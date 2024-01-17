▲ 挑戰1個月「零支出」未必很痛苦？5條慳錢規則，助你抵抗消費誘惑！

美國女子Libby Brooks和Ashlee White都在嘗試進行社交平台興起的「1月不花錢」（No Spend January）大挑戰。像她們這群美國千禧世代正試圖度過一個無支出或低支出的1月份，制定規則或誡律以減少本月的生活開支或購物消費，亦有人在拍片分享慳錢心得。

現年27歲的Brooks說道。但她接受《商業內幕》採訪時也承認，這種苛刻的挑戰帶來相當的痛苦和掙扎。近日某晚她駕駛至一間藥房前停下車來，頓感不想煮飯，因為旁邊就有一間墨西哥快餐店，很想在回家路上吃點東西，以節省一些烹飪時間。最終她還是克服了偷懶誘惑，因為「不准外賣」是她為挑戰制定的其中一條規則。

現年29歲的White也透露去年8月就嘗試過類似的事情，但當時效果不太好，幾天便止步。1月初以來進展順利，她認為保留有一些微小但依然有趣的「生活小確幸」，例如間中享用茶飲，是至今仍能成功慳錢的關鍵所在。

不削減所有「有趣」的支出，是讓我這次更好過的原因。我可以切實地在今後的消費習慣中照舊這樣做。

White建議人們可以嘗試30日不花錢，然後看看此舉對銀行帳戶或消費習慣的影響。以下是兩人為其他挑戰者提供的五條慳錢建議。

1. 確認支出所在、對症下藥

Brooks表示，人們在嘗試挑戰一個月零支出之前，應該確認生活中哪些領域花費最多，以弄清楚自己應該建立的個人規則是怎樣。

她稱，買衫和出街食餐是她兩個主要消費類別，但對其他人來說，這些可能根本不是他們願意花錢的事項。

Brooks續指，「問責制」對於慳錢大挑戰非常重要，而告訴朋友和家人自己正在減少開支是一個可取做法，因為親友們預先知道你有如此奮鬥目標，就識趣不會邀請你去參加一些昂貴的活動。

2. 規則要合理、避免徹底禁慾

White表示，她為1月份制定的消費規則包括限制自己每周出街食一頓飯、飲一杯茶飲，以及「絕對不花錢買任何衣服，因為這是我最大的過度消費領域」；不過化妝品卻不可慳，因為她任職髮型師和化妝師，那些是「搵食工具」。

White建議大家的規則要切合實際，避免徹底禁慾、離地萬丈。例如可以減少飲咖啡，但不要完全放棄，可以在家沖調好後帶出街。每當想買飲品的欲望浮現時，隨身便有現成的來止渴。

Brooks則力求削減無謂開支，包括任何不必要的娛樂或昂貴的消遣，例如演唱會門票。

3. 以日曆來追蹤進度

Brooks在她家中書房門後貼着1月份的日曆，以追蹤月初以來慳錢挑戰的進展。她還在日曆上列出相關規則。

特別是對於金錢挑戰，我個人發現，當嘗試把它變成遊戲時，我是最成功的。

4. 延遲滿足 不要立刻購買

White建議大家使用筆記App來寫下正在考慮購買的東西。

然後讓它在那裡呆幾天，不要自動購買某些物品，因為幾日後，你很可能就會對你要花錢的東西完全失去興趣。

她打算在1月挑戰結束後繼續這項策略，認為將來肯定會對所有購買行為更加審慎，尤其是那些過去完全不經大腦便立即入手的東西。「我認為這將徹底改變我花錢的方式。」

5. 採取措施來避免「破戒」

Brooks每日帶飯返工以慳錢。為了確保天天自備午膳，她都會做一些事情來讓自己「洗濕個頭」，騎虎難下，只能持之以恆。

她總在前一晚洗乾淨一個蘋果，然後把它放在砧板上，並在旁好放一把生果刀和一個膠袋。於是乎，她每日起床後就必須處理眼前食材，不可迴避。「我不一定要（一次過）準備整份午餐，但我已經完成了開始的第一步。」

至於沖咖啡就更加簡單，一切都在咖啡機中完成，Brooks只需點擊一個按鈕即可辦妥。

撰文：黃正軒

相關文章：

40歲後有這8種生活習慣 人生可延壽20年

超過一半人忽略財務規劃？是時候補救 4個步驟從零開始

【思考致富】窮人才會功敗垂成 500案例證實︰貧富差距 在於面對挫折的意志力

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App