宗商品供應，尤其是推高能源價格水平。除了貿易摩擦外，施羅德預測一旦中東緊張局勢加劇，將導致油價大幅上升至每桶120美元。模擬預測顯示，環球經濟趨向滯脹發展，原因是能源成本上升推高通脹，而考慮到勞動市場緊縮，第二輪效應的風險對經濟增長造成拖累，並逼使環球央行放棄減息，甚至可能進一步加息。
但到目前為止，油價表現良好，其中布蘭特原油價格維持在略低於每桶80美元的水平。Rees指，然而近期航線受阻再次提醒投資者，在較波動的金融市場環境下，應警惕依賴過長供應鏈可能引致的風險。
撰文：葉雨
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欄名 : 調金遣帳