大淡友為中國股市反彈做準備　看好低估值　擬十年來首次增持

▲ 大淡友為中國股市反彈做準備 看好低估值 十年來首次擬增持

中國股市暴跌持續時間之久，連一些中國懷疑論者也在為短期反彈做準備。彭博報道，有長期避投中國的大淡友正在考慮增持，多間投行看好低估值的潛力。

十年大淡友擬增持中國科技股

報道指，長期看跌中國股市的Bell Asset Management現在正在市場上搜尋，因爲中國股票「實在太便宜了」。而安本（Abrdn Plc）則希望透過期權增持。摩根大通和貝萊德看到了反彈的潛力，因為中國股市的估值變得有吸引力。

Bell Asset Management管理著價值51億澳元（約264億港元）的全球股票，其首席投資官Ned Bell近十年來一直避投中國股票，上一次持有中國股票還是在2014年12月。但隨著監管問題的緩解，現在他正在考慮購買包括騰訊（00700）在內的大型科技股。他說：「我們不再那麼看空了，而是選擇性地尋找價值。」

多間投行看好低估值反彈潛力

摩根大通對中國股市持中性觀點，預計一旦盈利周期好轉，中國股市將出現反彈。該公司的全球多元資產策略師盛楠表示：「估值肯定非常有吸引力，倉位也很輕。我們已看到宏觀勢頭企穩，但我們認為這將逐漸導致盈利下降趨勢趨於穩定。」

安本大中華區主多資產投資解決方案管羅勛稱：「過去三個季度我們保持中立，但現在開始看到價值。」他表示，安本正在考慮買入一些上行保護，以防股市飆升影響新興市場基金的相對表現。

貝萊德亞太區iShares投資策略主管Thomas Taw同意中國股票估值看起來很有吸引力，但指出中國是一個「非常困難的市場」。他認爲：「我們已達到這樣一個水平，值得在投資組合中策略性地持有一些中國股票，投資者仍需要投資中​​國」，但很難預測中國股市反彈的時機。他表示，大多數投資者將中國視為一個交易市場，而不是一個長期的市場。

景順（Invesco）正在轉向那些它認為能帶來盈利增長的公司，而不是過去幾年中一直持有的穩定、派息的公司。景順香港投資總監阮偉國説：「在中國，我們希望追求增長。」他表示，在經歷了一段監管不確定時期後，景順熱衷於科技公司，因為 「運營環境更加明朗，它們明白自己能做什麼。」

投資者對中國情緒戰術性轉變

彭博指，他們的觀點凸顯了全球投資者對中國情緒的戰術性轉變。儘管中國經濟放緩和政策不確定性令全球長期基金大舉撤退，但至少有一些投資者認為，在估值如此低的情況下，中國股市有可能出現技術性反彈。

投資者意識到，當合適的催化劑發揮作用時，中國市場可能會強勁反彈，例如2022年末中國放開疫情管控。愈來愈多跡象表明，期權交易者正在為這種可能性做好準備。儘管主要股票基準指數下跌，但在美國上市的大型中國股票ETF的看漲期權上周大幅上漲。

大跌已將估值推至接近歷史低點。MSCI中國指數從2021年的峰值下跌了約60%，其遠期收益預期不到 9倍。相比之下，MSCI印度指數為22倍，標普500指數為19倍。

撰文：葉雨

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