躺着賺7厘高息　中國人興起移居厄瓜多爾　不工作靠利息做中產

▲ 追求高息 內地中年人去厄瓜多爾存錢 不工作靠利息做中產

美聯儲釋放鴿派信號後，本港銀行定存利率已接連下調退守4厘左右，然而中國内地的存款利率更是早已經歷幾輪降息——2024年初，不少銀行已經掛牌五年定存利率為2厘，而存期短的則更低，並預計在2024年將迎來再幾波的減息。

面對資產縮水的風險，有一批内地人開始另闢蹊徑——近日，内媒每日人物報道顯示，不少内地中年人追求高息，前往厄瓜多爾存錢並在當地生活。據悉，當地的信用社利率高破10厘，而生活成本極低，有人在厄瓜多爾已經放棄工作，直接靠吃利息就能輕輕鬆鬆過上中產生活。

南美小國開出如此高息，是否真的百利而無一害？而詳細介紹在厄瓜的華人生活的原文章在發布的次日已顯示被刪除。

▼ 點擊圖片放大

8000元月開支做中產 高息覆蓋生活費

鄭先生向內媒每日人物表示，自己是通過移民中介來到厄瓜多爾定居，每個月僅靠銀行利息便足以覆蓋所有開支，過上從前在北京不敢想象的「中產生活」。

由於全國金融危機以及惡性通貨膨脹，厄瓜多爾在2000年放棄本國貨幣開始使用美元。為了吸引投資，厄瓜多爾的銀行以及信用社利率都相當之高：銀行普遍8厘，而信用社甚至可以超出10厘。中國本身就是厄瓜多爾的免簽國之一，而厄瓜多爾的移民政策又極其寬鬆：只需要在當地銀行存4.6萬美元（約36萬元），再居留21個月，便可獲得永久居留權。

鄭先生賣掉了自己在中國的房子，並將所有資產轉移到了厄瓜多爾。他表示，在北京打拼多年無果，自己身心俱疲，甚至患上抑鬱症，而在這裏生活給他前所未有的輕鬆與滿足——只需要每天看著銀行利息到賬，然後享受生活。他在當地租了一套兩居室公寓，月租僅400美元（約3130元），這邊的文化消費同樣低廉，音樂會、電影都只需要幾美元；而在北京，整租一套兩居室需要7000元人民幣左右（約7700元）。

當地中產生活一個月的開銷約為1000美元（約7822元）左右，如果對住宿沒有極高要求，200美元（約1564元）月租亦可以租到不錯的物業，另一位受訪的李女士與家人在厄瓜多爾每天去餐廳吃飯，兩個月下來支出不超過2000美元（約15645元）。

像鄭先生這樣在厄瓜多爾吃利息的中國人不在少數。厄瓜多爾媒體宇宙報表示，在當地第一大城瓜亞基爾散步，和在中國內地旅行幾乎沒有區別——服裝店、餐廳、快遞公司甚至SPA中心都是中文店名，甚至提供中文服務單；街邊隨處可見中文的物業廣告。

「國家級的龐氏騙局」

然而，不少網友質疑這是一個「國家級的龐氏騙局」——到底是什麼在支撐厄瓜多爾當地銀行／信用社開出如此之高的利率？

對此，厄瓜多爾官方給出的理由則是吸引投資。作為南美洲的小國，厄瓜多爾的經濟較為落後，工業基礎薄弱，主要依賴石油資源以及香蕉出口。當地政府的金融保險卻對大額資本的流入缺少吸引力——政府給投保的金融機構僅提供3.2萬美元的賠償，雖然可以覆蓋掉移民門檻4.6萬美元的大部分，但若為大筆資金投入，則需要承擔較大風險。

這種高息生活也許只有留在當地才能「獨享」。根據世界銀行數據顯示，2023年該國的通貨膨脹率為2.7%，若以銀行8%的利率來看確實有得賺，但資金匯出時需要繳納5%的匯出稅，即便新總統上台有所下降，但仍有3.5%——你確實可以過著吃利息躺平的生活，但也只能在厄瓜多爾生活。

資金的匯出同樣是一個問題。中國內地不斷限制境外匯款，導致這些試圖存款移民的中國內地人需要輾轉幾家銀行才能完成匯款。相對與熟悉全球資產配置的富人來説，金融工具相關的知識對於中國的中產以及白領來説顯得相對陌生。

僅屬短暫歇腳點 終極目標是美國

即便如此，不少中國內地人依然奮不顧身湧向厄瓜多爾——這幾年中國經濟衰退帶來的資產縮水的恐慌使得他們急需一個「避風港」。2023年末，中國內地的5年定存利率普遍在2.25厘左右，2024年還將迎來幾波降息潮——不少銀行已經降到2厘。內房危機、裁員潮、突破新低的就業率，銀行暴雷的新聞，這批存款移民對中國內地的經濟形勢已經相當缺乏安全感。

厄瓜多爾給出的這份安全感則需要風險來買單。2023年8月16日，惠譽評級（FitchRatings）將厄瓜多爾主權信用級別自B-下調至CCC+——政治不確定性以及財政情況的惡化等因素導致評級下調。疫情後，厄瓜多爾當地的治安不斷惡化。就在1月10日，當地毒梟頭目逃獄，在全國廣播電視台直播時間闖入挾持記者，總統隨後宣佈進入「內部武裝衝突」狀態。

當然，對很多中國人來説，厄瓜多爾只是一個短暫的歇脚點，他們的終極目標是美國。美聯社報道，2023年首三季共逮捕超過2.2萬名非法穿越美墨邊境的中國人，是去年同期的13倍，其中厄瓜多爾是非法移民「走綫」的熱門地點。

撰文︰涂宇佳

相關文章：

滙豐︰内地客湧港投保為「更好價值主張」 與港人北上消費同一道理

為何全球富翁都湧去阿布扎比？ 中東金融中心的5大魔力

内地掀「中年留學潮 」︰冀破35歲失業危機、為子女教育來港讀碩士

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料